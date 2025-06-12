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Гойда в Росії потрапить під суд — що відомо

Ua en ru
Дата публікації: 12 червня 2025 03:02
В Росії засудять чоловіка на прізвище Гойда - кримінал Росія
У російському суді. Фото: росЗМІ
Ключові моменти Гойда потрапив до суду За що судитимуть московського інженера

У Москві звичайного інженера судитимуть за розмову про війну, підслухану "свідками"-донощиками на вулиці. Пікантною особливістю цієї чергової справи про репресії в Росії стало прізвище підсудного, яке є одним із символів російського ультрашовінізму.

Про це повідомили російські медіа.

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Гойда потрапив до суду

В Росії продовжуються репресії проти тих громадян, які не підтримують розв’язану диктатором Володимиром Путіним війну проти України.

Цього разу в руки путінським силовикам потрапив звичайний московський інженер із незвичайним — і символічним в контексті "спеціальної військової операції" — прізвищем Гойда.

Вигук "Гойда" під час повномасштабної війни став одним із символом російського шовінізму та неонацизму.

За що судитимуть московського інженера

58-річного інженера Едуарда Гойду будуть судити за "дискредитацію російської армії".

Чоловік припустив, що хтось підслухав його розмову на вулиці, темою розмови була ситуація з війною.

Поки що, за інформацією ЗМІ, Гойді загрожує лише немаленький штраф, але в Росії за статтею про дискредитацію Збройних сил час від часу суди ухвалюють рішення про позбавлення волі на багато років.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що істеричними криками "Гойда!" під час концерту на честь "приєднання" до Росії тимчасово окупованих українських територій, який відбувся у Москві 30 вересня 2022 року, прославився актор і священник Іван Охлобистін.

Додамо, ми повідомляли про те, що в Росії за донат розміром 1,5 тисячі гривень на користь України студента посадили на 12 років.

суд репресії росіяни Москва Росія
Віталій Кабановський - Редактор
Автор:
Віталій Кабановський
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