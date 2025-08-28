Ціни на квартири у Вишгороді та Ірпені— де кращі варіанти у серпні 2025 року

ЖК поза Києвом — як зросли ціни на квартири у Вишгороді та Ірпені
Первинний ринок нерухомості у Вишгороді та Ірпені у серпні 2025 року залишається активним, незважаючи на складну економічну ситуацію в Україні. Ці міста, розташовані поблизу Києва, приваблюють покупців завдяки зручній транспортній розв’язці, розвиненій інфраструктурі та відносно доступним цінам порівняно зі столицею.
Редакція Новини.LIVE розповідає про актуальні ціни на квартири в ЖК Вишгорода та Ірпеня.
Загальний стан ринку нерухомості
За даними порталу dim.ria, ціни на первинному ринку у Вишгороді та Ірпені зросли на 3-5% у гривні порівняно з минулим роком через інфляцію та зростання вартості будівельних матеріалів.
Проте попит залишається стабільним, адже багато хто розглядає ці міста як альтернативу київським новобудовам.
Ціни на квартири у Вишгороді
У Вишгороді первинний ринок нерухомості представлений переважно житловими комплексами комфорт-класу. Середня ціна за квадратний метр у новобудовах становить близько 35 000-45 000 грн, залежно від розташування, інфраструктури та стадії будівництва.
Найдорожчі квартири у Вишгороді
Найвищі ціни зафіксовано в житлових комплексах, розташованих ближче до центру міста або з видом на Дніпро, наприклад, у ЖК "Французький квартал" або "Борисо-Глібський". Тут квадратний метр коштує від 42 000 до 50 000 грн.
Такі комплекси пропонують сучасне планування, розвинену інфраструктуру (дитячі майданчики, паркінг, зони відпочинку) та близькість до природи. Однокімнатна квартира площею 35-40 кв. м у таких ЖК обійдеться в середньому в 1 500 000-2 000 000 грн.
Найдешевші квартири у Вишгороді
Бюджетні варіанти можна знайти на околицях міста або в комплексах на ранніх етапах будівництва, таких як ЖК "Вишгород Сіті" чи "Ольжин Град". Ціна за квадратний метр тут стартує від 30 000-35 000 грн.
Наприклад, смарт-квартира площею 20-25 кв. м коштуватиме від 600 000 до 900 000 грн. Такі пропозиції приваблюють молодь та інвесторів, які планують здавати житло в оренду.
Ціни на квартири в Ірпені
Ірпінь залишається одним із найпопулярніших міст Київської області для купівлі житла завдяки великій кількості новобудов та розвиненій інфраструктурі. Середня ціна за квадратний метр у новобудовах Ірпеня коливається від 32 000 до 48 000 грн.
Найдорожчі квартири в Ірпені
Найвищі ціни в Ірпені зафіксовано в престижних житлових комплексах у центрі міста, таких як ЖК "Центральний 2" або "Синергія Сіті". Тут квадратний метр коштує від 45 000 до 55 000 грн.
Наприклад, однокімнатна квартира площею 36 кв. м у ЖК "Синергія Сіті" коштує близько 1 600 000-2 000 000 грн, а двокімнатна (56 кв. м) – від 2 500 000 грн. Такі комплекси пропонують закриті території, панорамні вікна, власні набережні та розвинену інфраструктуру (кафе, магазини, дитячі садки).
Найдешевші квартири в Ірпені
Бюджетні варіанти доступні в новобудовах на околицях, наприклад, у ЖК Utlandia 3 або "Сяйво 2". Ціна за квадратний метр тут становить 28 000-34 000 грн.
Смарт-квартири площею 22-25 кв. м можна придбати за 650 000-850 000 грн, а однокімнатні квартири (30-35 кв. м) — від 900 000 до 1 200 000 грн.
Такі об’єкти часто потребують додаткових вкладень у ремонт, але приваблюють доступною ціною.
Чому ціни відрізняються
Різниця в цінах залежить від кількох факторів:
- Розташування. Комплекси в центрі або біля парків і водойм коштують дорожче.
- Стадія будівництва. Квартири на етапі котловану дешевші на 20–30%, ніж у зданих будинках.
- Інфраструктура. Наявність шкіл, садочків, паркінгу та зон відпочинку підвищує ціну.
- Клас житла. Комплекси комфорт- і бізнес-класу дорожчі за економ-клас.
- Ремонт. Квартири з ремонтом від забудовника коштують на 10-15% дорожче.
Як повідомлялось, у 2025 році ринок новобудов України розвивається нерівномірно: західні та деякі центральні області демонструють помітне зростання, тоді як у прифронтових регіонах будівництво майже не відновлюється.
Також ми розповідали, що вибір поверху — важливий аспект при купівлі квартири в новобудові, адже неправильне рішення може суттєво знизити комфорт, безпеку та ліквідність вашого житла. Щоб уникнути помилок, варто заздалегідь зважити всі переваги й недоліки певних поверхів, які можуть вплинути на ваше майбутнє.
Читайте Новини.LIVE!