В РФ полиция ищет брата Ивана Дорна

Дата публикации 30 октября 2025 23:14
обновлено: 15:21
Брат Ивана Дорна в розыске в РФ - причина
Украинский певец Иван Дорн. Фото: росСМИ

Двоюродного брата русскоязычного украинского певца Ивана Дорна разыскивают судебные приставы. Причиной стали долги Ильи Дорна.

Об этом сообщили российские медиа.

Читайте также:

Родственник Ивана Дорна

У украинского певца Ивана Дорна в России есть близкий родственник, двоюродный брат Илья Дорн.

Он якобы живет в Уфе, имеет танцевальную студию, где обучает детей хип-хопу.

Как выяснили российские медиа, Илью Дорна разыскивают судебные приставы.

Откуда у брата певца взялись долги

Причиной розыска являются долги перед коммунальными структурами.

По информации СМИ, Илья Дорн задолжал за коммунальные услуги 74,3 тысячи рублей.

Этот долг ему набежал за однокомнатную квартиру, которую двоюродный брат певца имеет в собственности в районном центре Башкортостана Бирске.

Напомним, мы ранее писали о том, чтосам Иван Дорн после многочисленных языковых скандалов начал переходить на украинский.

Добавим, мы сообщали о том, что Иван Дорн, который в начале войны уехал за границу, попал в скандал, выйдя на одну сцену с россиянами.

Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
