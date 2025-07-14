Скільки будинків дозволено мати в одній власності у 2025 році

Приватний будинок. Фото: Freepik

У 2025 році в Україні продовжує діяти демократичний підхід до приватної власності: кожен громадянин має право володіти будь-якою кількістю будинків. Але за цим формулюванням ховаються юридичні, податкові та навіть практичні нюанси, про які слід знати. Хтось купує кілька будинків для родини, хтось — для бізнесу чи інвестування. Але з кожною новою одиницею нерухомості зростають не тільки витрати на утримання, а й податкові зобов’язання.

Редакція Новини.LIVE розповідає, скільки саме житлових будинків можна оформити на себе, чи є "потаємні" обмеження та які податки доведеться платити.

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Що каже закон: формальних обмежень немає

В українському законодавстві відсутні прямі обмеження щодо кількості житлових будинків, які може мати у приватній власності фізична особа. Ні в Цивільному кодексі, ні в Законі "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно" не зазначено конкретної максимальної кількості об’єктів.

Отже, одна людина може володіти двома, п’ятьма або й двадцятьма будинками — головне, щоб кожен з них був офіційно зареєстрований і щодо кожного були сплачені всі податки та збори.

Обмеження — непрямі: що реально стримує

Попри відсутність прямої заборони, власників кількох будинків можуть очікувати інші бар’єри.

Податкове навантаження. Законодавство передбачає підвищену ставку податку на нерухомість для тих, хто має у власності понад один житловий будинок. У 2025 році вона становить до 1,5% мінімальної зарплати за кожен "зайвий" квадрат. Облік "надлишкового житла" для субсидій. Якщо у власності кілька об'єктів, людину можуть позбавити права на субсидію або соціальні пільги. Підозри з боку податкової. Якщо одна особа купує багато будинків за короткий час, податкова може ініціювати перевірку щодо джерел доходів.

Які податки доведеться платити

У 2025 році фізичні особи платять податок на нерухомість, якщо:

житлова площа будинку перевищує 120 кв. м — для одного об’єкта;

загальна кількість об’єктів перевищує один (навіть якщо кожен менший за 120 кв. м).

Ставка — не більш як 1,5% від розміру мінімальної зарплати за кожен квадратний метр понад норму, наголошують експерти АН Oksagen. Крім того, зберігається так званий "податок на розкіш": додаткові 25 000 грн на рік, якщо площа будинку перевищує 500 кв. м.

Якщо будинків кілька — що ще врахувати

Утримання та обслуговування. Комунальні платежі, охорона, ремонт — усе це стає суттєвою фінансовою статтею, коли йдеться про кілька будинків. Оформлення спадщини. Зі зростанням кількості майна ускладнюється його поділ між спадкоємцями. Блокування соціальної допомоги. Надлишкова нерухомість автоматично робить особу "заможною" в очах держави.

Обмеження, про які варто знати

Хоча формально лімітів на кількість будинків немає, є нюанси, які можуть ускладнити володіння:

арешт або обтяження майна. Якщо у власника є борги, суд може накласти арешт на нерухомість, що унеможливить її продаж чи передачу;

юридичні ризики. Кожен об’єкт потребує ретельної перевірки перед покупкою. Наприклад, будинок може бути частиною судового спору або мати неоформлені прибудови, що ускладнить реєстрацію;

фінансові витрати. Крім податків, власник несе витрати на комунальні послуги, ремонти та утримання будинків. Для кількох об’єктів ці суми можуть бути значними.

Як повідомлялось, передача нерухомості родичам залишається актуальним способом захисту майна в Україні у 2025 році. Це поширене рішення, особливо в непрості часи, адже воно дозволяє убезпечити активи від потенційних ризиків. Однак для успішного оформлення таких операцій необхідний кваліфікований юридичний супровід.

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