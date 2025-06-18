Как место регистрации влияет на выборы, налоги и мобилизацию 2025 года

ЦПАУ в Киеве. Фото: Алексей Самсонов, КГГА

В Украине место регистрации — это не просто формальный адрес в паспорте. В 2025 году оно играет ключевую роль в таких важных аспектах жизни, как участие в выборах, уплата налогов и выполнение военных обязанностей. Изменения в законодательстве, вызванные военным положением и реформами, делают эту тему особенно актуальной.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как именно прописка влияет на жизнь и что нужно знать, чтобы избежать проблем.

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Выборы: голосует тот, кто зарегистрирован

Место регистрации определяет, где вы можете голосовать на местных выборах. Согласно Избирательному кодексу Украины, с 2020 года каждый избиратель может изменить избирательный адрес, чтобы голосовать по месту фактического проживания, а не по "прописке". Это особенно важно для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и трудовых мигрантов. Например, в 2025 году, если вы зарегистрированы в одном городе, но живете в другом, вы можете подать заявление в орган ведения Государственного реестра избирателей до пятого дня избирательного процесса, чтобы голосовать по новому адресу.

Процедура изменения избирательного адреса стала проще благодаря приложению "Дія". Вам нужно только авторизоваться, указать новый адрес и оплатить административный сбор. Однако, если вы не обновите избирательный адрес, ваш голос может "остаться" по старому адресу, что ограничит ваше влияние на развитие общества, где вы фактически живете.

Для тех, кто не имеет зарегистрированного места жительства, также предусмотрены механизмы голосования, но они требуют дополнительных документов, например справки о временном пребывании.

Налоги: куда идут ваши деньги

Место регистрации непосредственно влияет на то, в какой местный бюджет поступают ваши налоги. Местные налоги, такие как налог на недвижимость, единый налог для предпринимателей или сбор за парковку, устанавливаются органами местного самоуправления. Согласно Налоговому кодексу Украины, эти платежи зачисляются в бюджет общины, где вы зарегистрированы. Так, если вы прописаны в селе, но живете в городе, ваши налоги идут в сельский бюджет, что может не соответствовать вашим интересам.

В 2025 году, во время военного положения, органы местного самоуправления могут устанавливать льготы на местные налоги без сложных процедур. Это означает, что в разных общинах ставки налогов и льготы могут значительно отличаться.

Например, налог на недвижимость в крупных городах, как Киев или Львов, может быть выше, чем в небольших населенных пунктах.

Единый налог для ФЛП

Для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) на упрощенной системе место регистрации определяет, куда уплачивается единый налог. В некоторых общинах действуют:

более низкие ставки для определенных групп ФЛП;

дополнительные льготы для малого бизнеса.

Изменение прописки может уменьшить ваши расходы или открыть доступ к льготам.

Мобилизация: по какому адресу будут искать вас

В 2025 году место регистрации тесно связано с воинским учетом и мобилизацией. Согласно действующему законодательству, военнообязанные не могут менять место жительства без разрешения территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Это правило действует с 24 февраля 2022 года из-за военного положения. Если вы переезжаете, в течение 7 дней после прибытия на новое место жительства вы должны стать на воинский учет в местном ТЦК.

Для смены места регистрации военнообязанным нужны такие документы:

паспорт;

военный билет;

справка об идентификационном номере;

документ, подтверждающий новое место жительства (например, договор аренды).

Исключения предусмотрены для тех, кто исключен с воинского учета, имеет отсрочку от мобилизации или является резервистом, который переезжает для постановки на учет в другом ТЦК, подчеркнул юрист Дмитрий Франчук в комментарии "РБК-Украина".

Несвоевременное обновление данных может привести к штрафам от 5 100 грн или проблемам с доступом к государственным услугам. В 2025 году также действует электронный кабинет призывника, который упрощает обновление данных, но смена места жительства все равно требует физической явки в ТЦК.

Особое внимание стоит обратить на то, что повестки направляются по адресу регистрации. Если вы не проживаете по прописке, вы можете не получить повестку, но она будет считаться врученной, если почта зафиксирует ваше отсутствие по этому адресу. Это может привести к административной ответственности.

Что еще стоит знать украинцам

В приложении "Дія" появилась важная новая функция — push-оповещение о снятии с места жительства. Ранее украинцы могли узнать о потере прописки только из бумажных писем, которые часто терялись или приходили с опозданием, создавая неудобства. Теперь Дія мгновенно информирует о таких изменениях, помогая избежать неприятных сюрпризов.

Сейчас многие украинцы сталкиваются с проблемой, когда зарегистрированные в их квартире люди фактически там не проживают, но и не снимаются с регистрации, не платя при этом за коммунальные услуги. Это часто касается бывших родственников или тех, кто уехал за границу или в другой город. Если мирной договоренности достичь не удается, владельцам приходится обращаться в суд.