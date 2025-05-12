Хрущевки в Украине — сколько их осталось и что с ними будет

Хрущевка в Киеве. Фото: dim.ria

Пяти- и девятиэтажные дома без лифтов, мусоропроводов и технического этажа, с миниатюрными кухнями и тесными комнатами — все это хрущевки. Их история началась в середине XX века, когда в СССР развернулось масштабное строительство жилья экономкласса. Название этих домов пошло от фамилии Никиты Хрущева, который инициировал программу массовой урбанизации. Цель была проста: дать каждой семье отдельную квартиру.

Как пишет "24 Канал", хотя прошло уже более полувека, хрущевки до сих пор составляют значительную часть жилого фонда Украины. И не только в областных центрах: такие дома стоят в райцентрах, поселках городского типа и даже на окраинах сел.

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Архитектура компромисса: чем особенные хрущевки

Хрущевки строились с 1957 по 1985 годы, преимущественно как пятиэтажные сооружения, поскольку это была максимальная высота, которая не требовала лифта по строительным нормам. Они делятся на несколько серий (например, К-7, 335, 464, 480), которые отличаются материалами (кирпич или панели) и планировкой. Проекты адаптировали под разные регионы, но общий формат оставался почти неизменным:

5 этажей, поскольку до этого уровня не требовался лифт;

3-4 квартиры на этаже, одна-две однокомнатные, остальные — двух- или трехкомнатные;

газовые плиты и колонки, простой санузел, крошечные кухни (часто — 4-6 кв. м).

Площадь жилья также была небольшой:

1-комнатные — 28-33 кв. м;

2-комнатные — 30-48 кв. м;

3-комнатные — 48-58 кв. м.

Первая хрущевка в Украине появилась в Киеве в 1957 году в переулке Леопольда Ященко. Ее экспериментальная планировка включала крошечные кухни (4 кв. м), но высокие потолки, характерные для сталинок. Позже, в 1959-1963 годах, хрущевками массово застраивали Первомайский массив в Киеве, где планировка стала более унифицированной, но с элементами архитектурного убранства.

Сколько хрущевок осталось в Украине

По официальным данным по состоянию на 2019 год, в Украине было более 30 тысяч домов устаревшего жилого фонда. Если распределить их по годам возведения, получим:

1919 г. и ранее — 7 646 домов;

1920-1953 гг. — 9 693;

1954-1969 гг. — 7 192;

1970-1989 гг. — 5 364;

1990-2010 гг. — 785.

Хрущевки строили с 1957 по 1985 годы, поэтому значительная часть фонда с 1954-1989 годов — это именно они. С учетом разных источников, в Украине до сих пор насчитывается не менее 10 тысяч хрущевок. Это примерно треть старых многоэтажек страны.

В Киеве, например, по данным Института Генерального плана, насчитывается 2 195 хрущевок с 165 529 квартирами, которые признаны устаревшими из-за физического износа (до 60% и более).

Почему хрущевки до сих пор популярны

Несмотря на недостатки — малую площадь, низкую шумо- и теплоизоляцию, отсутствие лифтов, — хрущевки остаются востребованными на вторичном рынке недвижимости. Основные причины:

доступность. Хрущевки являются одними из самых бюджетных вариантов жилья, особенно для молодых семей или одиноких людей;

расположение. Многие хрущевки возведены в центральных районах городов или вблизи развитой инфраструктуры (школы, садики, транспорт);

возможность перепланировки. Тонкие внутренние перегородки позволяют менять планировку, адаптируя квартиры к современным потребностям;

ностальгия и простота. Для многих хрущевки ассоциируются с детством или семейной историей, а их минималистичный дизайн привлекает тех, кто ценит простоту.

Жить или сносить: будущее хрущевок: будущее хрущевок

Большинство хрущевок давно отжили свой ресурс: 50-70 лет эксплуатации — это максимум, на который они рассчитывались. Часто коммуникации изношены, теплоизоляция отсутствует, а планировка не соответствует современным представлениям о комфорте.

Периодически власти поднимают вопрос комплексной реконструкции микрорайонов, однако реальных кейсов не так много. Основное препятствие — отсутствие законодательного механизма, позволяющего сносить дома без согласия 100% жильцов.

Ранее мы рассказывали чем отличаются сталинки и хрущевки. Эти здания, названные в честь периодов правления Сталина и Хрущева, отражают разные архитектурные философии и подходы к решению жилищного вопроса. Если сталинки отличались монументальностью и высоким качеством, то хрущевки символизировали быстрое и экономичное строительство.

А если вы когда-то видели хрущевки или сталинки, то, возможно, замечали маленькое окошко между кухней и ванной. Это не декоративный элемент или ошибка, а функциональное решение, которое, хотя и не всегда однозначное, имело свое назначение. В современном строительстве от такой архитектурной особенности полностью отказались.