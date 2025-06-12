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Главная Недвижимость В "Дії" появилась новая функция по прописке — что изменилось

В "Дії" появилась новая функция по прописке — что изменилось

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Дата публикации 12 июня 2025 15:10
В "Дії" добавили новую функцию по снятию с регистрации — как работает нововведение
Приложение "Дія" на экране телефона. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ключові моменти Как работает оповещение о снятии с прописки Как сняться с места жительства самостоятельно

Министерство цифровой трансформации Украины продолжает совершенствовать приложение "Дія", делая государственные услуги более доступными и прозрачными. Недавно в приложении появилась новая функция — push-оповещение о снятии с места жительства. Раньше украинцы могли узнать о потере прописки только через официальные письма, которые часто терялись или приходили с опозданием. Теперь "Дія" информирует мгновенно, устраняя неприятные сюрпризы.

До появления push-уведомлений потеря регистрации места жительства могла стать неожиданностью, отмечают в Министерстве цифровой трансформации. Например, владелец жилья имел право выписать человека, обратившись в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ), а человек мог узнать об этом только через месяцы, когда возникали проблемы с получением государственных услуг или оформлением документов.

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По данным ведомства, ежегодно тысячи украинцев сталкивались с подобными ситуациями из-за устаревшей системы сообщений. Новая функция в "Дії" решает эту проблему.

Если владелец квартиры или дома снимает вас с регистрации, вы получите сообщение в приложении сразу после завершения процедуры. Это обеспечивает не только оперативность, но и защиту прав граждан, ведь вы сможете вовремя отреагировать — например, обратиться к юристам или зарегистрироваться по новому адресу.

Как работает оповещение о снятии с прописки

Чтобы получать push-уведомления, нужно выполнить несколько условий:

  1. Авторизация в "Дії". Вы должны быть зарегистрированным пользователем приложения.
  2. Верифицированная карточка налогоплательщика. Ваш РНУКПП (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика) должен быть подтвержден.
  3. Данные в Реестре территориальной общины. Информация о вас и ваш РНУКПН должна быть внесена в этот реестр.

Если ваши данные в реестре отсутствуют или устаревшие, их можно актуализировать за несколько минут на портале "Дія". Для этого достаточно авторизоваться, проверить личную информацию и внести необходимые изменения. Этот шаг важен, ведь без актуальных данных оповещение не поступит.

Сама процедура снятия с регистрации осталась неизменной: владелец жилья может обратиться в ЦПАУ и выписать человека, если он не является совладельцем имущества или несовершеннолетним ребенком владельца. 

Как сняться с места жительства самостоятельно

Если вы хотите самостоятельно сняться с регистрации, "Дія" предлагает сделать это онлайн.

  1. Авторизуйтесь на портале diia.gov.ua через электронную подпись или "Дія.Підпис".
  2. Проверьте данные в личном кабинете и обновите их, если нужно.
  3. Заполните заявление в онлайн-форме.
  4. Оплатите административный сбор — 45 грн 42 коп.
  5. Подпишите заявление квалифицированной электронной подписью.
  6. Ожидайте результата — обычно обработка длится 1 рабочий день, но во время военного положения сроки могут быть больше.

Для тех, кто не имеет доступа к "Дії" или предпочитает офлайн-формат, есть возможность обратиться в ЦПАУ с необходимыми документами. Процедура занимает немного больше времени, но остается доступной.

Отметим, что существуют определенные ограничения во время военного положения. Сейчас изменение или снятие с регистрации на временно оккупированных территориях или в зонах боевых действий невозможно. Перечень таких общин регулярно обновляется, поэтому проверяйте актуальную информацию на портале "Дія".

Как сообщалось, в Украине вопрос регистрации места жительства является очень важным, ведь именно прописка открывает доступ ко многим административным и социальным услугам. Она также влияет на реализацию гражданских прав. Эта обязанность касается всех, кто законно проживает в Украине: как граждан, так и иностранцев или лиц без гражданства.

Сейчас многие украинцы сталкиваются с проблемой, когда зарегистрированные в их квартирах лица фактически там не проживают, но и не снимаются с регистрации, не покрывая при этом коммунальные расходы. Обычно это касается бывших родственников или тех, кто уехал за границу или в другой город. Если мирные переговоры оказываются безуспешными, эффективным решением может стать обращение в суд.

Дия госрегистрация недвижимость прописка документы
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
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