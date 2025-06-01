Как узаконить земельный участок, который находится в пользовании — алгоритм в 2025 году

Люди в поле. Фото: Freepik

Многие украинцы сталкиваются с ситуацией, когда земельный участок, которым они пользуются годами, не имеет официальных документов, подтверждающих право собственности или пользования. Часто люди ссылаются на то, что земля "с деда-прадеда" принадлежит их семье, передается по наследству или используется как приусадебный участок, огород, сенокос или даже пай. Однако без надлежащего оформления такие участки юридически считаются "теневыми", и их использование может привести к серьезным проблемам, включая потерю земли.

По статье 125 Земельного кодекса Украины, право собственности или пользования (включая аренду) возникает только после государственной регистрации в официальном реестре, отмечают специалисты "Земельного фонда Украины".

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Иначе говоря, если у кого-то есть даже решение сельсовета о выделении земли или письмо о том, что огород "закреплен" за семьей — это не считается юридическим правом на участок, если не завершена процедура оформления.

До 2013 года подтверждением права был государственный акт или зарегистрированный договор. После 2013 года таким подтверждением считается выписка из Государственного реестра вещных прав. Только с этого момента человек становится владельцем или пользователем с точки зрения закона.

Что грозит тем, кто пользуется землей без документов

Если нет государственной регистрации, фактическое пользование участком не защищено законом. Это значит, что в любой момент другое лицо может подать документы и претендовать на эту землю. Такие ситуации не единичны — случаются конфликты между соседями, родственниками, а иногда и посторонними людьми.

Кроме того, "теневые" землепользователи не имеют права:

продать землю;

оформить наследство;

подарить участок;

передать его в аренду;

получить компенсацию в случае изъятия.

Как действовать: законная схема оформления земли, которую используете давно

К счастью, украинское законодательство предусматривает механизм узаконивания земли, которой вы пользуетесь без документов. Статья 119 Земельного кодекса Украины регулирует приобретение права на земельный участок по приобретательной давности.

Если вы добросовестно, открыто и непрерывно используете участок в течение 15 лет, вы можете обратиться в орган местного самоуправления или исполнительной власти с заявлением о передаче земли в собственность.

Этот процесс происходит в рамках бесплатной приватизации, предусмотренной статьями 118 и 121 Земельного кодекса. Согласно этим нормам, каждый гражданин Украины имеет право один раз бесплатно получить земельный участок определенного размера в зависимости от его назначения:

для ведения личного крестьянского хозяйства — до 2 га;

для садоводства — до 0,12 га;

для строительства и обслуживания дома — до 0,25 га в селе, 0,15 га в поселке или 0,10 га в городе;

для дачного строительства — до 0,10 га;

для гаражного строительства — до 0,01 га.

Если гражданин использует участок не менее 15 лет подряд, он имеет право обратиться в орган местного самоуправления с просьбой передать его в собственность.

Это не автоматическое право, а возможность, которая реализуется путем:

Подачи заявления в сельсовет/горсовет. Подтверждения факта пользования (свидетельство соседей, фото из космоса, справки и т.д.). Согласования со стороны органа власти. Разработки проекта землеустройства. Регистрации в Государственном реестре вещных прав.

Что нужно знать перед тем, как начать оформление

Норма бесплатной приватизации: для разных типов земли установлены предельные площади — например, до 25 соток под строительство в селе или до 2 га для ведения сельского хозяйства.

Границы участка: стоит заранее сделать геодезические замеры, чтобы избежать конфликтов с соседями.

Подтверждение пользования: чем больше доказательств, тем лучше. Стоит собрать максимум — от старых квитанций и фотографий до актов осмотра или свидетельств соседей.

Стоимость: сам процесс подачи документов — бесплатный, но отдельно оплачивается геодезия, проект землеустройства и регистрационные услуги.

Как сообщалось, в Украине право на землю действительно только при наличии соответствующего документа. Стать владельцем или пользователем участка можно на основании официально оформленных соглашений или решений. В 2025 году государственные органы признают исключительно четко определенный перечень таких документов.

Также отметим, что оформление права собственности на землю, особенно для владельцев паев или огородов, часто сопровождается неожиданностями. Одна из самых распространенных — это уменьшение фактической площади участка в новых документах по сравнению со старым сертификатом. Это может вызвать удивление и разочарование у владельцев, ведь они ожидают, что площадь останется неизменной.