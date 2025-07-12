Цены на однокомнатные квартиры в новостройках Голосеевского района — где выгодно купить в июле

Жилье в самом большом районе Киева — где выгодно купить "однушку"
Голосеевский район Киева — самый большой и один из самых привлекательных для жизни в столице. Благодаря сочетанию зеленых зон, развитой инфраструктуры и удобного транспортного сообщения он остается любимым выбором для тех, кто ищет комфортное жилье. В июле 2025 года рынок первичной недвижимости в этом районе демонстрирует стабильный спрос на однокомнатные квартиры, которые идеально подходят для молодых семей, студентов и инвесторов.
Редакция Новини.LIVE рассказывает об актуальных ценах на однокомнатные квартиры в новостройках Голосеевского района и что влияет на их формирование.
Актуальные цены на однокомнатные квартиры
По данным платформы ЛУН, в июле 2025 года средняя цена за квадратный метр однокомнатных квартир в новостройках Голосеевского района колеблется в пределах от 32 000 до 52 000 грн в зависимости от жилого комплекса, его расположения, класса недвижимости и стадии строительства. Общая стоимость однокомнатных квартир площадью 26-50 кв. м составляет примерно 1,1-2,6 млн грн.
За последние шесть месяцев (январь-июль 2025 г.) цены на однокомнатные квартиры в новостройках Голосеевского района выросли в среднем на 5-7%.
ЖК эконом и комфорт-класса (например, ЖК "Феофания City", ЖК "Авеню 42"). Цены начинаются от 1,1 млн грн за квартиры площадью 26-38 кв. м. Такие комплексы часто расположены ближе к окраинам района, например, в районе Теремков или Феофании, но имеют развитую инфраструктуру и близость к метро.
ЖК бизнес-класса (например, ЖК White Lines и "Голосеевский"). Цены здесь выше — от 1,7 млн грн за 40-50 кв. м. Эти комплексы предлагают современные планировки, панорамные окна, развитую внутреннюю инфраструктуру и близость к метро "Голосеевская" или "Васильковская".
Элитные проекты (например, ЖК A136 Highlight Tower). Однокомнатные квартиры площадью от 50 кв. м стоят от 2,2 млн грн. Такие объекты отличаются дизайнерскими ремонтами, престижным расположением и дополнительными удобствами, такими как подземный паркинг или ландшафтные зоны.
Факторы, влияющие на цены
- Расположение. Квартиры ближе к метро "Голосеевская" или "Васильковская" стоят дороже из-за удобной транспортной развязки. Например, ЖК White Lines расположен в 2 минутах от метро, что добавляет 10-15% к стоимости.
- Стадия строительства. Квартиры на этапе котлована дешевле на 20-30%, чем в сданных домах. Например, в ЖК "Феофания City" (сдача — 4 квартал 2025 г.) квартиры стоят от 1,1 млн грн, тогда как в сданных ЖК цены стартуют от 1,5 млн грн.
- Инфраструктура. Наличие детских садов, школ, ТРЦ (например, Ocean Plaza в 10 минутах езды), парков и супермаркетов (Novus, Сильпо) повышает привлекательность района и цены на жилье.
- Класс жилого комплекса. Бизнес- и элит-классы предлагают дополнительные удобства (закрытая территория, видеонаблюдение, паркинг), что значительно влияет на цену.
Почему Голосеевский район популярен
Голосеевский район привлекает покупателей благодаря уникальному сочетанию природы и городской инфраструктуры. Здесь расположены Голосеевский парк, парк "Феофания" и Пирогов, обеспечивающие экологически чистую среду.
В то же время район имеет развитую транспортную сеть: метро "Васильковская", "Голосеевская", "Демеевская" и удобные магистрали, такие как проспект Глушкова и Кольцевая дорога.
Инфраструктура района включает десятки школ, детских садов, поликлиник, а также ТРЦ Ocean Plaza и "Гулливер". Пешком за 5-10 минут можно добраться до супермаркетов "Сильпо", "Фуршет" или Novus, а Владимирский рынок предлагает свежие продукты.
Что еще стоит знать украинцам
Приобретение квартиры в новостройке в Украине в 2025 году предусматривает не только инвестицию в жилье, но и обязательные дополнительные расходы. Важно учесть налоги и сборы, которые регулируются действующим законодательством при оформлении права собственности на недвижимость.
Также мы рассказывали, что украинский рынок новостроек претерпел значительные изменения за последний год: инвесторы, которые ранее были основными покупателями, сейчас приостановили свою активность, несмотря на высокие затраты на строительство. Это заставляет девелоперов пересматривать свои стратегии, фокусируясь теперь на меньших, нишевых проектах вместо масштабного строительства.
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