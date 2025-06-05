Як прописка впливає на комунальні послуги у 2025 році — повний гайд

Чоловік тримає квитанцію за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні досі триває плутанина щодо ролі прописки (реєстрації місця проживання) у формуванні платіжок за комунальні послуги. Чимало людей переконані, що реєстрація автоматично впливає на розмір щомісячних нарахувань. У 2025 році правила залишаються сталими, проте з акцентом на захист споживачів та можливість перерахунку.

Нарахування плати за комунальні послуги в Україні базується на трьох основних принципах: наявність лічильників, площа житла та кількість прописаних осіб, наголосили у Глибоцькій громаді.

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Ресурси за лічильником: прописка не грає ролі

Перший принцип формування платіжки — наявність лічильників. Якщо в оселі встановлені прилади обліку (газу, води, електроенергії), то плата залежить виключно від фактичного споживання.

У такому разі не має значення, скільки людей зареєстровано — система фіксує лише реальні обсяги використаного ресурсу. Цей підхід стимулює мешканців слідкувати за економним споживанням і робить прописку в цьому контексті неактуальною.

Послуги за квадратні метри: незалежно від людей

Друга категорія — це послуги, що нараховуються за площу квартири або будинку. Вони не залежать ані від лічильників, ані від кількості зареєстрованих осіб.

До таких послуг належать:

централізоване опалення;

внески на капітальний ремонт;

утримання будинку та прибудинкової території;

вивіз сміття;

прибирання під’їздів.

Тут базовою одиницею розрахунку є квадратні метри, і навіть якщо у квартирі ніхто не прописаний — оплата все одно нараховуватиметься.

Послуги, що залежать від кількості прописаних осіб

Якщо лічильники відсутні, нарахування за певні послуги прив’язане до кількості зареєстрованих осіб. У таких випадках застосовуються нормативи споживання, які множаться на кількість прописаних.

Це наступні послуги:

гаряче та холодне водопостачання: якщо немає лічильників, плата розраховується за нормативом на одну особу;

газ: у разі відсутності лічильника плата залежить від кількості прописаних;

електроенергія: без лічильника застосовується норматив на особу;

водовідведення: нарахування також залежить від кількості зареєстрованих мешканців.

Це означає, що якщо у квартирі прописано більше осіб, ніж фактично проживає, ви можете суттєво переплачувати. Наприклад, за нормами 2025 року, норматив споживання води на одну особу може складати 6-8 кубометрів на місяць, що значно перевищує реальне споживання однієї людини.

Тимчасова відсутність: чи можна не платити

Законодавство України, зокрема Закон "Про житлово-комунальні послуги", передбачає можливість перерахунку плати за комунальні послуги у разі їх невикористання. Якщо ви або інші прописані особи тимчасово відсутні за місцем реєстрації (понад 30 календарних днів), ви маєте право не сплачувати за певні послуги, крім опалення. Для цього необхідно документально підтвердити факт непроживання, пише Liga.Zakon.

Документи для перерахунку

Щоб отримати перерахунок, споживач має подати до комунальної служби відповідні документи, які підтверджують відсутність за місцем прописки. До таких документів належать:

довідка про тимчасову відсутність: видається на підставі акта, підписаного щонайменше трьома сусідами, або іншого документа, що підтверджує ваше перебування за іншою адресою;

підтвердження перебування в іншому місці: це може бути довідка з роботи, навчального закладу, медичного закладу, посвідчення про відрядження, виписка з готелю, квитки на транспорт або документи про відбування покарання.

Виконавець комунальних послуг зобов’язаний розглянути вашу заяву у встановлені законом терміни та провести перерахунок, якщо послуги не надавалися або надавалися не в повному обсязі.

Чому прописка не завжди дорівнює переплатам

Міф про те, що прописка автоматично збільшує комунальні платежі, поширений, але не завжди відповідає дійсності. У 2025 році ключовим фактором є наявність лічильників та правильне документальне оформлення.

Наприклад, якщо у квартирі проживає одна людина, але прописано п’ять, встановлення лічильників на воду, газ та електроенергію усуне проблему переплат. Крім того, законодавство захищає споживачів, дозволяючи оскаржувати несправедливі нарахування.

Як повідомлялось, квартира чи будинок — це не тільки цінний актив, а й постійне джерело витрат. Щомісячні комунальні платежі є обов'язком, який не завжди виконує офіційний власник. Нерідко саме через це виникають конфлікти між власником житла та зареєстрованою у ньому особою.

Також ми розповідали, що реєстрація сторонньої особи у квартирі все ще несе певні ризики. Ці ризики залишаються актуальними, особливо з огляду на сучасну цифровізацію послуг, воєнний стан та нові підходи до захисту прав власників майна.