Зміни на ринку оренди нерухомості в Україні — на які квартири різко зріс попит

В останні роки оренда житла в Україні перетворилася на справжній соціальний та економічний виклик. Мільйони людей змушені шукати нове місце проживання через війну, переїзд для навчання чи роботи, а також зміну сімейних обставин. На цьому тлі все більше уваги привертають смарт-квартири та сучасні новобудови, які стали символом практичності й відносного комфорту навіть у часи кризи.

Аналітики Codes, спираючись на дані Держстату, ГІС "Увекон" і понад 5 000 оголошень за період із червня 2024 по червень 2025 року, виявили чітку тенденцію — попит на сучасне житло зростає швидше, ніж на старі об’єкти масової забудови.

Попит на смарт-квартири та малогабаритне житло

Смарт-квартири сприймаються як компроміс між ціною й комфортом. Їхня головна перевага — компактність, завдяки якій орендарі отримують сучасний простір з усім необхідним, але з помірними рахунками за комунальні послуги.

Оренда таких квартир особливо зросла серед молоді та студентів, які прагнуть жити ближче до університетів і роботи. З іншого боку, зростає попит і серед переселенців, адже смарт-житло часто є доступнішим варіантом у великих містах.

У 2025 році оренда однокімнатних і смарт-квартир подорожчала майже на 16% у перерахунку на квадратний метр. Це демонструє, що компактні оселі залишаються найвигіднішим вибором для більшості орендарів.

Зараз смарт-квартири стали "золотою серединою" між бажанням економити та отримати сучасний простір. Їхня популярність виросла завдяки тому, що вони розташовані переважно в нових житлових комплексах і пропонують продумане планування, безпеку та комфорт.

"Уже зараз зрозуміло: попит на них лише зростатиме, адже для більшості орендарів ціна за квадратний метр у такому форматі виявляється оптимальною", — зазначають фахівці.

Попит на квартири у новобудовах

Новобудови, на відміну від радянських будинків, пропонують сучасні комунікації, кращу теплоізоляцію та планування, яке більше відповідає сучасним потребам. Хоча ціна в них вища, люди все частіше готові платити за комфорт і безпеку.

Згідно зі статистикою, у 2024-2025 роках вартість оренди в новобудовах виросла більш ніж на 11%, тоді як у старих хрущівках — майже на 20%.

"Це свідчить, що навіть попри швидке зростання цін у сегменті радянських будинків, попит все одно зміщується у бік новобудов", — йдеться у дослідженні.

У західних містах і Києві квартири в нових житлових комплексах стали особливо затребуваними через бажання орендарів жити в більш якісних умовах. Навіть регулярні обстріли столиці не знизили інтерес до оренди тут, наголошують експерти.

Попит на житло залежно від кількості кімнат

Статистика показує цікаві зміни у виборі квартир:

однокімнатні оселі стали дорожчими на майже 16%;

трикімнатні квартири теж піднялися у ціні на понад 16%, що демонструє бажання сімей мати більше простору;

двокімнатні залишаються стабільним вибором із підвищенням на 11%;

квартири з 4+ кімнатами залишаються малозатребуваними й орієнтованими на вузьке коло заможних орендарів.

"Це підтверджує дві протилежні тенденції: економія на площі та бажання підвищити якість життя за рахунок більшого простору", — зазначають аналітики.

Попит на квартири залежно від стану ремонту

Ремонт завжди відіграє ключову роль. У 2025 році виявлені такі тренди:

косметичний ремонт подорожчав на 12%;

жилий базовий стан зріс у ціні на 10%;

євроремонт піднявся лише на 9%;

авторські проєкти додали понад 11%.

Найбільший попит спостерігається саме на прості й доступні квартири з косметичним ремонтом. Водночас підвищення цін на "бабусині" варіанти пояснюється дефіцитом дешевих пропозицій.

Що варто врахувати орендарям

Тим, хто планує орендувати житло, варто звертати увагу на:

офіційність договору (завірений нотаріально варіант дозволяє уникнути шахрайства);

розташування (віддаленість від метро й центру може знизити вартість);

стан квартири (ремонт напряму впливає на ціну);

кількість кімнат і метраж (сім’ям варто шукати варіанти з більшим простором).

Умови воєнного часу змінюють ринок щодня, тому рішення потрібно приймати швидко й на основі актуальної аналітики.

Як повідомлялось, для більшої прозорості фінансових операцій український уряд посилив податковий контроль. Відтепер податковій службі будуть доступні дані навіть про тих громадян, що здають житло через інтернет-платформи.

Також ми розповідали, що в Україні оренда житла є поширеним способом вирішення квартирного питання, проте не завжди супроводжується офіційним договором. Цей документ є ключовим для захисту прав та інтересів як орендодавця, так і орендаря, оскільки допомагає запобігти конфліктам і фінансовим втратам.