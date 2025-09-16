Изменения на рынке аренды недвижимости в Украине — на какие квартиры резко вырос спрос

Новостройки в Киеве. Фото: Новости.LIVE

В последние годы аренда жилья в Украине превратилась в настоящий социальный и экономический вызов. Миллионы людей вынуждены искать новое место жительства из-за войны, переезда для учебы или работы, а также смены семейных обстоятельств. На этом фоне все больше внимания привлекают смарт-квартиры и современные новостройки, которые стали символом практичности и относительного комфорта даже во времена кризиса.

Аналитики Codes, опираясь на данные Госстата, ГИС "Увекон" и более 5 000 объявлений за период с июня 2024 по июнь 2025 года, обнаружили четкую тенденцию — спрос на современное жилье растет быстрее, чем на старые объекты массовой застройки.

Реклама

Читайте также:

Спрос на смарт-квартиры и малогабаритное жилье

Смарт-квартиры воспринимаются как компромисс между ценой и комфортом. Их главное преимущество — компактность, благодаря которой арендаторы получают современное пространство со всем необходимым, но с умеренными счетами за коммунальные услуги.

Аренда таких квартир особенно выросла среди молодежи и студентов, которые стремятся жить ближе к университетам и работе. С другой стороны, растет спрос и среди переселенцев, ведь смарт-жилье часто является более доступным вариантом в крупных городах.

В 2025 году аренда однокомнатных и смарт-квартир подорожала почти на 16% в пересчете на квадратный метр. Это демонстрирует, что компактные дома остаются самым выгодным выбором для большинства арендаторов.

Сейчас смарт-квартиры стали "золотой серединой" между желанием экономить и получить современное пространство. Их популярность выросла благодаря тому, что они расположены преимущественно в новых жилых комплексах и предлагают продуманную планировку, безопасность и комфорт.

"Уже сейчас понятно: спрос на них будет только расти, ведь для большинства арендаторов цена за квадратный метр в таком формате оказывается оптимальной", — отмечают специалисты.

Спрос на квартиры в новостройках

Новостройки, в отличие от советских домов, предлагают современные коммуникации, лучшую теплоизоляцию и планировку, которая больше соответствует современным потребностям. Хотя цена в них выше, люди все чаще готовы платить за комфорт и безопасность.

Согласно статистике, в 2024-2025 годах стоимость аренды в новостройках выросла более чем на 11%, тогда как в старых хрущевках — почти на 20%.

"Это свидетельствует, что даже несмотря на быстрый рост цен в сегменте советских домов, спрос все равно смещается в сторону новостроек", — говорится в исследовании.

В западных городах и Киеве квартиры в новых жилых комплексах стали особенно востребованными из-за желания арендаторов жить в более качественных условиях. Даже регулярные обстрелы столицы не снизили интерес к аренде здесь, отмечают эксперты.

Спрос на жилье в зависимости от количества комнат

Статистика показывает интересные изменения в выборе квартир:

однокомнатные квартиры стали дороже почти на 16%;

трехкомнатные квартиры тоже поднялись в цене более чем на 16%, что демонстрирует желание семей иметь больше пространства;

двухкомнатные остаются стабильным выбором с повышением на 11%;

квартиры с 4+ комнатами остаются маловостребованными и ориентированными на узкий круг состоятельных арендаторов.

"Это подтверждает две противоположные тенденции: экономия на площади и желание повысить качество жизни за счет большего пространства", — отмечают аналитики.

Спрос на квартиры в зависимости от состояния ремонта

Ремонт всегда играет ключевую роль. В 2025 году выявлены следующие тренды:

косметический ремонт подорожал на 12%;

жилое базовое состояние выросло в цене на 10%;

евроремонт поднялся всего на 9%;

авторские проекты прибавили более 11%.

Наибольший спрос наблюдается именно на простые и доступные квартиры с косметическим ремонтом. В то же время повышение цен на "бабушкины" варианты объясняется дефицитом дешевых предложений.

Что стоит учесть арендаторам

Тем, кто планирует арендовать жилье, стоит обращать внимание на:

официальность договора (заверенный нотариально вариант позволяет избежать мошенничества);

расположение (удаленность от метро и центра может снизить стоимость);

состояние квартиры (ремонт напрямую влияет на цену);

количество комнат и метраж (семьям стоит искать варианты с большим пространством).

Условия военного времени меняют рынок ежедневно, поэтому решения нужно принимать быстро и на основе актуальной аналитики.

Как сообщалось, для большей прозрачности финансовых операций украинское правительство ужесточило налоговый контроль. Отныне налоговой службе будут доступны данные даже о тех гражданах, которые сдают жилье через интернет-платформы.

Также мы рассказывали, что в Украине аренда жилья является распространенным способом решения квартирного вопроса, однако не всегда сопровождается официальным договором. Этот документ является ключевым для защиты прав и интересов как арендодателя, так и арендатора, поскольку помогает предотвратить конфликты и финансовые потери.