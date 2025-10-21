Дуров и ограбление Лувра - Павел Дуров предлагает выкупить у воров сокровища, украденные в Лувре

Похищенные сокровища Лувра пообещал выкупить россиянин
Известный российский бизнесмен Павел Дуров, создавший Telegram, хочет выкупить у воров драгоценности, похищенные из Лувра. Но вернуть их во Францию Дуров не планирует.
Об этом Дуров написал на своей странице в соцсети X.
Во всем виновата Франция
Известный российский бизнесмен, владелец мессенджера Telegram Павел Дуров прокомментировал ограбление Лувра.
Дуров раскритиковал не злоумышленников, а французские власти.
"Совсем не удивлен ограблением Лувра. Это еще один печальный признак упадка некогда великой страны, где правительство прекрасно отвлекало людей фантомными угрозами вместо того, чтобы противостоять настоящим", — написал россиянин.
Куда Дуров вернет выкупленные драгоценности
Павел Дуров также сделал заявление, что готов выкупить у воров похищенные драгоценности и вернуть их в музей.
Впрочем, во Францию россиянин не планирует возвращать то, что ему удастся выкупить.
"С удовольствием куплю украденные драгоценности и верну их Лувру. Конечно, я имею в виду Лувр Абу-Даби; из Лувра Абу-Даби никто не ворует", — подчеркнул Дуров.
Напомним, мы ранее писали о том, что утром 19 октября во время открытия парижского музея Лувр для посетителей злоумышленники обокрали это заведение, вынеся ряд известных экспонатов.
Добавим, мы сообщали о том, что в сети появилось видео ограбления Лувра.
