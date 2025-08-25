Умови розірвання стандартного договору оренди житла — права наймача та наймодавця

Чоловік читає документи. Фото: Freepik

Оренда житла — це зручний спосіб забезпечити собі тимчасове помешкання, але іноді виникають ситуації, коли договір оренди потрібно розірвати достроково. Чи то через зміну планів орендаря, чи через проблеми з житлом або поведінкою сторін, важливо знати, як правильно припинити дію договору.

У реальному житті трапляються обставини, коли наймач або наймодавець більше не можуть дотримуватися умов оренди. У таких випадках постає питання розірвання договору, зазначено на сайті Безоплатної правничої допомоги.

Реклама

Читайте також:

Коли стандартний договір оренди житла може бути розірваний

Законодавство передбачає кілька варіантів:

за згодою сторін;

у судовому порядку;

у разі односторонньої відмови.

Таким чином, договір оренди не є "камінням", а може бути розірваний, якщо існують підстави, передбачені законом.

Коли договір оренди житла розриває суд

Судове рішення стає необхідним тоді, коли одна зі сторін суттєво порушує умови договору.

"Істотним є таке порушення, коли інша сторона значною мірою позбавляється того, на що розраховувала при укладенні договору", — пояснює юристка Романія Мандзій.

Для наймодавця підставою для позову може бути:

несплата орендної плати понад шість місяців, а при короткостроковій оренді — понад два рази;

псування або руйнування житла орендарем чи іншими особами, за яких він відповідає.

У випадку пошкодження житла орендар може просити суд надати строк на відновлення. Він не перевищує одного року. Якщо після цього терміну порушення не усунуто, суд знову розглядає позов і ухвалює рішення про розірвання договору.

Право орендаря на односторонню відмову від договору

Наймач має право в односторонньому порядку відмовитися від договору. Є два головних варіанти реалізації цього права:

Наймач може розірвати договір у будь-який час, попередивши письмово орендодавця за три місяці та отримавши згоду інших мешканців. Якщо він виїде без попередження, орендодавець може вимагати оплату ще за три місяці. Якщо житло стало непридатним для проживання, наймач також має право залишити його, розірвавши договір.

Чи може орендодавець вимагати дострокового розірвання

Орендодавець також має законні підстави розірвати договір. Наприклад, коли житло потрібно самому власнику чи його сім’ї, він може розірвати договір, але повинен попередити наймача не пізніше ніж за два місяці.

Ще одна ситуація — використання житла не за призначенням. Якщо після попередження орендар продовжує використовувати помешкання не для проживання, власник має право вимагати розірвання договору.

Інші підстави для вимоги орендодавця

Юристи зазначають, що проблеми можуть виникати і з сусідами. Якщо наймач або інші особи, за яких він відповідає, систематично порушують права сусідів, орендодавець може вимагати дострокового розірвання договору. Але за умови, що він вже попереджав про такі порушення.

Таким чином, навіть поведінка орендаря у побуті може стати вагомою причиною для припинення орендних відносин.

Наслідки розірвання договору оренди житла

Розірвання договору має серйозні правові наслідки.

"У такому випадку наймач та інші особи, які проживали у квартирі чи будинку, підлягають виселенню на підставі рішення суду без надання їм іншого житла", — підкреслює Мандзій, додаючи, що орендарі повинні бути готовими покинути помешкання без права на компенсацію у вигляді іншого житла.

Як повідомлялось, перед підписанням договору оренди квартири важливо уважно перевірити всі пункти, адже цей документ захищає права обох сторін — орендаря і власника. Щоб уникнути непорозумінь, він має чітко визначати умови співпраці. Однак, який саме пункт є ключовим, залежить від обставин.

Також ми розповідали, що зараз в Україні поширена ситуація, коли люди роками орендують житло, витрачаючи значні кошти, але не маючи жодних гарантій стабільності. Це призводить до хибних уявлень, нібито тривале проживання в орендованій квартирі дає право власності або можливість відсудити її через суд.