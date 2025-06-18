Як місце реєстрації впливає на вибори, податки та мобілізацію 2025 року

ЦНАП у Києві. Фото: Олексій Самсонов, КМДА

В Україні місце реєстрації — це не просто формальна адреса в паспорті. У 2025 році воно відіграє ключову роль у таких важливих аспектах життя, як участь у виборах, сплата податків та виконання військових обов’язків. Зміни в законодавстві, спричинені воєнним станом і реформами, роблять цю тему особливо актуальною.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як саме прописка впливає на життя і що потрібно знати, щоб уникнути проблем.

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Вибори: голосує той, хто зареєстрований

Місце реєстрації визначає, де ви можете голосувати на місцевих виборах. Відповідно до Виборчого кодексу України, з 2020 року кожен виборець може змінити виборчу адресу, щоб голосувати за місцем фактичного проживання, а не за "пропискою". Це особливо важливо для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та трудових мігрантів. Наприклад, у 2025 році, якщо ви зареєстровані в одному місті, але живете в іншому, ви можете подати заяву до органу ведення Державного реєстру виборців до п’ятого дня виборчого процесу, щоб голосувати за новою адресою.

Процедура зміни виборчої адреси стала простішою завдяки застосунку "Дія". Вам потрібно лише авторизуватися, зазначити нову адресу та сплатити адміністративний збір. Однак, якщо ви не оновите виборчу адресу, ваш голос може "залишитися" за старою адресою, що обмежить ваш вплив на розвиток громади, де ви фактично живете. Для тих, хто не має зареєстрованого місця проживання, також передбачені механізми голосування, але вони потребують додаткових документів, як-от довідки про тимчасове перебування.

Податки: куди йдуть ваші гроші

Місце реєстрації безпосередньо впливає на те, до якого місцевого бюджету надходять ваші податки. Місцеві податки, такі як податок на нерухомість, єдиний податок для підприємців чи збір за паркування, встановлюються органами місцевого самоврядування. Згідно з Податковим кодексом України, ці платежі зараховуються до бюджету громади, де ви зареєстровані. Так, якщо ви прописані в селі, але живете в місті, ваші податки йдуть до сільського бюджету, що може не відповідати вашим інтересам.

У 2025 році, під час воєнного стану, органи місцевого самоврядування можуть встановлювати пільги на місцеві податки без складних процедур. Це означає, що в різних громадах ставки податків і пільги можуть значно відрізнятися. Наприклад, податок на нерухомість у великих містах, як Київ чи Львів, може бути вищим, ніж у невеликих населених пунктах. Якщо ви плануєте змінити місце реєстрації, варто перевірити ставки податків на сайті Державної податкової служби, щоб уникнути несподіваних витрат.

Єдиний податок для ФОП

Для фізичних осіб-підприємців (ФОП) на спрощеній системі місце реєстрації визначає, куди сплачується єдиний податок. У деяких громадах діють:

нижчі ставки для певних груп ФОП;

додаткові пільги для малого бізнесу.

Зміна прописки може зменшити ваші витрати або відкрити доступ до пільг.

Мобілізація: за якою адресою шукатимуть вас

У 2025 році місце реєстрації тісно пов’язане з військовим обліком і мобілізацією. Згідно з чинним законодавством, військовозобов’язані не можуть змінювати місце проживання без дозволу територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Це правило діє з 24 лютого 2022 року через воєнний стан. Якщо ви переїжджаєте, протягом 7 днів після прибуття на нове місце проживання ви повинні стати на військовий облік у місцевому ТЦК.

Для зміни місця реєстрації військовозобов’язаним потрібні такі документи:

паспорт;

військовий квиток;

довідка про ідентифікаційний номер;

документ, що підтверджує нове місце проживання (наприклад, договір оренди).

Винятки передбачені для тих, хто виключений з військового обліку, має відстрочку від мобілізації або є резервістом, який переїжджає для постановки на облік в іншому ТЦК, наголосив юрист Дмитро Франчук у коментарі "РБК-Україна".

Невчасне оновлення даних може призвести до штрафів від 5 100 грн або проблем із доступом до державних послуг. У 2025 році також діє електронний кабінет призовника, який спрощує оновлення даних, але зміна місця проживання все одно потребує фізичної явки до ТЦК.

Особливу увагу варто звернути на те, що повістки надсилаються за адресою реєстрації. Якщо ви не проживаєте за пропискою, ви можете не отримати повістку, але вона вважатиметься врученою, якщо пошта зафіксує вашу відсутність за цією адресою. Це може призвести до адміністративної відповідальності.

Що ще варто знати українцям

У застосунку "Дія" з'явилася важлива нова функція — push-сповіщення про зняття з місця проживання. Раніше українці могли дізнатися про втрату прописки лише з паперових листів, що часто губилися або надходили із запізненням, створюючи незручності. Тепер Дія миттєво інформує про такі зміни, допомагаючи уникнути неприємних сюрпризів.

Зараз багато українців стикаються з проблемою, коли зареєстровані в їхній квартирі люди фактично там не проживають, але й не знімаються з реєстрації, не сплачуючи при цьому за комунальні послуги. Це часто стосується колишніх родичів або тих, хто виїхав за кордон чи в інше місто. Якщо мирної домовленості досягти не вдається, власникам доводиться звертатися до суду.