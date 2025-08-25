Условия расторжения стандартного договора аренды жилья — права нанимателя и наймодателя

Мужчина читает документы. Фото: Freepik

Аренда жилья — это удобный способ обеспечить себе временное жилье, но иногда возникают ситуации, когда договор аренды нужно расторгнуть досрочно. То ли из-за изменения планов арендатора, или из-за проблем с жильем или поведением сторон, важно знать, как правильно прекратить действие договора.

В реальной жизни случаются обстоятельства, когда наниматель или наймодатель больше не могут соблюдать условия аренды. В таких случаях возникает вопрос расторжения договора, указано на сайте Бесплатной юридической помощи.

Когда стандартный договор аренды жилья может быть расторгнут

Законодательство предусматривает несколько вариантов:

по согласию сторон;

в судебном порядке;

в случае одностороннего отказа.

Таким образом, договор аренды не является "камнем", а может быть расторгнут, если существуют основания, предусмотренные законом.

Когда договор аренды жилья расторгает суд

Судебное решение становится необходимым тогда, когда одна из сторон существенно нарушает условия договора.

"Существенным является такое нарушение, когда другая сторона в значительной степени лишается того, на что рассчитывала при заключении договора", — объясняет юрист Романия Мандзий.

Для наймодателя основанием для иска может быть:

неуплата арендной платы более шести месяцев, а при краткосрочной аренде - более двух раз;

порча или разрушение жилья арендатором или другими лицами, за которых он отвечает.

В случае повреждения жилья арендатор может просить суд предоставить срок на восстановление. Он не превышает одного года. Если после этого срока нарушение не устранено, суд снова рассматривает иск и принимает решение о расторжении договора.

Право арендатора на односторонний отказ от договора

Наниматель имеет право в одностороннем порядке отказаться от договора. Есть два главных варианта реализации этого права:

Наниматель может расторгнуть договор в любое время, предупредив письменно арендодателя за три месяца и получив согласие других жильцов. Если он выедет без предупреждения, арендодатель может потребовать оплату еще за три месяца. Если жилье стало непригодным для проживания, наниматель также имеет право покинуть его, расторгнув договор.

Может ли арендодатель требовать досрочного расторжения

Арендодатель также имеет законные основания расторгнуть договор. Например, когда жилье нужно самому владельцу или его семье, он может расторгнуть договор, но должен предупредить нанимателя не позднее чем за два месяца.

Еще одна ситуация — использование жилья не по назначению. Если после предупреждения арендатор продолжает использовать помещение не для проживания, владелец имеет право требовать расторжения договора.

Другие основания для требования арендодателя

Юристы отмечают, что проблемы могут возникать и с соседями. Если наниматель или другие лица, за которых он отвечает, систематически нарушают права соседей, арендодатель может требовать досрочного расторжения договора. Но при условии, что он уже предупреждал о таких нарушениях.

Таким образом, даже поведение арендатора в быту может стать весомой причиной для прекращения арендных отношений.

Последствия расторжения договора аренды жилья

Расторжение договора имеет серьезные правовые последствия.

"В таком случае наниматель и другие лица, проживавшие в квартире или доме, подлежат выселению на основании решения суда без предоставления им другого жилья", — подчеркивает Мандзий, добавляя, что арендаторы должны быть готовы покинуть помещение без права на компенсацию в виде другого жилья.

Как сообщалось, перед подписанием договора аренды квартиры важно внимательно проверить все пункты, ведь этот документ защищает права обеих сторон — арендатора и владельца. Чтобы избежать недоразумений, он должен четко определять условия сотрудничества. Однако, какой именно пункт является ключевым, зависит от обстоятельств.

Также мы рассказывали, что сейчас в Украине распространена ситуация, когда люди годами арендуют жилье, тратя значительные средства, но не имея никаких гарантий стабильности. Это приводит к ложным представлениям, якобы длительное проживание в арендованной квартире дает право собственности или возможность отсудить ее через суд.