У "Дії" додали нову функцію стосовно зняття з реєстрації — як працює нововведення

Застосунок "Дія" на екрані телефону. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Міністерство цифрової трансформації України продовжує вдосконалювати застосунок "Дія", роблячи державні послуги доступнішими та прозорішими. Нещодавно в додатку з’явилася нова функція — push-сповіщення про зняття з місця проживання. Раніше українці могли дізнатися про втрату прописки лише через офіційні листи, які часто губилися чи приходили із запізненням. Тепер "Дія" інформує миттєво, усуваючи неприємні сюрпризи.

До появи push-сповіщень втрата реєстрації місця проживання могла стати несподіванкою, наголошують у Міністерстві цифрової трансформації. Наприклад, власник житла мав право виписати людину, звернувшись до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), а особа могла дізнатися про це лише через місяці, коли виникали проблеми з отриманням державних послуг чи оформленням документів.

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За даними відомства, щороку тисячі українців стикалися з подібними ситуаціями через застарілу систему повідомлень. Нова функція в "Дії" розв'язує цю проблему.

Якщо власник квартири чи будинку знімає вас із реєстрації, ви отримаєте повідомлення в застосунку одразу після завершення процедури. Це забезпечує не лише оперативність, але й захист прав громадян, адже ви зможете вчасно відреагувати — наприклад, звернутися до юристів чи зареєструватися за новою адресою.

Як працює сповіщення про зняття з прописки

Щоб отримувати push-сповіщення, потрібно виконати кілька умов:

Авторизація в "Дії". Ви маєте бути зареєстрованим користувачем додатка. Верифікована картка платника податків. Ваш РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків) має бути підтверджений. Дані в Реєстрі територіальної громади. Інформація про вас і ваш РНОКПП повинна бути внесена до цього реєстру.

Якщо ваші дані в реєстрі відсутні або застарілі, їх можна актуалізувати за кілька хвилин на порталі "Дія". Для цього достатньо авторизуватися, перевірити особисту інформацію та внести необхідні зміни. Цей крок важливий, адже без актуальних даних сповіщення не надійде.

Сама процедура зняття з реєстрації залишилася незмінною: власник житла може звернутися до ЦНАПу і виписати особу, якщо вона не є співвласником майна чи неповнолітньою дитиною власника.

Як знятися з місця проживання самостійно

Якщо ви хочете самостійно знятися з реєстрації, "Дія" пропонує зробити це онлайн.

Авторизуйтеся на порталі diia.gov.ua через електронний підпис або "Дія.Підпис". Перевірте дані в особистому кабінеті та оновіть їх, якщо потрібно. Заповніть заяву в онлайн-формі. Сплатіть адміністративний збір — 45 грн 42 коп. Підпишіть заяву кваліфікованим електронним підписом. Очікуйте результату — зазвичай обробка триває 1 робочий день, але під час воєнного стану терміни можуть бути більшими.

Для тих, хто не має доступу до "Дії" або віддає перевагу офлайн-формату, є можливість звернутися до ЦНАПу із необхідними документами. Процедура займає трохи більше часу, але залишається доступною.

Зазначимо, що існують певні обмеження під час воєнного стану. Наразі зміна чи зняття з реєстрації на тимчасово окупованих територіях або в зонах бойових дій неможлива. Перелік таких громад регулярно оновлюється, тож перевіряйте актуальну інформацію на порталі "Дія".

Як повідомлялось, в Україні питання реєстрації місця проживання є дуже важливим, адже саме прописка відкриває доступ до багатьох адміністративних та соціальних послуг. Вона також впливає на реалізацію громадянських прав. Цей обов'язок стосується всіх, хто законно проживає в Україні: як громадян, так і іноземців чи осіб без громадянства.

Зараз багато українців стикаються з проблемою, коли зареєстровані в їхніх квартирах особи фактично там не проживають, але й не знімаються з реєстрації, не покриваючи при цьому комунальні витрати. Зазвичай це стосується колишніх родичів або тих, хто виїхав за кордон чи в інше місто. Якщо мирні переговори виявляються безуспішними, ефективним рішенням може стати звернення до суду.