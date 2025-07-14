Сколько домов разрешено иметь в одной собственности в 2025 году

Сколько домов может оформить один человек — что говорит закон
В 2025 году в Украине продолжает действовать демократический подход к частной собственности: каждый гражданин имеет право владеть любым количеством домов. Но за этой формулировкой скрываются юридические, налоговые и даже практические нюансы, о которых следует знать. Кто-то покупает несколько домов для семьи, кто-то — для бизнеса или инвестирования. Но с каждой новой единицей недвижимости растут не только расходы на содержание, но и налоговые обязательства.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, сколько именно жилых домов можно оформить на себя, есть ли "потайные" ограничения и какие налоги придется платить.
Что говорит закон: формальных ограничений нет
В украинском законодательстве отсутствуют прямые ограничения по количеству жилых домов, которые может иметь в частной собственности физическое лицо. Ни в Гражданском кодексе, ни в Законе "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество" не указано конкретного максимального количества объектов.
Следовательно, один человек может владеть двумя, пятью или даже двадцатью домами — главное, чтобы каждый из них был официально зарегистрирован, и по каждому были уплачены все налоги и сборы.
Ограничения — косвенные: что реально сдерживает
Несмотря на отсутствие прямого запрета, владельцев нескольких домов могут ожидать другие барьеры.
- Налоговая нагрузка. Законодательство предусматривает повышенную ставку налога на недвижимость для тех, кто имеет в собственности более одного жилого дома. В 2025 году она составляет до 1,5% минимальной зарплаты за каждый "лишний" квадрат.
- Учет "избыточного жилья" для субсидий. Если в собственности несколько объектов, человека могут лишить права на субсидию или социальные льготы.
- Подозрения со стороны налоговой. Если один человек покупает много домов за короткое время, налоговая может инициировать проверку относительно источников доходов.
Какие налоги придется платить
В 2025 году физические лица платят налог на недвижимость, если:
- жилая площадь дома превышает 120 кв. м — для одного объекта;
- общее количество объектов превышает один (даже если каждый меньше 120 кв. м).
Ставка — не более 1,5% от размера минимальной зарплаты за каждый квадратный метр сверх нормы, отмечают эксперты АН Oksagen. Кроме того, сохраняется так называемый "налог на роскошь": дополнительные 25 000 грн в год, если площадь дома превышает 500 кв. м.
Если домов несколько — что еще учесть
- Содержание и обслуживание. Коммунальные платежи, охрана, ремонт - все это становится существенной финансовой статьей, когда речь идет о нескольких домах.
- Оформление наследства. С ростом количества имущества усложняется его раздел между наследниками.
- Блокировка социальной помощи. Избыточная недвижимость автоматически делает человека "богатым" в глазах государства.
Ограничения, о которых стоит знать
Хотя формально лимитов на количество домов нет, есть нюансы, которые могут усложнить владение:
- арест или обременение имущества. Если у владельца есть долги, суд может наложить арест на недвижимость, что сделает невозможным ее продажу или передачу;
- юридические риски. Каждый объект требует тщательной проверки перед покупкой. Например, дом может быть частью судебного спора или иметь неоформленные пристройки, что усложнит регистрацию;
- финансовые расходы. Помимо налогов, собственник несет расходы на коммунальные услуги, ремонты и содержание домов. Для нескольких объектов эти суммы могут быть значительными.
Как сообщалось, передача недвижимости родственникам остается актуальным способом защиты имущества в Украине в 2025 году. Это распространенное решение, особенно в непростые времена, ведь оно позволяет обезопасить активы от потенциальных рисков. Однако для успешного оформления таких операций необходимо квалифицированное юридическое сопровождение.
Также мы рассказывали, что номер вашего дома несет в себе особую энергетику, которая влияет на события в вашей жизни. Это число может как наполнить дом позитивом, так и притянуть определенные вызовы.
Читайте Новини.LIVE!