Ціни на однокімнатні квартири в новобудовах Голосіївського району — де вигідно купити у липні

Житловий комплекс "Голосієво". Фото: bild.ua

Голосіївський район Києва — найбільший та один із найпривабливіших для життя в столиці. Завдяки поєднанню зелених зон, розвиненої інфраструктури та зручного транспортного сполучення він залишається улюбленим вибором для тих, хто шукає комфортне житло. У липні 2025 року ринок первинної нерухомості в цьому районі демонструє стабільний попит на однокімнатні квартири, які ідеально підходять для молодих сімей, студентів та інвесторів.

Редакція Новини.LIVE розповідає про актуальні ціни на однокімнатні квартири в новобудовах Голосіївського району та що впливає на їх формування.

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Актуальні ціни на однокімнатні квартири

За даними платформи ЛУН, у липні 2025 року середня ціна за квадратний метр однокімнатних квартир у новобудовах Голосіївського району коливається в межах від 32 000 до 52 000 грн залежно від житлового комплексу, його розташування, класу нерухомості та стадії будівництва. Загальна вартість однокімнатних квартир площею 26-50 кв. м становить приблизно 1,1-2,6 млн грн.

Ціни за квадратний метр у Києві. Графіка: ЛУН

За останні шість місяців (січень-липень 2025 р.) ціни на однокімнатні квартири в новобудовах Голосіївського району зросли в середньому на 5-7%.

ЖК економ та комфорт-класу (наприклад, ЖК "Феофанія City", ЖК "Авеню 42"). Ціни починаються від 1,1 млн грн за квартири площею 26-38 кв. м. Такі комплекси часто розташовані ближче до околиць району, наприклад, у районі Теремків чи Феофанії, але мають розвинену інфраструктуру та близькість до метро.

ЖК "Феофанія City". Фото: ЛУН

ЖК бізнес-класу (наприклад, ЖК White Lines та "Голосіївський"). Ціни тут вищі — від 1,7 млн грн за 40-50 кв. м. Ці комплекси пропонують сучасні планування, панорамні вікна, розвинену внутрішню інфраструктуру та близькість до метро "Голосіївська" чи "Васильківська".

ЖК White Lines. Фото: ЛУН

Елітні проєкти (наприклад, ЖК A136 Highlight Tower). Однокімнатні квартири площею від 50 кв. м коштують від 2,2 млн грн. Такі об’єкти вирізняються дизайнерськими ремонтами, престижним розташуванням і додатковими зручностями, як-от підземний паркінг чи ландшафтні зони.

ЖК A136 Highlight Tower. Фото: ЛУН

Фактори, що впливають на ціни

Розташування. Квартири ближче до метро "Голосіївська" чи "Васильківська" коштують дорожче через зручну транспортну розв’язку. Наприклад, ЖК White Lines розташований за 2 хвилини від метро, що додає 10-15% до вартості. Стадія будівництва. Квартири на етапі котловану дешевші на 20-30%, ніж у зданих будинках. Наприклад, у ЖК "Феофанія City" (здача — 4 квартал 2025 р.) квартири коштують від 1,1 млн грн, тоді як у зданих ЖК ціни стартують від 1,5 млн грн. Інфраструктура. Наявність дитячих садків, шкіл, ТРЦ (наприклад, Ocean Plaza за 10 хвилин), парків та супермаркетів (Novus, Сільпо) підвищує привабливість району та ціни на житло. Клас житлового комплексу. Бізнес- та еліт-класи пропонують додаткові зручності (закрита територія, відеоспостереження, паркінг), що значно впливає на ціну.

Чому Голосіївський район популярний

Голосіївський район приваблює покупців завдяки унікальному поєднанню природи та міської інфраструктури. Тут розташовані Голосіївський парк, парк "Феофанія" та Пирогів, що забезпечують екологічно чисте середовище.

Водночас район має розвинену транспортну мережу: метро "Васильківська", "Голосіївська", "Деміївська" та зручні магістралі, як-от проспект Глушкова та Кільцева дорога.

Інфраструктура району включає десятки шкіл, дитячих садків, поліклінік, а також ТРЦ Ocean Plaza та "Гулівер". Пішки за 5-10 хвилин можна дістатися до супермаркетів "Сільпо", "Фуршет" чи Novus, а Володимирський ринок пропонує свіжі продукти.

Що ще варто знати українцям

Придбання квартири в новобудові в Україні у 2025 році передбачає не лише інвестицію в житло, а й обов'язкові додаткові витрати. Важливо врахувати податки та збори, які регулюються чинним законодавством під час оформлення права власності на нерухомість.

Також ми розповідали, що український ринок новобудов зазнав значних змін за останній рік: інвестори, що раніше були основними покупцями, зараз призупинили свою активність, попри високі витрати на будівництво. Це змушує девелоперів переглядати свої стратегії, фокусуючись тепер на менших, нішевих проєктах замість масштабного будівництва.