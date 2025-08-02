Средний размер жилья в Германии — как отличается от мировых норм

Молодая семья среди коробок. Фото: Freepik

Германия — одна из самых богатых европейских стран с высоким уровнем арендаторского рынка: около 58 % жителей снимают жилье. При этом средняя площадь жилого помещения остается значительной.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, хватает ли немцам пространства для жизни и как это выглядит по сравнению с другими странами.

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Средний размер жилья в ФРГ

По данным Федерального статистического управления Германии(Destatis), в 2025 году средний размер жилой площади на одного человека в ФРГ составляет 47,7 кв. м. Для домохозяйства из двух человек средняя площадь квартиры или дома достигает 94,4 кв. м. Эти цифры впечатляют, ведь показывают, что немцы имеют относительно просторные условия для жизни по сравнению с другими европейскими странами.

Например, во Франции средняя жилая площадь на человека составляет около 40 кв. м, а в Великобритании — всего 33 кв. м. В крупных городах Германии, таких как Берлин или Мюнхен, средний размер квартиры для одного человека колеблется от 35 до 45 кв. м, тогда как в сельских регионах он может достигать 60 кв. м.

"Германия демонстрирует высокий уровень комфорта в жилищных условиях, но рост цен на недвижимость в городах заставляет людей выбирать меньшие квартиры", — отмечает эксперт по недвижимости Анна Шульц в статье для DW.

Факторы влияния на размер жилья

Размер жилья в ФРГ зависит от нескольких ключевых факторов.

Место жительства. В мегаполисах, таких как Мюнхен или Гамбург, из-за высокого спроса на недвижимость и ограниченного количества земли квартиры обычно меньше. В сельских регионах Баварии или Саксонии домохозяйства имеют большие дома. Тип домохозяйства. Семьи с детьми чаще выбирают дома площадью 120-150 кв. м, тогда как молодые специалисты в городах довольствуются квартирами 30-50 кв. м. Экономическое положение. По данным специального сайта Zensus2022, средний класс в Германии, который владеет 68% частных активов, предпочитает просторные дома.

Тенденции рынка недвижимости

Рынок недвижимости в Германии в 2025 году претерпит изменения. Рост цен на жилье в городах заставляет людей переезжать в пригород или меньшие города, где можно приобрести большую площадь за ту же цену.

Например, в таких городах, как Ульм или Регенсбург, которые возглавляют рейтинги комфортной жизни, средний размер дома для семьи составляет 130 кв. м.

Интересно, что немцы все чаще выбирают энергоэффективные дома, которые, несмотря на большую площадь, имеют более низкие расходы на коммунальные услуги. Это подтверждает тренд на экологичность и рациональное использование пространства.

Сравнение с другими странами

Чтобы лучше понять, насколько комфортно живут немцы, сравним средний размер жилья в Германии с другими странами.

США: средняя площадь на человека — 70 кв. м, но это в основном из-за популярности больших загородных домов;

Япония: всего 22 кв. м на человека из-за высокой плотности населения в городах;

Украина: средняя площадь составляет около 25 кв. м на человека, что значительно меньше, чем в ФРГ.

Германия занимает золотую середину: жилье здесь не настолько роскошное, как в США, но и не такое тесное, как в Японии или Украине.

Вызовы и перспективы

Несмотря на комфортные условия, в Германии есть и проблемы. В крупных городах нехватка доступного жилья заставляет молодежь арендовать маленькие квартиры или жить с соседями. По данным Destatis, 15% немцев в возрасте 20-30 лет живут в квартирах площадью менее 30 кв. м.

"Нет общего дефицита жилья в Германии, если равномерно перераспределить существующий жилой фонд", — говорит профессор Стеген Себастиан из Университета Регенсбурга.

В то же время правительство Германии активно поддерживает строительство нового жилья. В 2025 году планируется ввести в эксплуатацию 400 000 новых квартир, что может улучшить ситуацию. Кроме того, популярность модульных домов и микроквартир в городах свидетельствует об адаптации к современным вызовам.

Как сообщалось, в Германии более миллиона так называемых "маленьких садов" (Kleingarten), которые сдают в аренду через садоводческие общества. Спрос на них чрезвычайно высок, и люди готовы годами ждать своей очереди, несмотря на достаточно строгие правила и годовую аренду в 400-500 евро.

Также отметим, что в каждой стране есть свои законы, и их нарушение может привести к штрафам. Если вы собираетесь в Германию, помните, что одно из правил здесь особенно важно.