Главная Недвижимость Земля от государства — на какой участок могут рассчитывать УБД

Земля от государства — на какой участок могут рассчитывать УБД

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 03:57
Какой земельный участок может получить УБД — размер и ограничения в 2025 году
Мужчина в военной форме в поле. Фото: Freepik

Согласно Земельному кодексу Украины, участники боевых действий (УБД) и приравненные к ним лица имеют право на первоочередное получение земельного участка. Такое право распространяется на землю государственной или коммунальной собственности — для частной застройки, ведения хозяйства, садоводства или дачного строительства.

Граждане могут выбрать целевое назначение земельного участка в соответствии со своими потребностями, объясняет юрист Лариса Величко в комментарии "24 каналу".

Читайте также:

Какие размеры участка может получить УБД

Право на землю определено в пределах предельных площадей, зависящих от типа использования:

  • для садоводства — до 0,12 га;
  • для личного крестьянского хозяйства — до 2,0 га;
  • для дачного строительства — до 0,10 га.

Для строительства жилья:

  • в селе — до 0,25 га;
  • в поселке — до 0,15 га;
  • в городе — до 0,10 га.

Эти площади не подлежат расширению даже с согласия местных советов — они определены законом. Как подчеркивает Величко, участник боевых действий не обязан доказывать необходимость в этом участке — это его гарантированное право.

Как подать ходатайство на земельный участок

Первый шаг — подача письменного ходатайства в орган местного самоуправления или исполнительной власти. К нему прилагаются:

  • графические материалы с ориентировочным расположением желаемого участка;
  • письменное согласие землепользователя, если участок находится в пользовании других лиц;
  • документы, удостоверяющие личность и подтверждающие статус УБД;
  • дополнительные документы, если участок нужен для фермерства (образование или опыт в с/х сфере).

Орган власти рассматривает обращение в течение 30 дней. Решение может быть как положительным, так и с обоснованным отказом. В случае нарушения срока или неправомерного отказа — можно обратиться в суд.

Почему участок нельзя приватизировать во время войны

На период действия военного положения законодатель ограничил возможность бесплатной приватизации. Согласно обновлениям в Земельный кодекс, с 2022 года действует запрет на:

  • бесплатную передачу земель государственной и коммунальной собственности в частную;
  • предоставление разрешений на разработку землеустроительной документации для такой передачи;
  • саму разработку документации по землеустройству.

Это означает, что получить землю в частную собственность УБД пока не сможет, даже если имеет все необходимые документы.

"Сейчас система заморожена. Закон прямо запрещает бесплатную передачу земли в частную собственность. Это касается и участников боевых действий", — отмечает Величко.

В каких случаях разрешено приватизировать землю

Несмотря на общий запрет, есть два исключения из этого правила:

  1. Если гражданин уже имеет на земельном участке недвижимость в собственности — например, дом или другую постройку.
  2. Если участок был предоставлен гражданину в пользование до 1 января 2002 года, то есть до вступления в силу действующего Земельного кодекса.

В этих двух случаях право на приватизацию не ограничено даже во время военного положения.

"Это исключительные обстоятельства. Если недвижимость уже зарегистрирована на лицо, или оно пользуется землей еще с 90-х — приватизация остается доступной", — говорит юрист.

Какие перспективы для УБД в будущем

Эксперт прогнозирует, что после завершения военного положения процедуры снова будут разблокированы. В то же время важно заблаговременно подготовить все документы, ведь спрос на землю среди ветеранов растет.

Земля может стать не только ресурсом для проживания или хозяйства, но и важным элементом социальной поддержки тех, кто защищал государство.

"Когда будет отменено военное положение, снова откроется возможность реализовать это право. Поэтому лучше не медлить с подготовкой документов", — заключает Величко.

Как сообщалось, жена участника боевых действий имеет право на социальные льготы, предусмотренные законодательством. Эти гарантии созданы для поддержки семей защитников и признания их вклада в безопасность государства, но часто люди не знают, на какую именно помощь могут рассчитывать.

Также военнослужащие со статусом участников боевых действий и члены их семей имеют право на широкий спектр льгот и социальных гарантий. К ним относятся скидки на коммунальные услуги, бесплатный проезд и медицинское обслуживание. Кроме того, существует еще ряд льгот для УБД, о которых не все знают.

земля рынок земли недвижимость ветераны УБД
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
