Як отримати компенсацію за пошкоджене житло — алгоритм дій

Рятувальники розбирають завали після атаки на Київ. Фото: DSNSKyiv/Facebook

Війна залишає після себе не лише емоційні травми, а й матеріальні втрати. Якщо ваше житло зазнало пошкоджень через збройні атаки, ви маєте право на компенсацію від держави. Найбільш доступним механізмом підтримки залишається програма "єВідновлення", що дозволяє отримати до 350 000 грн на ремонт помешкання.

Як нагадали в Київській міській державній адміністрації, "єВідновлення" — це електронна публічна послуга, створена для допомоги українцям, чиє житло постраждало внаслідок бойових дій, терактів чи диверсій. Заявку можна подати через мобільний додаток "Дія".

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Ключова умова — пошкоджений об’єкт має бути придатним для ремонту й не мати серйозних конструктивних пошкоджень.

Покрокова інструкція: як отримати компенсацію

Встановіть застосунок "Дія" та авторизуйтеся

Послуга доступна лише через мобільний застосунок. Після встановлення слід пройти автентифікацію.

Подайте інформаційне повідомлення

Створіть інформаційне повідомлення про пошкоджене майно. Вкажіть:

адресу об’єкта;

опис пошкоджень (розбиті вікна, двері, стіни тощо);

фотографії пошкоджень.

Якщо ви раніше подавали повідомлення, оберіть одне з них у системі.

Перевірте наявність запису в Держреєстрі

Ваше право власності має бути офіційно зареєстроване. Якщо об’єкт відсутній у реєстрі, необхідно пройти реєстрацію.

Відкрийте спеціальний рахунок

Компенсація перераховується лише на спеціальний рахунок у банку, що співпрацює з Мінцифри. Перевірте його IBAN у "Дії".

Оберіть послугу "єВідновлення"

У додатку "Дія" знайдіть відповідну послугу та перейдіть до заповнення заявки. Вкажіть повне ПІБ, дату народження, ІПН, адресу пошкодженого об’єкта, IBAN спеціального рахунка та контактні дані.

Додайте згоду співвласників (якщо є)

У разі спільної власності згода подається або через "Дію", або у паперовій формі з нотаріальним посвідченням.

Підтвердьте відсутність обмежень

Зазначте, що на вас не поширюються обмеження, передбачені програмою (наприклад, відсутність судових заборон).

Отримуйте сповіщення та реагуйте на них

Після подання заяви ви отримаєте сповіщення про її реєстрацію та початок розгляду. Якщо комісія запросить додаткові документи, надайте їх через "Дію" або ЦНАП.

Очікуйте рішення комісії

Комісія оцінить пошкодження (зазвичай шляхом виїзду на об’єкт) і визначить суму компенсації. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок.

Що після ремонту

Коли ви закінчили ремонт, треба повідомити про це через "Дію" або в паперовій формі. Обов’язково додайте фотозвіт. Якщо ваш ремонт належить до категорії Б (наприклад, з переплануванням чи складними роботами), потрібно також подавати проміжний звіт після першого етапу з фотофіксацією та чеками.

Компенсаційні кошти мають бути використані протягом року після їх надходження на рахунок, додали в КМДА.

Як повідомлялось, з моменту запуску у 2023 році програма "єВідновлення" вже допомогла 100 тисячам українців отримати компенсацію. Однак, у 2025 році обсяг фінансування виявився недостатнім для задоволення всіх існуючих потреб, що створює складнощі з подальшою підтримкою постраждалих.

Також зазначимо, завдяки "єВідновленню" українські військові та ветерани, які втратили житло внаслідок бойових дій, можуть отримати відшкодування. Першочергове право на ці виплати також мають поранені бійці та сім'ї загиблих. Держава надає житлові сертифікати для купівлі нового житла замість втраченого.