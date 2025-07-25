Сколько домов можно строить на одном земельном участке — ограничения и альтернативы

Строительство частного дома. Фото: Freepik

Строительство частного дома — это мечта многих, кто стремится к собственному пространству и свободе. Участок земли становится вашим личным "королевством", где вы планируете комфортную жизнь. Но как максимально использовать свою землю? Можно ли построить несколько домов на одном участке? Эти вопросы волнуют не только владельцев участков, но и инвесторов, которые рассматривают строительство таунхаусов, дуплексов или домов для аренды в туристических регионах Украины.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, сколько домов можно законно построить на одном участке, какие есть ограничения и как реализовать ваши планы.

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Закон о строительстве дома на одном участке

Планируя возведение частного дома, важно начинать с юридических оснований. В большинстве случаев частные лица владеют земельными участками с целевым назначением "для индивидуального жилищного строительства" или "для садоводства".

В первом случае закон разрешает возвести один жилой дом с хозяйственными постройками. Во втором — только сооружения некапитального типа.

Это означает, что сразу два жилых дома на одном участке — прямое нарушение, отмечают в компании "Эко-Дом". За самовольное строительство грозит штраф, отказ в подключении коммуникаций или даже судебное решение о сносе.

Сколько домов позволяет построить целевое назначение

Все зависит от назначения, которое записано в государственном акте или выписке из Реестра вещных прав:

Для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) — разрешено один жилой дом и ряд хозяйственных построек. Для садоводства — дом можно возвести только как садовый, с рядом ограничений (без возможности регистрации проживания, сложности с подключением инфраструктуры). Для дачного строительства — допускается возведение дома, но с техническими ограничениями (высота, подключение и т.д.).

Эти ограничения не зависят от желания владельца, лишь от действующего законодательства и локальных требований.

Как построить два дома на одном участке законно

Существуют два основных способа.

Разделение земельного участка

Это самый надежный путь, если вы хотите иметь две отдельные жилые постройки. Последовательность действий:

Обратиться в сертифицированную землеустроительную организацию. Провести геодезические работы, подготовить техническую документацию. Получить разрешение на раздел в местном совете. Зарегистрировать новые кадастровые номера. После этого — подавать документы на строительный паспорт или градостроительные условия на каждый из новых участков.

Этот вариант позволяет возводить по одному полноценному жилому дому на каждом новосозданном участке.

Строительство хозяйственной постройки с функцией жилья

Юридически можно возвести одно жилое здание, а второе — как хозяйственную постройку. Это может быть:

летняя кухня,

флигель,

гостевой дом.

На самом деле, эти объекты строятся как полноценное жилье, но в документах они проходят как вспомогательные. Таким образом застройщик избегает формального запрета.

Однако здесь есть нюансы:

Прописать ребенка в таком "доме" будет невозможно — площадь не считается как жилая. Продать "второй дом" отдельно не удастся. Подключение коммуникаций возможно, но часто лишь совместное или технически ограниченное.

"Не забывайте соблюдать расстояние от других зданий, основной дороги, ограждения, трансформатора и других объектов. Существуют конкретные строительные нормы, которые обязательно следует соблюдать при строительстве. В противном случае могут возникнуть проблемы при вводе дома в эксплуатацию", — отмечает юрист Мария Зинченко.

Когда раздел участка невозможен

Иногда раздел земли невозможен, например:

участок маловат (меньше минимальной нормы в регионе — обычно 4 сотки в городе);

санитарные, технические, сервитутные ограничения (линии электропередач, охранные зоны);

местный совет отказывает в утверждении проекта раздела.

В таком случае единственный путь — строительство гостевого дома или оформление кооперативной застройки (что сложнее, но не запрещено).

Что будет за строительство второго дома без разрешения

За самовольное строительство в Украине предусмотрена административная ответственность, а иногда — и судебное взыскание. В частности:

штраф — от 8 500 грн и выше в зависимости от масштаба нарушения;

отказ в регистрации права собственности;

обязательство привести объект в состояние, соответствующее документам (то есть, снести);

проблемы с подключением к газу, воде, электричеству.

В 2025 году контроль за незаконной застройкой усилился, особенно в курортных и пригородных зонах.

Можно ли построить таунхаус или дуплекс на одном участке

Это возможно, но при определенных условиях:

Земельный участок должен быть достаточно большим, чтобы позволить размещение нескольких секций (с соблюдением ГСН). Целевое назначение — для строительства объектов жилой застройки (не только ИЖС). Нужно разработать детальный план территории (ДПТ) или градостроительное обоснование. Дуплекс и таунхаус могут проходить как один дом с несколькими входами, если оформить его как многоквартирный.

Этот формат часто используют инвесторы, которые строят несколько секций для дальнейшей продажи или сдачи в аренду.

Как сообщалось, многие украинцы мечтают о тихой жизни в сельской местности и собственном доме. Однако, строительство жилья в селе строго регламентируется государственными строительными нормами. Перед началом строительства важно понимать разрешенное количество этажей и потенциальные штрафы за нарушение этих норм.

Также мы рассказывали, что Украина сохраняет демократический принцип частной собственности, позволяя гражданам владеть неограниченным количеством домов. Однако, за этим правом стоят важные юридические, налоговые и практические аспекты, которые необходимо учитывать.