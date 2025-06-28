Как поделить жилье с ремонтом при разводе — когда суд пойдет навстречу

Мужчина и женщина разводятся снимают обручальные кольца. Фото: Freepik

Развод — это не только эмоциональная, но и юридическая борьба, особенно когда речь идет о разделе имущества. Если квартира или дом принадлежали одному из супругов до брака, кажется, что все просто: это личная собственность, и она не делится. Но что делать, если второй из супругов вкладывал средства или усилия в ремонт этого жилья? Можно ли претендовать на компенсацию или даже долю имущества? Этот вопрос не так прост, как кажется. Закон позволяет отступить от общего правила — главное знать, когда и как именно это возможно.

В Украине действует четкая норма: жилье, которое было приобретено до брака, подаренное или унаследованное, является личной частной собственностью и не подлежит разделу. Такой порядок закреплен в ст. 57 Семейного кодекса Украины. Сюда же относится и квартира, которая приватизирована на одного из супругов.

Реклама

Читайте также:

Впрочем, даже эта личная собственность может быть разделена — если доказать, что она существенно возросла в стоимости благодаря усилиям обоих или одного из супругов. Это уже статья 62 Семейного кодекса.

"Если ремонт действительно был масштабным и дорогостоящим, жилье может быть признано общей совместной собственностью. В таком случае бывшие супруги имеют право поделить даже квартиру, которая казалась "неделимой", — объясняет адвокат Юрий Бабенко.

Как подтвердить свое право: документы, расчеты, экспертизы

Главная задача — доказать, что вы не просто "жили в квартире", а реально инвестировали в ее улучшение. И что эти улучшения имели существенный экономический эффект.

Лучшая стратегия — документировать все расходы: чеки, договоры с подрядчиками, банковские выписки. Стоит избегать наличных — лучше рассчитываться по безналу.

"В деле, которое мы сопровождали, не удалось получить экспертизу стоимости самих работ. Но мы подали две оценки стоимости квартиры — до и после ремонта. Этого хватило, чтобы суд признал, что квартира изменила рыночную стоимость и может быть разделена", — делится Бабенко.

Судебная практика: от компенсаций до отказов

Успешное дело: 600 тыс. грн добавленной стоимости

В деле № 495/11680/18 (решение ВС от 20.12.2023) женщина доказала, что благодаря ремонтно-строительным работам стоимость дома, который муж приобрел до брака, выросла на 600 тыс. грн. Суд признал это значительным улучшением и постановил: дом становится общей собственностью супругов.

Сомнительные сроки — отказ

В деле № 664/2660/18 (решение ВС от 13.02.2023) обстоятельства были подобные. Но не удалось доказать, когда именно проводился ремонт — до или после бракосочетания. Соответственно, суд решил: не хватает доказательств, чтобы поделить жилье.

Недостаточный взнос — нет оснований

В деле № 405/9138/19 (решение ВС от 21.02.2024) муж просил разделить жилье жены из-за вклада в ремонт. Суд указал: даже если работы проводились в браке, их масштаб — недостаточен, чтобы признавать квартиру общей.

"Сам факт пребывания в браке не означает автоматической общности имущества. Нужно доказать, что ваш вклад был весомым - не только морально, но и финансово", — отмечает Бабенко.

Что нужно для успешного раздела жилья

Фиксация расходов — сохраняйте квитанции, акты выполненных работ, договоры. Оценка имущества до и после ремонта — экспертиза или два независимых отчета. Подтверждение источника средств — лучше, если это были совместные расходы. Юридическая поддержка — сформулировать иск о признании объекта общей совместной собственностью.

Всегда ли суд станет на вашу сторону

Как показывает практика, не каждый ремонт будет признан "существенным". Если речь о косметических изменениях — покраске стен или замене мебели — шансы минимальны. Но если это капитальные работы, изменение планировки, утепление, замена систем коммуникаций — тогда стоит бороться.

"Суд не только анализирует суммы, но и обстоятельства. Были ли расходы согласованы? Можно ли проследить связь между ремонтом и ростом стоимости? Это ключевые моменты", — заключает Бабенко.

Как сообщалось, раздел имущества при расторжении брака является болезненным вопросом как с юридической, так и с социальной точки зрения. Это становится особенно сложным, когда речь идет о бизнесе, который может быть общей собственностью или личным достоянием одного из супругов.

Также мы рассказывали, как правильно оформить имущество, чтобы защитить его от раздела в случае развода.