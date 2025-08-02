Середній розмір житла у Німеччині — як відрізняється від світових норм

Молода родина серед коробок. Фото: Freepik

Німеччина — одна з найбагатших європейських країн із високим рівнем орендаторського ринку: близько 58 % мешканців знімають житло. Водночас середня площа житлового приміщення залишається значною.

Редакція Новини.LIVE розповідає, чи вистачає німцям простору для життя і як це виглядає у порівнянні з іншими країнами.

Реклама

Читайте також:

Середній розмір житла у ФРН

За даними Федерального статистичного управління Німеччини (Destatis), у 2025 році середній розмір житлової площі на одну людину в ФРН становить 47,7 кв. м. Для домогосподарства з двох осіб середня площа квартири чи будинку сягає 94,4 кв. м. Ці цифри вражають, адже показують, що німці мають відносно просторі умови для життя порівняно з іншими європейськими країнами.

Наприклад, у Франції середня житлова площа на людину становить близько 40 кв. м, а у Великобританії — лише 33 кв. м. У великих містах Німеччини, таких як Берлін чи Мюнхен, середній розмір квартири для однієї особи коливається від 35 до 45 кв. м, тоді як у сільських регіонах він може досягати 60 кв. м.

"Німеччина демонструє високий рівень комфорту в житлових умовах, але зростання цін на нерухомість у містах змушує людей обирати менші квартири", — зазначає експерт із нерухомості Анна Шульц у статті для DW.

Фактори впливу на розмір житла

Розмір житла у ФРН залежить від кількох ключових факторів.

Місце проживання. У мегаполісах, таких як Мюнхен чи Гамбург, через високий попит на нерухомість і обмежену кількість землі квартири зазвичай менші. У сільських регіонах Баварії чи Саксонії домогосподарства мають більші будинки. Тип домогосподарства. Сім’ї з дітьми частіше обирають будинки площею 120-150 кв. м, тоді як молоді спеціалісти в містах задовольняються квартирами 30-50 кв. м. Економічний стан. За даними спеціальному сайті Zensus2022, середній клас у Німеччині, який володіє 68% приватних активів, віддає перевагу просторим домівкам.

Тенденції ринку нерухомості

Ринок нерухомості у Німеччині у 2025 році зазнає змін. Зростання цін на житло в містах змушує людей переїжджати до передмість або менших міст, де можна придбати більшу площу за ту саму ціну. Наприклад, у таких містах, як Ульм чи Регенсбург, які очолюють рейтинги комфортного життя, середній розмір будинку для сім’ї становить 130 кв. м.

Цікаво, що німці дедалі частіше обирають енергоефективні будинки, які, попри більшу площу, мають нижчі витрати на комунальні послуги. Це підтверджує тренд на екологічність і раціональне використання простору.

Порівняння з іншими країнами

Щоб краще зрозуміти, наскільки комфортно живуть німці, порівняємо середній розмір житла у Німеччині з іншими країнами.

США: середня площа на людину — 70 кв. м, але це здебільшого через популярність великих заміських будинків;

Японія: лише 22 кв. м на людину через високу щільність населення в містах;

Україна: середня площа становить близько 25 кв. м на людину, що значно менше, ніж у ФРН.

Німеччина займає золоту середину: житло тут не настільки розкішне, як у США, але й не таке тісне, як у Японії чи Україні.

Виклики та перспективи

Попри комфортні умови, у Німеччині є і проблеми. У великих містах брак доступного житла змушує молодь орендувати маленькі квартири або жити з сусідами. За даними Destatis, 15% німців у віці 20-30 років живуть у квартирах площею менше 30 кв. м.

"Немає загального дефіциту житла в Німеччині, якщо рівномірно перерозподілити наявний житловий фонд", — каже професор Стеген Себастіан з Університету Регенсбурга.

Водночас уряд Німеччини активно підтримує будівництво нового житла. У 2025 році планується ввести в експлуатацію 400 000 нових квартир, що може покращити ситуацію. Крім того, популярність модульних будинків і мікроквартир у містах свідчить про адаптацію до сучасних викликів.

Як повідомлялось, у Німеччині понад мільйон так званих "маленьких садків" (Kleingarten), які здають в оренду через садівницькі товариства. Попит на них надзвичайно високий, і люди готові роками чекати своєї черги, попри досить суворі правила та річну оренду в 400-500 євро.

Також зазначимо, що у кожній країні є свої закони, і їхнє порушення може призвести до штрафів. Якщо ви збираєтеся до Німеччини, пам'ятайте, що одне з правил тут особливо важливо.