Символы достатка в СССР — какие вещи считались роскошью в советских домах

Сервант с хрусталем. Фото: kulturologia/Facebook

Во времена советского дефицита даже бытовые вещи имели свой социальный "вес". То, что стояло на полках, висело на стенах или просто светилось из-под потолка, часто говорило о финансовом положении семьи больше, чем любые слова.

Стремление к показному изобилию было реакцией на недостаток выбора — в среде ограниченного ассортимента любой качественный предмет приобретал статус "предмета престижа", пишет "Радио Трек".

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Люстра "Каскад": блеск, к которому стремились все

В верхней части гостиной, под потолком, часто красовалась люстра "Каскад" — многоярусная, с подвесками, имитирующими хрусталь. Этот светильник был не просто освещением, а настоящим трофеем. Достать "Каскад" было непросто: товар дорогой, дефицитный, и появлялся на полках магазинов редко. Приобрести его без "блата" или дополнительных усилий было практически невозможно.

Именно поэтому такая люстра мгновенно превращала комнату в витрину статуса. Гости обращали внимание, хозяева гордились. В некоторых случаях люстра становилась частью своеобразного внутреннего "соцсоревнования": у кого больше, у кого с "фирменными" элементами, у кого из Польши.

Люстра "Каскад". Фото: olx

Ковер на стене: тепло, тишина и демонстрация статуса

Еще один маркер достатка — ковер. Причем не столько на полу, сколько на стене. Такой ковер выполнял сразу несколько функций: во-первых, демонстрировал "уровень" семьи; во-вторых, утеплял стены; в-третьих, поглощал звук в "панельках" с плохой шумоизоляцией.

Ковры имели насыщенные орнаменты, красно-коричневые или горчичные оттенки. Они были в основном туркменского или молдавского производства, а приобрести их можно было после нескольких часов или дней в очереди. Размещение на стене придавало интерьеру вид "дорогого", хотя с современной точки зрения это скорее символ эпохи, чем эстетики.

Ковер на стене. Фото: olx

Сервант: витрина роскоши

Именно сервант был наиболее очевидным и универсальным маркером статуса. Представить себе советскую квартиру "с достатком" без серванта было почти невозможно. Это был массивный шкаф со стеклянными дверцами, где хранились все главные сокровища семьи — от хрусталя до фарфоровых статуэток, старых фото и реликвий.

Однако главное — не функциональность. Сервант был витриной престижа. Он не только хранил предметы — он их экспонировал, создавая почти музейную композицию. Большинство семей выбирали сервант по двум причинам: показать, что "можем себе позволить", и создать атмосферу упорядоченности, стабильности и вкуса.



Сервант. Фото: olx

Хрустальные сервизы: красота, которую не трогали руками

В сервантах всегда стояли хрустальные фужеры, вазы и салатницы. Именно хрусталь символизировал торжественность и богатство, хотя почти никогда не использовался в повседневной жизни.

Вынимать эти предметы разрешалось только в исключительных случаях — на юбилей, свадьбу, крестины или Новый год. Или же никогда. Во многих семьях хрусталь стоял годами, покрытый пылью и вечной надеждой на "особый случай". Но свою главную функцию он выполнял: визуально подтверждал благосостояние.

Хрустальный сервис. Фото: olx

Магнитофон или телевизор: окно в мир и предмет зависти

Бытовая техника — отдельная категория престижа. Например, цветной телевизор или бобинный магнитофон — это был настоящий прорыв. Они не только развлекали, но и демонстрировали техническую "продвинутость" семьи.

Если у кого-то был импортный телевизор (например, японский), это вызывало искреннее уважение, а иногда и подозрение — откуда? Но в любом случае, такой девайс точно свидетельствовал: в этой квартире живет не простая семья.

Телевизор Sharp. Фото: Violity

Как сообщалось, обычные предметы советской эпохи сегодня являются ценными раритетами для коллекционеров, которые готовы выложить за них немалые суммы. Поэтому не спешите выбрасывать старые вещи с бабушкиного чердака — среди них вполне может найтись настоящее сокровище. Тщательная проверка старых вещей может принести неожиданный финансовый бонус.

Отметим, паркетный пол "елочкой" был типичным признаком советских квартир сталинской и хрущевской эпох. В отличие от более дешевых материалов, таких как линолеум или ДВП, паркет доминировал в массовом строительстве СССР не из-за эстетики, а благодаря экономическим, промышленным и логистическим особенностям советской системы того времени.