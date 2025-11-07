Криптотрейдера Романа Новака убили в Эмиратах — друг Дурова был задействован в мошенничестве

Роман Новак с женой. Фото: соцсети

В Объединенных Арабских Эмиратах убили известного российского криптотрейдера Романа Новака, которого подозревали в масштабных финансовых аферах. Вместе с ним погибла его жена Анна.

Об этом сообщают росСМИ.

По предварительным данным, супругов похитили с целью вымогательства денег, однако когда преступники не смогли получить выкуп, они убили Новака и его жену. Подозреваемых в преступлении, которые оказались гражданами России, уже задержали в ОАЭ. В ближайшее время, по информации российских медиа, их планируют экстрадировать в Санкт-Петербург.

Родственники заявляют, что связь с Романом и Анной пропала около месяца назад. Последние сигналы их телефонов фиксировались в начале октября в районах Хатты, Омана и Южной Африки. Затем их местонахождение перестало определяться.

Роман Новак мог устроить масштабную мошенническую схему на более 500 млн долларов

Telegram-каналы Shot и Mash сообщают, что Новак мог быть причастен к масштабной криптомошеннической схеме, сумма которой превышает 500 миллионов долларов. Его жертвами, по данным российских источников, стали инвесторы из Китая, стран Ближнего Востока, украинские силовики и даже один депутат Госдумы РФ.

Новак позиционировал себя как влиятельного бизнесмена и утверждал, что имеет "связи" с арабскими принцами и основателем Telegram Павлом Дуровым. Ранее канал "ВЧК-ОГПУ", который заблокировали в мессенджере, сообщал, что мужчина действительно учился с Дуровым в Санкт-Петербургском государственном университете. Из-за этого в криптосообществе его называли "другом Дурова".

В 2020 году Романа Новака уже приговорили к шести годам колонии за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). После условно-досрочного освобождения он переехал в Дубай, где создал новый проект Fintopio, который представлял как альтернативу Telegram Wallet.

По данным следствия, он предлагал инвесторам купить токены TON и облигации Telegram со скидкой до 50%, обещая фиксированный доход. Условием было "замораживание активов" на три года. Когда вкладчики пытались вывести средства, оказывалось, что токенов вообще не существует.

Журналисты отмечают, что именно этот проект мог стать причиной похищения — злоумышленники могли требовать от Новака часть средств, полученных от аферы.

