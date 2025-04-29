Почему при оформлении права собственности на землю уменьшается площадь

Мужчина с документами в поле. Фото: Freepik

Оформление права собственности на земельный участок — процесс, который для многих владельцев паев или огородов приносит неожиданности. Самая распространенная из них — уменьшение площади участка в документах по сравнению с данными старого сертификата.

Как отмечают специалисты "Земельного фонда Украины", уменьшение пая при оформлении права собственности — распространенная ситуация, которая обычно связана с уточнением данных с помощью современных технологий, исправлением старых погрешностей или изъятием участков общего пользования.

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В прошлом замеры земельных участков проводились без точных приборов, часто "на глаз" или с помощью упрощенных инструментов. В результате площади в сертификатах были ориентировочными. Сегодня же применяются современные геодезические технологии — GPS и спутниковые системы, позволяющие определить границы с точностью до нескольких сантиметров.

Обновленные данные часто обнаруживают, что реальная площадь участка меньше, чем зафиксировано в старых документах. Это не ошибка — это реальное положение вещей, которое официально закрепляется в государственном земельном кадастре.

Старые сертификаты: наследие 90-х с погрешностями

Документы, которые выдавались в 90-х годах, имели ряд существенных недостатков. Часто сертификаты готовились без точного плана границ, без надлежащего согласования с соседними землевладельцами, без тщательной проверки фактического состояния земельных массивов.

Из-за этих погрешностей сегодня при оформлении права собственности приходится столкнуться с "исправлениями", которые юридически фиксируют то, что физически всегда существовало на местности.

Наложение границ: когда ваша земля уходит к соседу

Еще одной причиной уменьшения площади становится так называемое наложение границ. При уточнении координат выясняется, что часть одного участка пересекает границы другого, или что определенные территории принадлежат общему пользованию (дороги, лесополосы, прибрежные полосы).

В таких случаях "лишние" метры отрезают, чтобы согласовать права собственности в соответствии с фактическим использованием и законодательными нормами.

Изъятие территорий: когда часть участка становится чужой

Еще один распространенный случай — изъятие территорий. При изготовлении технической документации может выясниться, что часть участка приходится на:

дороги или дороги общего пользования;

границы водных объектов;

защитные лесополосы.

Такие площади изымаются принудительно, и компенсация за них, как правило, не предусматривается.

Изменение кадастровой структуры: как обновляют землю без ведома

Иногда изменения происходят даже без участия собственника. С развитием кадастровой системы в Украине отдельные земельные участки автоматически корректируются во время обновления публичных кадастровых карт и зонирования территорий.

В результате площадь вашего участка может быть уменьшена в соответствии с новыми границами и зонами, установленными органами местного самоуправления.

Что делать, если площадь вашей земли уменьшилась

Прежде всего, стоит сохранять спокойствие и действовать взвешенно.

Закажите подробную техническую документацию

Обратитесь к сертифицированному геодезисту, который составит детальный план вашего участка с точными границами и координатами. Это поможет понять, почему уменьшилась площадь и есть ли основания для обжалования.

Проверьте кадастровую карту

В открытом доступе можно посмотреть публичную кадастровую карту Украины. Это позволит оценить, есть ли споры о границах с соседями и зафиксированы ли там актуальные данные.

Инициируйте согласование границ

При необходимости следует инициировать согласование границ с соседями путем заключения соответствующих актов. Это поможет избежать судебных споров в будущем.

Консультируйтесь со специалистами

Юрист или земельный эксперт поможет оценить ситуацию. В некоторых случаях, если уменьшение площади было неправомерным (например, из-за ошибки геодезиста или местной власти), можно отстоять свои права в суде.

Можно ли избежать уменьшения площади

Полностью избежать уменьшения площади сложно, ведь современные измерения всегда точнее старых. Однако вы можете:

заранее заказать геодезические работы, чтобы знать реальную площадь еще до оформления;

проверить, не пересекается ли ваш участок с другими объектами на кадастровой карте;

обратиться к опытному землеустроителю, который поможет правильно оформить документы и избежать ошибок.

Как сообщалось, земля является общегосударственным достоянием, подлежащим государственной охране. Конституция Украины гарантирует право собственности на землю, а регулирование этих отношений осуществляется Гражданским и Земельным кодексами Украины.

Отметим также, право собственности на землю в Украине охватывает не только документальное подтверждение, но и эффективный контроль и защиту интересов собственника. Важной составляющей является своевременное отслеживание сроков завершения аренды земельных участков.