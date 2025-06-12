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Главная Хроники Гойда в России попадет под суд — что известно

Гойда в России попадет под суд — что известно

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Дата публикации 12 июня 2025 03:02
В России осудят мужчину по фамилии Гойда - криминал Россия
В российском суде. Фото: росСМИ
Ключові моменти Гойда попал в суд За что будут судить московского инженера

В Москве обычного инженера будут судить за разговор о войне, подслушанный "свидетелями"-доносчиками на улице. Пикантной особенностью этого очередного дела о репрессиях в России стала фамилия подсудимого, которая является одним из символов российского ультрашовинизма.

Об этом сообщили российские медиа.

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Гойда попал в суд

В России продолжаются репрессии против тех граждан, которые не поддерживают развязанную диктатором Владимиром Путиным войну против Украины.

На этот раз в руки путинским силовикам попал обычный московский инженер с необычной — и символической в контексте "специальной военной операции" — фамилией Гойда.

Выкрик "Гойда" во время полномасштабной войны стал одним из символов российского шовинизма и неонацизма.

За что будут судить московского инженера

58-летнего инженера Эдуарда Гойду будут судить за "дискредитацию российской армии".

Мужчина предположил, что кто-то подслушал его разговор на улице, темой разговора была ситуация с войной.

Пока что, по информации СМИ, Гойде грозит лишь немаленький штраф, но в России по статье о дискредитации Вооруженных сил время от времени суды принимают решения о лишении свободы на многие годы.

Напомним, мы ранее писали о том, что истерическими криками "Гойда!" во время концерта в честь "присоединения" к России временно оккупированных украинских территорий, который состоялся в Москве 30 сентября 2022 года, прославился актер и священник Иван Охлобыстин.

Добавим, мы сообщали о том, что в России за донат размером 1,5 тысячи гривен в пользу Украины студента посадили на 12 лет.

суд репрессии россияне Москва Россия
Виталий Кабановский - Редактор
Автор:
Виталий Кабановский
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