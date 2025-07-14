Сколько домов разрешено иметь в одной собственности в 2025 году

Частный дом. Фото: Freepik

В 2025 году в Украине продолжает действовать демократический подход к частной собственности: каждый гражданин имеет право владеть любым количеством домов. Но за этой формулировкой скрываются юридические, налоговые и даже практические нюансы, о которых следует знать. Кто-то покупает несколько домов для семьи, кто-то — для бизнеса или инвестирования. Но с каждой новой единицей недвижимости растут не только расходы на содержание, но и налоговые обязательства.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, сколько именно жилых домов можно оформить на себя, есть ли "потайные" ограничения и какие налоги придется платить.

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Что говорит закон: формальных ограничений нет

В украинском законодательстве отсутствуют прямые ограничения по количеству жилых домов, которые может иметь в частной собственности физическое лицо. Ни в Гражданском кодексе, ни в Законе "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество" не указано конкретного максимального количества объектов.

Следовательно, один человек может владеть двумя, пятью или даже двадцатью домами — главное, чтобы каждый из них был официально зарегистрирован, и по каждому были уплачены все налоги и сборы.

Ограничения — косвенные: что реально сдерживает

Несмотря на отсутствие прямого запрета, владельцев нескольких домов могут ожидать другие барьеры.

Налоговая нагрузка. Законодательство предусматривает повышенную ставку налога на недвижимость для тех, кто имеет в собственности более одного жилого дома. В 2025 году она составляет до 1,5% минимальной зарплаты за каждый "лишний" квадрат. Учет "избыточного жилья" для субсидий. Если в собственности несколько объектов, человека могут лишить права на субсидию или социальные льготы. Подозрения со стороны налоговой. Если один человек покупает много домов за короткое время, налоговая может инициировать проверку относительно источников доходов.

Какие налоги придется платить

В 2025 году физические лица платят налог на недвижимость, если:

жилая площадь дома превышает 120 кв. м — для одного объекта;

общее количество объектов превышает один (даже если каждый меньше 120 кв. м).

Ставка — не более 1,5% от размера минимальной зарплаты за каждый квадратный метр сверх нормы, отмечают эксперты АН Oksagen. Кроме того, сохраняется так называемый "налог на роскошь": дополнительные 25 000 грн в год, если площадь дома превышает 500 кв. м.

Если домов несколько — что еще учесть

Содержание и обслуживание. Коммунальные платежи, охрана, ремонт - все это становится существенной финансовой статьей, когда речь идет о нескольких домах. Оформление наследства. С ростом количества имущества усложняется его раздел между наследниками. Блокировка социальной помощи. Избыточная недвижимость автоматически делает человека "богатым" в глазах государства.

Ограничения, о которых стоит знать

Хотя формально лимитов на количество домов нет, есть нюансы, которые могут усложнить владение:

арест или обременение имущества. Если у владельца есть долги, суд может наложить арест на недвижимость, что сделает невозможным ее продажу или передачу;

юридические риски. Каждый объект требует тщательной проверки перед покупкой. Например, дом может быть частью судебного спора или иметь неоформленные пристройки, что усложнит регистрацию;

финансовые расходы. Помимо налогов, собственник несет расходы на коммунальные услуги, ремонты и содержание домов. Для нескольких объектов эти суммы могут быть значительными.

Как сообщалось, передача недвижимости родственникам остается актуальным способом защиты имущества в Украине в 2025 году. Это распространенное решение, особенно в непростые времена, ведь оно позволяет обезопасить активы от потенциальных рисков. Однако для успешного оформления таких операций необходимо квалифицированное юридическое сопровождение.

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