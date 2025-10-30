Відео
Україна
У РФ поліція шукає брата Івана Дорна

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 23:14
Оновлено: 15:21
Брат Івана Дорна у розшуку в РФ - причина
Український співак Іван Дорн. Фото: росЗМІ

Двоюрідного брата російськомовного українського співака Івана Дорна розшукують судові пристави. Причиною стали борги Іллі Дорна.

Про це повідомили російські медіа.

Читайте також:

Родич Івана Дорна

У українського співака Івана Дорна в Росії є близький родич, двоюрідний брат Ілля Дорн.

Він нібито живе в Уфі, має танцювальну студію, де навчає дітей хіп-хопу.

Як з’ясували російські медіа, Іллю Дорна розшукують судові пристави.

Звідки у брата співака взялися борги

Причиною розшуку є борги перед комунальними структурами.

За інформацією ЗМІ, Ілля Дорн заборгував за комунальні послуги 74,3 тисячі рублів.

Цей борг йому набіг за однокімнатну квартиру, яку двоюрідний брат співака має у власності в районному центрі Башкортостану Бірську.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що сам Іван Дорн після численних мовних скандалів почав переходити на українську.

Додамо, ми повідомляли про те, що Іван Дорн, який на початку війни виїхав за кордон, втрапив у скандал, вийшовши на одну сцену з росіянами.

росіяни родина Іван Дорн борги Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
