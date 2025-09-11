Оренда квартир через інтернет — як податкова стежитиме за доходами українців

Чоловік передає ключі. Фото: Freepik

Український уряд зробив новий крок у напрямку прозорості фінансових потоків. Тепер навіть ті громадяни, які здають квартири через інтернет-платформи, будуть у полі зору податкової.

Законопроєкт №14025, зареєстрований у Верховній Раді 9 вересня 2025 року, закладає основу для автоматичного міжнародного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Вже 11 вересня документ було направлено до профільного комітету, і його ухвалення стане поворотним моментом для всього онлайн-ринку оренди.

Податковий контроль за орендою квартир через інтернет

Маркетплейси, такі як Airbnb, OLX, DIM.RIA, ЛУН, Prom, "Розетка" та інші, отримають нову функцію — передавати державі дані користувачів, які заробляють через їхні сервіси. Йдеться не лише про продаж товарів, але й про здачу квартир і навіть паркомісць, уточнює представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

Податкова матиме доступ до таких відомостей:

прізвище, ім’я, по батькові;

адресу проживання;

податковий номер;

дату народження.

Наприклад, якщо ви здаєте квартиру через Airbnb, OLX чи ЛУН, платформа повідомить податкову не лише про ваш дохід, а й про те, скільки днів квартира була в оренді та за якою ціною.

Під оподаткування потраплять оренда нерухомості та паркомісць, особисті послуги, продаж товарів, оренда транспорту.

Нові правила оренди квартир через інтернет і ставки податків

Для більшості українців ставка податку складе 5%. Фактично цифрові платформи стануть агентами держави, які збирають і передають звітність.

Уряд пропонує й пільговий варіант. Якщо користувач відкриє окремий банківський рахунок, не матиме найманих працівників та не торгуватиме підакцизними товарами, то оподаткування буде м’якшим. Головна умова — річний дохід не повинен перевищувати 6,7 мільйона гривень (834 мінімальної зарплати).

Як зміниться оренда квартир через інтернет для власників

Для власників квартир головним наслідком стане втрата "сірої" схеми отримання доходів. Тепер податкова матиме змогу відслідковувати кожну транзакцію. Водночас це створює передумови для більшої прозорості та захисту орендарів.

Очікується, що:

ринок стане менш тіньовим;

зменшиться кількість шахрайських оголошень;

зросте довіра між сторонами угод.

Втім, є і ризик зростання цін на оренду — адже власники квартир перекладатимуть податкове навантаження на орендарів.

Вплив нових правил на оренду квартир через інтернет

Запровадження автоматичного обміну даними відповідає міжнародним стандартам. Україна наближається до правил ЄС, де прозора звітність через платформи давно стала нормою.

Водночас залишається відкритим питання захисту персональних даних. Передача великого масиву приватної інформації до податкових органів може викликати побоювання серед громадян.

Проте уряд вважає, що це необхідний крок.

"Ми повинні інтегруватися у світові процеси й водночас гарантувати справедливу сплату податків усіма, хто заробляє в інтернеті", — підсумував Мельничук.

Як повідомлялось, в Україні оренда житла є поширеним явищем, але не завжди оформлюється офіційно. Договір оренди — це важливий документ, що захищає як власника, так і орендаря від можливих ризиків, спорів та фінансових втрат.

Однак можуть виникнути обставини, через які договір оренди доведеться розірвати достроково. Незалежно від причини — чи то зміни в планах, чи проблеми з самим житлом — важливо знати, як правильно і юридично грамотно припинити договірні відносини.