Как участнику боевых действий получить квартиру в 2025 году — правила и нюансы

Украинские военные. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В 2025 году государство декларирует приоритетную поддержку участников боевых действий, особенно тех, кто принимал участие в боевых действиях. Одной из ключевых льгот является обеспечение жильем. Но на практике путь к квартире непростой — он зависит от нескольких факторов: очередности, наличия бюджетных средств, региона и активности самого ветерана.

Прежде всего, важно выяснить, кто именно имеет право на получение жилья или денежной компенсации. Согласно информации от Министерства по делам ветеранов, претендовать на квартиру могут:

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участники боевых действий;

лица с инвалидностью вследствие войны I и II группы;

внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые также имеют статус УБД;

члены семей погибших военных и пропавших без вести;

участники Революции Достоинства, которые получили инвалидность;

ветераны войны на территории других государств, если имеют инвалидность.

Ключевой документ — удостоверение участника боевых действий или удостоверение лица с инвалидностью вследствие войны.

Куда обращаться: первые шаги

Чтобы воспользоваться правом на жилье, нужно стать на квартирный учет по месту жительства или работы. Это можно сделать через:

Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ);

исполнительный комитет местного совета (сельского, поселкового или городского);

администрацию предприятия, где работает ветеран.

Если ветеран работает в госструктуре, иногда администрация предприятия может инициировать подачу документов в местные органы самоуправления.

Необходимый пакет документов

Для постановки на учет нужно подать:

заявление (его должны подписать все совершеннолетние члены семьи);

копию удостоверения УБД или лица с инвалидностью;

копии паспорта и ИНН;

справку о составе семьи;

документ о регистрации места жительства;

справку о жилищных условиях (или отсутствие собственного жилья).

Если документы поданы в полном объеме, их рассматривают в течение 30 дней. В результате выдают справку о постановке на квартирный учет или мотивированный отказ.

Как реализуется право на жилье

Участники боевых действий могут получить:

Непосредственно квартиру от местных властей — в случае наличия свободного жилого фонда. Денежную компенсацию на приобретение жилья — в рамках государственной или региональной программы. Специальные жилищные программы, в частности при участии Министерства по делам ветеранов, Минреинтеграции или за счет международной помощи.

Компенсация исчисляется по формуле: социальная норма жилья × стоимость квадратного метра, установленная правительством. Например, на одного — 13,65 кв. м, на супругов с ребенком — примерно 42 кв. м. Эти нормы пересматриваются, но в 2025 году они остаются актуальными.

Что меняется в 2025 году

В 2025 году акцент сделан на цифровизацию процедур. Теперь часть процесса можно пройти онлайн через Дію или региональные порталы. Некоторые общины запускают электронные очереди, чтобы избежать манипуляций.

Также растет роль международных доноров. В рамках восстановления разрушенных территорий ЕС, ООН и другие организации предоставляют жилье или средства для ветеранов. Но эти программы преимущественно пилотные и действуют в ограниченных регионах.

Реальные вызовы

Несмотря на задекларированные права, ветеран может ждать квартиру годами. Основные причины:

дефицит жилищного фонда;

ограниченное финансирование из госбюджета;

медленная работа местных советов;

непрозрачность очередей в некоторых общинах.

Кроме этого, часто бывает, что ветеран подает документы, но получает отказ по формальным причинам — несоответствие критериям или, например, недоказанная потребность в улучшении жилищных условий.

Что делать, если отказали

Если поступил отказ, важно:

требовать письменное обоснование;

обжаловать решение в местном совете или суде;

обратиться к уполномоченному по правам ветеранов;

повторно подать документы после устранения недостатков.

Также стоит мониторить государственные и региональные программы, которые появляются в течение года. Новые инициативы часто имеют короткие сроки подачи, но упрощенную процедуру.

Альтернативы: ипотека, аренда, партнерские программы

В 2025 году также сохраняется возможность участия ветеранов в льготных ипотечных программах - например, в рамках программы "єОселя". В таких случаях государство компенсирует часть стоимости жилья или снижает процентную ставку.

Некоторые общины предоставляют временное жилье, с возможностью дальнейшего выкупа. Такие модели активно используют в западных регионах Украины.

Что еще стоит знать украинцам

С марта 2025 года в Украине действует новая программа денежной компенсации за аренду жилья, предназначенная для военных, которые не имеют собственного жилья или не могут им пользоваться. Эта инициатива, введенная постановлением Кабмина №252, является важной частью государственной поддержки защитников, которые сталкиваются с жилищными трудностями после службы.

Также мы сообщали, что даже во время военного положения ветераны могут начать подготовку к получению земли. Хотя законодательство предусматривает первоочередное право на участок для участников боевых действий, это не является гарантией его получения.