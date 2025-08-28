Ціни на квартири у Вишгороді та Ірпені— де кращі варіанти у серпні 2025 року

Будівництво багатоповерхівки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Первинний ринок нерухомості у Вишгороді та Ірпені у серпні 2025 року залишається активним, незважаючи на складну економічну ситуацію в Україні. Ці міста, розташовані поблизу Києва, приваблюють покупців завдяки зручній транспортній розв’язці, розвиненій інфраструктурі та відносно доступним цінам порівняно зі столицею.

Редакція Новини.LIVE розповідає про актуальні ціни на квартири в ЖК Вишгорода та Ірпеня.

Загальний стан ринку нерухомості

За даними порталу dim.ria, ціни на первинному ринку у Вишгороді та Ірпені зросли на 3-5% у гривні порівняно з минулим роком через інфляцію та зростання вартості будівельних матеріалів.

Проте попит залишається стабільним, адже багато хто розглядає ці міста як альтернативу київським новобудовам.

Ціни на квартири у Вишгороді

У Вишгороді первинний ринок нерухомості представлений переважно житловими комплексами комфорт-класу. Середня ціна за квадратний метр у новобудовах становить близько 35 000-45 000 грн, залежно від розташування, інфраструктури та стадії будівництва.

Найдорожчі квартири у Вишгороді

Найвищі ціни зафіксовано в житлових комплексах, розташованих ближче до центру міста або з видом на Дніпро, наприклад, у ЖК "Французький квартал" або "Борисо-Глібський". Тут квадратний метр коштує від 42 000 до 50 000 грн.

ЖК "Французький квартал". Фото: prb.kiev.ua



Такі комплекси пропонують сучасне планування, розвинену інфраструктуру (дитячі майданчики, паркінг, зони відпочинку) та близькість до природи. Однокімнатна квартира площею 35-40 кв. м у таких ЖК обійдеться в середньому в 1 500 000-2 000 000 грн.

Найдешевші квартири у Вишгороді

Бюджетні варіанти можна знайти на околицях міста або в комплексах на ранніх етапах будівництва, таких як ЖК "Вишгород Сіті" чи "Ольжин Град". Ціна за квадратний метр тут стартує від 30 000-35 000 грн.

ЖК "Вишгород Сіті". Фото: ЛУН



Наприклад, смарт-квартира площею 20-25 кв. м коштуватиме від 600 000 до 900 000 грн. Такі пропозиції приваблюють молодь та інвесторів, які планують здавати житло в оренду.

Ціни на квартири в Ірпені

Ірпінь залишається одним із найпопулярніших міст Київської області для купівлі житла завдяки великій кількості новобудов та розвиненій інфраструктурі. Середня ціна за квадратний метр у новобудовах Ірпеня коливається від 32 000 до 48 000 грн.

Найдорожчі квартири в Ірпені

Найвищі ціни в Ірпені зафіксовано в престижних житлових комплексах у центрі міста, таких як ЖК "Центральний 2" або "Синергія Сіті". Тут квадратний метр коштує від 45 000 до 55 000 грн.

ЖК "Синергія Сіті". Фото: ЖК "Синергія Сіті



Наприклад, однокімнатна квартира площею 36 кв. м у ЖК "Синергія Сіті" коштує близько 1 600 000-2 000 000 грн, а двокімнатна (56 кв. м) – від 2 500 000 грн. Такі комплекси пропонують закриті території, панорамні вікна, власні набережні та розвинену інфраструктуру (кафе, магазини, дитячі садки).

Найдешевші квартири в Ірпені

Бюджетні варіанти доступні в новобудовах на околицях, наприклад, у ЖК Utlandia 3 або "Сяйво 2". Ціна за квадратний метр тут становить 28 000-34 000 грн.

ЖК Utlandia 3. Фото: ЛУН



Смарт-квартири площею 22-25 кв. м можна придбати за 650 000-850 000 грн, а однокімнатні квартири (30-35 кв. м) — від 900 000 до 1 200 000 грн.

Такі об’єкти часто потребують додаткових вкладень у ремонт, але приваблюють доступною ціною.

Чому ціни відрізняються

Різниця в цінах залежить від кількох факторів:

Розташування. Комплекси в центрі або біля парків і водойм коштують дорожче. Стадія будівництва. Квартири на етапі котловану дешевші на 20–30%, ніж у зданих будинках. Інфраструктура. Наявність шкіл, садочків, паркінгу та зон відпочинку підвищує ціну. Клас житла. Комплекси комфорт- і бізнес-класу дорожчі за економ-клас. Ремонт. Квартири з ремонтом від забудовника коштують на 10-15% дорожче.

Як повідомлялось, у 2025 році ринок новобудов України розвивається нерівномірно: західні та деякі центральні області демонструють помітне зростання, тоді як у прифронтових регіонах будівництво майже не відновлюється.

Також ми розповідали, що вибір поверху — важливий аспект при купівлі квартири в новобудові, адже неправильне рішення може суттєво знизити комфорт, безпеку та ліквідність вашого житла. Щоб уникнути помилок, варто заздалегідь зважити всі переваги й недоліки певних поверхів, які можуть вплинути на ваше майбутнє.