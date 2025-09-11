Аренда квартир через интернет — как налоговая будет следить за доходами украинцев

Мужчина передает ключи. Фото: Freepik

Украинское правительство сделало новый шаг в направлении прозрачности финансовых потоков. Теперь даже те граждане, которые сдают квартиры через интернет-платформы, будут в поле зрения налоговой.

Законопроект №14025, зарегистрированный в Верховной Раде 9 сентября 2025 года, закладывает основу для автоматического международного обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. Уже 11 сентября документ был направлен в профильный комитет, и его принятие станет поворотным моментом для всего онлайн-рынка аренды.

Налоговый контроль за арендой квартир через интернет

Маркетплейсы, такие как Airbnb, OLX, DIM.RIA, ЛУН, Prom, "Розетка" и другие, получат новую функцию — передавать государству данные пользователей, которые зарабатывают через их сервисы. Речь идет не только о продаже товаров, но и о сдаче квартир и даже паркомест, уточняет представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Налоговая будет иметь доступ к таким сведениям:

фамилия, имя, отчество;

адрес проживания;

налоговый номер;

дату рождения.

Например, если вы сдаете квартиру через Airbnb, OLX или ЛУН, платформа сообщит налоговой не только о вашем доходе, но и о том, сколько дней квартира была в аренде и по какой цене.

Под налогообложение попадут аренда недвижимости и паркомест, личные услуги, продажа товаров, аренда транспорта.

Новые правила аренды квартир через интернет и ставки налогов

Для большинства украинцев ставка налога составит 5%. Фактически цифровые платформы станут агентами государства, которые собирают и передают отчетность.

Правительство предлагает и льготный вариант. Если пользователь откроет отдельный банковский счет, не будет иметь наемных работников и не будет торговать подакцизными товарами, то налогообложение будет более мягким. Главное условие — годовой доход не должен превышать 6,7 миллиона гривен (834 минимальной зарплаты).

Как изменится аренда квартир через интернет для владельцев

Для владельцев квартир главным следствием станет потеря "серой" схемы получения доходов. Теперь налоговая сможет отслеживать каждую транзакцию. В то же время это создает предпосылки для большей прозрачности и защиты арендаторов.

Ожидается, что:

рынок станет менее теневым;

уменьшится количество мошеннических объявлений;

возрастет доверие между сторонами сделок.

Впрочем, есть и риск роста цен на аренду — ведь владельцы квартир будут перекладывать налоговую нагрузку на арендаторов.

Влияние новых правил на аренду квартир через интернет

Введение автоматического обмена данными соответствует международным стандартам. Украина приближается к правилам ЕС, где прозрачная отчетность через платформы давно стала нормой.

В то же время остается открытым вопрос защиты персональных данных. Передача большого массива частной информации в налоговые органы может вызвать опасения среди граждан.

Однако правительство считает, что это необходимый шаг.

"Мы должны интегрироваться в мировые процессы и одновременно гарантировать справедливую уплату налогов всеми, кто зарабатывает в интернете", — подытожил Мельничук.

