Сколько мест проживания можно иметь по Гражданскому кодексу Украины

Женщина читает документы. Фото: Freepik

Каждый человек в Украине имеет право на свободный выбор места жительства и его изменение. Это закреплено не только в Конституции Украины, но и в ряде международных актов, включая Всеобщую декларацию прав человека и Конвенцию о защите прав и основных свобод человека. Такая гарантия является составляющей личной автономии гражданина и неотъемлемой частью гражданских прав.

В соответствии со ст. 29 Гражданского кодекса Украины, местом жительства физического лица считается жилой дом, квартира или другое помещение, пригодное для проживания, где человек живет постоянно, преимущественно или временно. Это может быть не только квартира или частный дом, но и общежитие, гостиница или даже комната в учебном заведении.

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Однако другое толкование понятия "место жительства" содержится в Законе Украины "О свободе передвижения и свободном выборе места жительства в Украине". Там оно понимается как административно-территориальная единица, где человек находится более шести месяцев в году. Если же проживание длится менее шести месяцев, речь идет уже о месте пребывания.

Сколько мест жительства может иметь физическое лицо

Закон не ограничивает физическое лицо в количестве мест проживания. Оно может иметь несколько таких мест — например, квартиру в Киеве, дом в селе и жилье, арендованное во Львове.

При этом регистрируется только одно место жительства — то, которое лицо указывает как основное. Это место необходимо для получения официальной корреспонденции, оформления документов, голосования на выборах и т.д. Но закон не запрещает лицу фактически жить в другом городе или периодически менять место жительства.

Право владеть, использовать, изменять

Личное неимущественное право на место жительства включает три ключевые составляющие:

владение — человек может иметь одновременно несколько мест жительства;

использование — возможность получать официальные документы, заключать сделки, выполнять обязанности по месту жительства;

изменение — свобода в выборе нового места жительства без каких-либо ограничений, если иное не предусмотрено законом.

Ограничения в праве выбора места жительства

Есть случаи, когда свобода выбора места жительства ограничена законом:

дети до 10 лет — их место жительства определяется местом жительства родителей, опекунов или учебного или медицинского учреждения;

дети от 10 до 14 лет — могут участвовать в определении места жительства, но по согласию с родителями или опекуном;

недееспособные лица — место их проживания считается местом жительства опекуна или соответствующего учреждения.

Регистрация как формальность, а не ограничение

Наличие или отсутствие регистрации не влияет на объем прав и свобод. Но для юридической определенности место жительства должно быть зарегистрировано. В течение 30 дней после прибытия на новый адрес гражданин Украины или иностранец обязан зарегистрироваться. Для новорожденных детей срок составляет три месяца с момента регистрации рождения.

Порядок регистрации установлен Законом Украины "О свободе передвижения и свободном выборе места жительства в Украине". При этом государство гарантирует, что отсутствие регистрации не может быть основанием для ограничения в правах.

Отметим, в 2025 году регистрация места жительства в Украине, несмотря на попытки ее отменить, остается важной для доступа ко многим услугам. Фактически, прописка является необходимым условием для получения медицинской помощи, социальной поддержки, образования и административных услуг.

Как сообщалось, количество зарегистрированных в квартире людей имеет прямое влияние на размер коммунальных платежей и некоторые юридические права. Прописка, хоть и не является правом собственности, важна для начисления коммунальных услуг, получения государственных субсидий и может иметь значение в наследственных делах.