Цены на квартиры в Вышгороде и Ирпене — где лучшие варианты в августе 2025 года

Строительство многоэтажки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Первичный рынок недвижимости в Вышгороде и Ирпене в августе 2025 года остается активным, несмотря на сложную экономическую ситуацию в Украине. Эти города, расположенные вблизи Киева, привлекают покупателей благодаря удобной транспортной развязке, развитой инфраструктуре и относительно доступным ценам по сравнению со столицей.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об актуальных ценах на квартиры в ЖК Вышгорода и Ирпеня.

Реклама

Читайте также:

Общее состояние рынка недвижимости

По данным портала dim.ria, цены на первичном рынке в Вышгороде и Ирпене выросли на 3-5% в гривне по сравнению с прошлым годом из-за инфляции и роста стоимости строительных материалов.

Однако спрос остается стабильным, ведь многие рассматривают эти города как альтернативу киевским новостройкам.

Цены на квартиры в Вышгороде

В Вышгороде первичный рынок недвижимости представлен преимущественно жилыми комплексами комфорт-класса. Средняя цена за квадратный метр в новостройках составляет около 35 000-45 000 грн, в зависимости от расположения, инфраструктуры и стадии строительства.

Самые дорогие квартиры в Вышгороде

Самые высокие цены зафиксированы в жилых комплексах, расположенных ближе к центру города или с видом на Днепр, например, в ЖК "Французский квартал" или "Борисо-Глебский". Здесь квадратный метр стоит от 42 000 до 50 000 грн.

ЖК "Французский квартал". Фото: prb.kiev.ua



Такие комплексы предлагают современную планировку, развитую инфраструктуру (детские площадки, паркинг, зоны отдыха) и близость к природе. Однокомнатная квартира площадью 35-40 кв. м в таких ЖК обойдется в среднем в 1 500 000-2 000 000 грн.

Самые дешевые квартиры в Вышгороде

Бюджетные варианты можно найти на окраинах города или в комплексах на ранних этапах строительства, таких как ЖК "Вышгород Сити" или "Ольгин Град". Цена за квадратный метр здесь стартует от 30 000-35 000 грн.

ЖК "Вышгород Сити". Фото: ЛУН



Например, смарт-квартира площадью 20-25 кв. м будет стоить от 600 000 до 900 000 грн. Такие предложения привлекают молодежь и инвесторов, которые планируют сдавать жилье в аренду.

Цены на квартиры в Ирпене

Ирпень остается одним из самых популярных городов Киевской области для покупки жилья благодаря большому количеству новостроек и развитой инфраструктуре. Средняя цена за квадратный метр в новостройках Ирпеня колеблется от 32 000 до 48 000 грн.

Самые дорогие квартиры в Ирпене

Самые высокие цены в Ирпене зафиксированы в престижных жилых комплексах в центре города, таких как ЖК "Центральный 2" или "Синергия Сити". Здесь квадратный метр стоит от 45 000 до 55 000 грн.

ЖК "Синергия Сити". Фото: ЖК "Синергия Сити



Например, однокомнатная квартира площадью 36 кв. м в ЖК "Синергия Сити" стоит около 1 600 000-2 000 000 грн, а двухкомнатная (56 кв. м) — от 2 500 000 грн. Такие комплексы предлагают закрытые территории, панорамные окна, собственные набережные и развитую инфраструктуру (кафе, магазины, детские сады).

Самые дешевые квартиры в Ирпене

Бюджетные варианты доступны в новостройках на окраинах, например, в ЖК Utlandia 3 или "Сяйво 2". Цена за квадратный метр здесь составляет 28 000-34 000 грн.

ЖК Utlandia 3. Фото: ЛУН



Смарт-квартиры площадью 22-25 кв. м можно приобрести за 650 000-850 000 грн, а однокомнатные квартиры (30-35 кв. м) — от 900 000 до 1 200 000 грн.

Такие объекты часто требуют дополнительных вложений в ремонт, но привлекают доступной ценой.

Почему цены отличаются

Разница в ценах зависит от нескольких факторов:

Расположение. Комплексы в центре или возле парков и водоемов стоят дороже. Стадия строительства. Квартиры на этапе котлована дешевле на 20-30%, чем в сданных домах. Инфраструктура. Наличие школ, садиков, паркинга и зон отдыха повышает цену. Класс жилья. Комплексы комфорт- и бизнес-класса дороже эконом-класса. Ремонт. Квартиры с ремонтом от застройщика стоят на 10-15% дороже.

Как сообщалось, в 2025 году рынок новостроек Украины развивается неравномерно: западные и некоторые центральные области демонстрируют заметный рост, тогда как в прифронтовых регионах строительство почти не восстанавливается.

Также мы рассказывали, что выбор этажа — важный аспект при покупке квартиры в новостройке, ведь неправильное решение может существенно снизить комфорт, безопасность и ликвидность вашего жилья. Чтобы избежать ошибок, стоит заранее взвесить все преимущества и недостатки определенных этажей, которые могут повлиять на ваше будущее.