Как получить компенсацию за поврежденное жилье — алгоритм действий

Спасатели разбирают завалы после атаки на Киев. Фото: DSNSKyiv/Facebook

Война оставляет после себя не только эмоциональные травмы, но и материальные потери. Если ваше жилье было повреждено из-за вооруженных атак, вы имеете право на компенсацию от государства. Наиболее доступным механизмом поддержки остается программа "єВідновлення", позволяющая получить до 350 000 грн на ремонт помещения.

Как напомнили в Киевской городской государственной администрации, "єВідновлення" — это электронная публичная услуга, созданная для помощи украинцам, чье жилье пострадало в результате боевых действий, терактов или диверсий. Заявку можно подать через мобильное приложение "Дія".

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Ключевое условие — поврежденный объект должен быть пригодным для ремонта и не иметь серьезных конструктивных повреждений.

Пошаговая инструкция: как получить компенсацию

Установите приложение "Дія" и авторизуйтесь

Услуга доступна только через мобильное приложение. После установки следует пройти аутентификацию.

Подайте информационное сообщение

Создайте информационное сообщение о поврежденном имуществе. Укажите:

адрес объекта;

описание повреждений (разбитые окна, двери, стены и т.д.);

фотографии повреждений.

Если вы ранее подавали сообщение, выберите одно из них в системе.

Проверьте наличие записи в Госреестре

Ваше право собственности должно быть официально зарегистрировано. Если объект отсутствует в реестре, необходимо пройти регистрацию.

Откройте специальный счет

Компенсация перечисляется только на специальный счет в банке, который сотрудничает с Минцифры. Проверьте его IBAN в "Дії".

Выберите услугу "єВідновлення"

В приложении "Дія" найдите соответствующую услугу и перейдите к заполнению заявки. Укажите полное ФИО, дату рождения, ИНН, адрес поврежденного объекта, IBAN специального счета и контактные данные.

Добавьте согласие совладельцев (если есть)

В случае совместной собственности согласие подается или через "Дію", или в бумажной форме с нотариальным заверением.

Подтвердите отсутствие ограничений

Укажите, что на вас не распространяются ограничения, предусмотренные программой (например, отсутствие судебных запретов).

Получайте уведомления и реагируйте на них

После подачи заявления вы получите уведомление о его регистрации и начале рассмотрения. Если комиссия запросит дополнительные документы, предоставьте их через "Дію" или ЦПАУ.

Ожидайте решения комиссии

Комиссия оценит повреждения (обычно путем выезда на объект) и определит сумму компенсации. Средства зачисляются на специальный счет.

Что после ремонта

Когда вы закончили ремонт, надо сообщить об этом через "Дію" или в бумажной форме. Обязательно приложите фотоотчет. Если ваш ремонт относится к категории Б (например, с перепланировкой или сложными работами), нужно также подавать промежуточный отчет после первого этапа с фотофиксацией и чеками.

Компенсационные средства должны быть использованы в течение года после их поступления на счет, добавили в КГГА.

Как сообщалось, с момента запуска в 2023 году программа "еВідновлення" уже помогла 100 тысячам украинцев получить компенсацию. Однако, в 2025 году объем финансирования оказался недостаточным для удовлетворения всех существующих потребностей, что создает сложности с дальнейшей поддержкой пострадавших.

Также отметим, благодаря "еВідновлення" украинские военные и ветераны, которые потеряли жилье в результате боевых действий, могут получить возмещение. Первоочередное право на эти выплаты также имеют раненые бойцы и семьи погибших. Государство предоставляет жилищные сертификаты для покупки нового жилья взамен утраченного.