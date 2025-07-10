Як учаснику бойових дій отримати квартиру у 2025 році — правила та нюанси

Українські військові. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У 2025 році держава декларує пріоритетну підтримку учасників бойових дій, особливо тих, хто брав участь у бойових діях. Однією з ключових пільг є забезпечення житлом. Але на практиці шлях до квартири непростий — він залежить від кількох чинників: черговості, наявності бюджетних коштів, регіону та активності самого ветерана.

Перш за все, важливо з'ясувати, хто саме має право на отримання житла або грошової компенсації. Згідно з інформацією від Міністерства у справах ветеранів, претендувати на квартиру можуть:

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учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни І та ІІ групи;

внутрішньо переміщені особи (ВПО), які також мають статус УБД;

члени сімей загиблих військових та зниклих безвісти;

учасники Революції Гідності, які отримали інвалідність;

ветерани війни на території інших держав, якщо мають інвалідність.

Ключовий документ — посвідчення учасника бойових дій або посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни.

Куди звертатися: перші кроки

Щоб скористатися правом на житло, потрібно стати на квартирний облік за місцем проживання або роботи. Це можна зробити через:

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);

виконавчий комітет місцевої ради (сільської, селищної або міської);

адміністрацію підприємства, де працює ветеран.

Якщо ветеран працює у держструктурі, іноді адміністрація підприємства може ініціювати подання документів до місцевих органів самоврядування.

Необхідний пакет документів

Для взяття на облік треба подати:

заяву (її мають підписати всі повнолітні члени сім’ї);

копію посвідчення УБД або особи з інвалідністю;

копії паспорта та ІПН;

довідку про склад сім’ї;

документ про реєстрацію місця проживання;

довідку про житлові умови (або відсутність власного житла).

Якщо документи подано в повному обсязі, їх розглядають протягом 30 днів. У результаті видають довідку про постановку на квартирний облік або мотивовану відмову.

Як реалізується право на житло

Учасники бойових дій можуть отримати:

Безпосередньо квартиру від місцевої влади — у випадку наявності вільного житлового фонду. Грошову компенсацію на придбання житла — у межах державної або регіональної програми. Спеціальні житлові програми, зокрема за участі Міністерства у справах ветеранів, Мінреінтеграції або за кошти міжнародної допомоги.

Компенсація обчислюється за формулою: соціальна норма житла × вартість квадратного метра, встановлена урядом. Наприклад, на одного — 13,65 кв. м, на подружжя з дитиною — приблизно 42 кв. м. Ці норми переглядаються, але у 2025 році вони лишаються актуальними.

Що змінюється у 2025 році

У 2025 році акцент зроблено на цифровізацію процедур. Тепер частину процесу можна пройти онлайн через Дію або регіональні портали. Деякі громади запускають електронні черги, щоб уникнути маніпуляцій.

Також зростає роль міжнародних донорів. У рамках відновлення зруйнованих територій ЄС, ООН та інші організації надають житло або кошти для ветеранів. Але ці програми переважно пілотні та діють в обмежених регіонах.

Реальні виклики

Попри задекларовані права, ветеран може чекати на квартиру роками. Основні причини:

дефіцит житлового фонду;

обмежене фінансування з держбюджету;

повільна робота місцевих рад;

непрозорість черг у деяких громадах.

Окрім цього, часто буває, що ветеран подає документи, але отримує відмову через формальні причини — невідповідність критеріям або, наприклад, недоведена потреба у поліпшенні житлових умов.

Що робити, якщо відмовили

Якщо надійшла відмова, важливо:

вимагати письмове обґрунтування;

оскаржити рішення у місцевій раді або суді;

звернутись до уповноваженого з прав ветеранів;

повторно подати документи після усунення недоліків.

Також варто моніторити державні й регіональні програми, які з’являються протягом року. Нові ініціативи часто мають короткі терміни подання, але спрощену процедуру.

Альтернативи: іпотека, оренда, партнерські програми

У 2025 році також зберігається можливість участі ветеранів у пільгових іпотечних програмах — наприклад, у рамках програми "єОселя". У таких випадках держава компенсує частину вартості житла або знижує відсоткову ставку.

Деякі громади надають тимчасове житло, з можливістю подальшого викупу. Такі моделі активно використовують у західних регіонах України.

Що ще варто знати українцям

З березня 2025 року в Україні діє нова програма грошової компенсації за оренду житла, призначена для військових, які не мають власного помешкання або не можуть ним користуватися. Ця ініціатива, запроваджена постановою Кабміну №252, є важливою частиною державної підтримки захисників, що стикаються з житловими труднощами після служби.

Також ми повідомляли, що навіть під час воєнного стану ветерани можуть почати підготовку до отримання землі. Хоча законодавство передбачає першочергове право на ділянку для учасників бойових дій, це не є гарантією її отримання.