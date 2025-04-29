Сертификаты на жилье в Украине в 2025 году: какие трудности могут возникнуть

Пострадавший после атаки дом в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Война в Украине вызвала масштабные разрушения жилищного фонда, оставив тысячи людей без крыши над головой. Для решения этого кризиса государство ввело программу жилищных сертификатов в рамках инициативы "єВідновлення". Этот механизм призван компенсировать потерю жилья, но его реализация сопровождается многочисленными трудностями.

Жилищный сертификат — это электронный документ, который гарантирует государственное финансирование для приобретения нового жилья, земельного участка или инвестирования в строительство. Сумма компенсации зависит от оценки разрушенного имущества. В 2025 году на программу "єВідновлення" выделено 4 млрд грн, из которых 3 млрд грн пойдут на жилищные сертификаты, а 1 млрд грн — на компенсацию за поврежденное имущество.

Реклама

Читайте также:

Однако, как отмечает в комментарии 3m2 юрист Иванна Ващук, механизм имеет четкие ограничения. Воспользоваться сертификатами могут только физические лица — граждане Украины, чье жилье было уничтожено после 24 февраля 2022 года. Исключены юридические лица, совладельцы, а также владельцы имущества, разрушенного ранее или расположенного на оккупированных территориях, если нет возможности подтвердить повреждения.

Сложный путь оформления: этапы и риски

Оформление жилищного сертификата — это многоуровневая процедура, где на каждом этапе есть риски задержек и ошибок.

Уведомление об уничтожении имущества

Заявление подают через "Дію", ЦПАУ или нотариуса. Если документы утеряны, можно предоставить альтернативные доказательства (фото, свидетельства соседей). Однако оценка имущества в условиях войны часто затягивается из-за ограниченного доступа к зонам боевых действий.

Подача заявления на компенсацию

Необходимы документы, подтверждающие право собственности. Если они отсутствуют в Реестре вещных прав, нужно обращаться в суд или Государственный реестр поврежденного имущества. Этот этап может длиться месяцы из-за бюрократии.

Получение сертификата

После одобрения заявления сертификат появляется в "Дії". Однако сумма компенсации часто не соответствует рыночным ценам из-за устаревших методик оценки.

Прекращение права собственности на разрушенное имущество

Этот этап обязателен, но земельный участок остается в собственности. Неправильное оформление может привести к юридическим проблемам.

Поиск жилья

Жилье можно покупать на первичном или вторичном рынке в безопасных регионах Украины. Однако выбор ограничен, особенно в сельской местности или малых городах.

Бронирование средств

Заявка на бронирование подается через "Дію", но срок действия брони — только 30 дней. Если соглашение не заключается вовремя, процесс нужно повторять.

Заключение договора

Нотариус проверяет сертификат и регистрирует сделку. Средства поступают продавцу в течение пяти дней через государственные банки. Задержки выплат снижают доверие к программе.

Дополнительные ограничения, о которых стоит знать

Срок действия сертификата — 12 месяцев с момента выдачи.

Жилье должно соответствовать определенным критериям: не старше определенного года застройки, без обременений, пригодное для проживания.

Оценка имущества: стоимость сделки должна быть в пределах суммы сертификата, а это часто ограничивает выбор на рынке.

Кроме того, механизм защиты сторон сделки до сих пор несовершенен: государство не гарантирует отсутствие проблем с правом собственности на выбранное жилье.

Основные трудности реализации программы

Непрозрачная оценка имущества

Методика расчета компенсации непрозрачна, а оценка часто занижена. Не учитываются индивидуальные особенности жилья (ремонт, мебель, техника), а инфляция и рост цен на недвижимость еще больше усложняют ситуацию. В результате сумма сертификата может не покрывать даже базовое жилье.

Задержки и бюрократия

Обработка заявок, оценка имущества и выплаты продавцам могут длиться недели или месяцы. Это отпугивает продавцов, которые не готовы ждать средства, особенно если они сами планируют покупать другое жилье или погашать кредиты.

Ограниченный выбор жилья

Во многих регионах предложение жилья на первичном рынке минимальное, а вторичный рынок не всегда соответствует потребностям. Запрет на приобретение жилья в оккупированных или опасных зонах еще больше сужает возможности.

Недостаточная защита прав получателей

Система не предусматривает эффективных механизмов обжалования решений. Отказ в предоставлении сертификата или заниженная оценка оставляют граждан без реальных инструментов защиты. Кроме того, запрет на продажу приобретенного жилья в течение пяти лет ограничивает гибкость.

Риски для продавцов

Задержки выплат и отсутствие мгновенных расчетов снижают доверие к сертификатам. Многие продавцы отказываются от сделок, опасаясь финансовых рисков.

Ограниченное финансирование

Хотя на 2025 год выделено 4 млрд грн, этого может быть недостаточно для всех пострадавших. Ограниченный бюджет означает, что не все получат компенсацию вовремя, а финансирование может закончиться до завершения программы.

Преимущества программы

Несмотря на проблемы, программа имеет сильные стороны:

целевая поддержка — средства направляются исключительно на приобретение жилья;

государственное финансирование — гарантии выплат из бюджета и международных фондов;

упрощение процедур — сертификаты уменьшают потребность в сложных проверках;

совместимость с "єОселей" — возможность покрыть разницу по сертификату кредитными средствами.

Как сообщалось, выплаты по программе "єВідновлення" стали значительной поддержкой для украинцев, чье жилье повреждено в результате российской агрессии. Однако, опыт показывает, что не всем заявителям удается получить ожидаемую полную сумму компенсации.

Также отметим, что с момента старта в 2023 году программа "єВідновлення" предоставила компенсации уже 100 тысячам украинцев. К сожалению, в 2025 году выделенное финансирование оказалось недостаточным, чтобы покрыть все имеющиеся потребности. Это создает значительные трудности для дальнейшей поддержки пострадавших граждан.