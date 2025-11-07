Криптотрейдера Романа Новака убили в Еміратах — друг Дурова був задіяний у шахрайстві

Роман Новак з дружиною. Фото: соцмережі

У Об’єднаних Арабських Еміратах убили відомого російського криптотрейдера Романа Новака, якого підозрювали в масштабних фінансових аферах. Разом із ним загинула його дружина Анна.

Про це повідомляють росЗМІ.

За попередніми даними, подружжя викрали з метою вимагання грошей, однак коли злочинці не змогли отримати викуп, вони вбили Новака і його дружину. Підозрюваних у злочині, які виявилися громадянами Росії, уже затримали в ОАЕ. Найближчим часом, за інформацією російських медіа, їх планують екстрадувати до Санкт-Петербурга.

Родичі заявляють, що зв’язок із Романом та Анною зник близько місяця тому. Останні сигнали їхніх телефонів фіксувалися на початку жовтня у районах Хатти, Оману та Південної Африки. Потім їхнє місцезнаходження перестало визначатися.

Роман Новак міг влаштувати масштабну шахрайську схему на понад 500 млн доларів

Telegram-канали Shot і Mash повідомляють, що Новак міг бути причетним до масштабної криптошахрайської схеми, сума якої перевищує 500 мільйонів доларів. Його жертвами, за даними російських джерел, стали інвестори з Китаю, країн Близького Сходу, українські силовики та навіть один депутат Держдуми РФ.

Новак позиціонував себе як впливового бізнесмена й стверджував, що має "зв’язки" з арабськими принцами та засновником Telegram Павлом Дуровим. Раніше канал "ВЧК-ОГПУ", який заблокували у месенджері, повідомляв, що чоловік дійсно навчався з Дуровим у Санкт-Петербурзькому державному університеті. Через це в криптоспільноті його називали "другом Дурова".

У 2020 році Романа Новака вже засудили до шести років колонії за шахрайство в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 159 КК РФ). Після умовно-дострокового звільнення він переїхав до Дубаю, де створив новий проєкт Fintopio, який представляв як альтернативу Telegram Wallet.

За даними слідства, він пропонував інвесторам купити токени TON і облігації Telegram зі знижкою до 50%, обіцяючи фіксований дохід. Умовою було "замороження активів" на три роки. Коли вкладники намагалися вивести кошти, виявлялося, що токенів узагалі не існує.

Журналісти зазначають, що саме цей проєкт міг стати причиною викрадення — зловмисники могли вимагати від Новака частину коштів, отриманих від афери.

