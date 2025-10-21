Дуров і пограбування Лувра - Павло Дуров пропонує викупити у злодіїв скарби, вкрадені у Луврі

Росіянин Павло Дуров. Фото: YouTube TuckerCarlson

Відомий російський бізнесмен Павло Дуров, який створив Telegram, хоче викупити у злодіїв коштовності, викрадені з Лувра. Але повернути їх до Франції Дуров не планує.

Про це Дуров написав на своїй сторінці в соцмережі X.

У всьому винна Франція

Відомий російський бізнесмен, власник месенджера Telegram Павло Дуров прокоментував пограбування Лувра.

Дуров розкритикував не зловмисників, а французьку владу.

"Зовсім не здивований пограбуванням Лувра. Це ще одна сумна ознака занепаду колись великої країни, де уряд прекрасно відволікав людей фантомними загрозами замість того, щоб протистояти справжнім", — написав росіянин.

Куди Дуров поверне викуплені коштовності

Павло Дуров також зробив заяву, що готовий викупити у злодіїв викрадені коштовності й повернути їх музею.

Втім, до Франції росіянин не планує повертати те, що йому вдасться викупити.

"Із задоволенням куплю вкрадені коштовності та поверну їх Лувру. Звісно, ​​я маю на увазі Лувр Абу-Дабі; з Лувра Абу-Дабі ніхто не краде", — наголосив Дуров.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що вранці 19 жовтня під час відкриття паризького музею Лувр для відвідувачів зловмисники обікрали цей заклад і винесли низку відомих експонатів.

Додамо, ми повідомляли про те, що в мережі з’явилося відео пограбування Лувра.