Україна
Головна Хроніки В Росії засудили блогерку за скандальне відео з критикою війни

В Росії засудили блогерку за скандальне відео з критикою війни

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 22:54
Оновлено: 23:52
Блогерка з Іркутська Марія Махмутова сяде у в'язницю через критику Росії
Російська блогерка Марія Махмутова. Фото: росЗМІ

В Росії Кіровський районний суд Іркутська виніс вирок місцевій блогерці Марії Махмутовій. Жінку засудили до 2 років і 7 місяців колонії-поселення одразу за двома статтями Кримінального кодексу РФ — у застосуванні насильства, не небезпечного для життя, щодо представника влади, а також у публічній образі посадовця під час виконання ним службових обов’язків.

Про це повідомляють росЗМІ.

Читайте також:

Російська блогерка сяде до в'язниці через позицію щодо війни

За матеріалами справи, 9 червня 2025 року Махмутова публічно образила інспектора ДПС, а 24 червня у черговій частині відділу поліції вона вкусила поліцейського. Блогерка визнала провину повністю.

Махмутову затримали 13 червня, після того як у мережі з’явилося відео, де вона різко висловилася на адресу росіян, які беруть участь у війні проти України. У ролику жінка емоційно засуджувала так званих "учасників СВО" і святкування Дня Росії.

Увага! Відео містить нецензурну лексику 18+!

"Вам доводиться вбивати людей, щоб купувати собі тачки і квартири н***й, і пити як пралі, як останній раз, і носити є***і ордени. Ордени — це ваше тавро на все життя, що ви вбивці є***і. Ваші діти згодом від цього страждатимуть, я вам обіцяю, б***ь", — сказала блогерка на відео.

Після публікації відео проти блогерки почали виступати Z-активісти, закликаючи прокуратуру та Слідчий комітет порушити кримінальну справу. Згодом Махмутова записала відео з вибаченнями, де заявила, що "готова до всього" і переживає лише за свою дитину. У тому ж відео вона намагалася завдати собі тілесних ушкоджень.

Наприкінці червня блогерку вже адміністративно заарештували на 13 діб за "побої поліцейського", а потім й притягнули до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, тим часом в Росії оголосили в розшук двоюрідного брата відомого українського співака через борги.

Також російська блогерка, яка продавала бізнес-курси, заборгувала 233 млн рублів. Стало відомо, куди поділася боржниця. 

суд скандал репресії блогери війна в Україні критика Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
