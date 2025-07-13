Право собственности на жилье - можно ли потерять квартиру из-за разрушения

Поврежденный дом в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В военных условиях тысячи украинцев потеряли свои дома — ракеты, дроны и артиллерия оставили за собой пепелища вместо жилья. У кого-то полностью разрушена квартира, у кого-то — частично. Но что происходит с правом собственности? Исчезает ли оно вместе с физическим объектом? Ответ — нет, но нюансов здесь больше, чем кажется.

Право собственности в Украине регулируется Гражданским кодексом Украины (ГКУ). Согласно статье 316 ГКУ, право собственности — это право лица на вещь, которое оно осуществляет в соответствии с законом по своей воле. Жилье, в частности квартира, является объектом права собственности, которое подтверждается документами, такими как свидетельство о праве собственности, договор купли-продажи или наследства.

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Право собственности не зависит от физического состояния объекта — даже если квартира разрушена, право собственности на нее не исчезает автоматически. Однако есть нюансы, которые могут повлиять на реализацию этого права.

Теряется ли право собственности при разрушении квартиры

Физическое уничтожение квартиры (например, из-за обстрелов и взрывов) не прекращает права собственности автоматически. Статья 331 ГКУ отмечает, что право собственности на вещь сохраняется за владельцем, даже если вещь потеряла свои качества или была уничтожена. Это означает, что владелец разрушенной квартиры остается ее законным владельцем.

Однако есть несколько сценариев, которые могут осложнить ситуацию:

Отсутствие документов. Если документы, подтверждающие право собственности, утрачены, владельцу нужно обратиться в государственные реестры (например, Государственный реестр прав на недвижимое имущество) для их восстановления. В 2025 году этот процесс значительно упрощен благодаря цифровизации, но в условиях войны могут возникать трудности из-за повреждения баз данных. Решение местных властей. В некоторых случаях местные власти могут признать дом аварийным и подлежащим сносу. Это не означает потери права собственности, но владелец может потерять физическую возможность пользоваться квартирой. Компенсация или восстановление. Государство может предложить компенсацию за разрушенное жилье или включить владельца в программу восстановления. В таких случаях право собственности может быть переоформлено на новое жилье, но это зависит от конкретных условий программы.

Компенсация за разрушенное жилье: как это работает

В Украине действует механизм компенсации за разрушенное жилье, предусмотренный Законом Украины "О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий". Владельцы разрушенных квартир могут подать заявление через портал "Дія" или Центр предоставления административных услуг для получения компенсации.

Компенсация может предоставляться в виде:

денежных выплат;

жилищного сертификата для приобретения нового жилья;

нового жилья, построенного за государственные средства.

Для получения компенсации необходимо:

подтвердить право собственности (договор, выписка из реестра);

предоставить акт обследования, подтверждающий разрушение;

подать заявление в установленном порядке.

При этом компенсация не означает потерю права собственности. Даже получив выплату, владелец формально остается владельцем разрушенной квартиры, если не переоформит право на другое имущество.

Риски потери права собственности

Хотя законодательство защищает собственников, есть ситуации, когда право собственности может быть под угрозой:

Мошенничество. В военное время участились случаи, когда мошенники пытаются присвоить разрушенное имущество, используя поддельные документы. Чтобы избежать этого, важно регулярно проверять состояние реестров. Несвоевременная регистрация. Если квартира не была зарегистрирована в Государственном реестре вещных прав, владельцу будет сложнее доказать свое право. Решение о реконструкции. В некоторых случаях местные власти могут принять решение о сносе дома и строительстве нового без учета интересов всех собственников. В таких случаях нужна юридическая поддержка.

Что еще стоит знать украинцам

Несмотря на ежедневные обстрелы и активные боевые действия, Украина продолжает внедрять программу компенсации "єВідновлення". Теперь, даже в районах, где физический осмотр невозможен, факт уничтожения имущества будут подтверждать с помощью дистанционных методов.

Также мы сообщали, что "єВідновлення" позволяет украинцам не только отремонтировать поврежденное жилье, но и построить новый дом на собственном участке. С 2025 года стартовал второй этап выплат, который позволяет получить дополнительное финансирование тем, кто уже начал строительство и подтвердил целевое использование первого транша.