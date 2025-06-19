Кого не выпишут из квартиры в июне 2025 года — полный список

Мужчина подписывает документы. Фото: Freepik

Вопрос выписки или выселения из квартиры может стать настоящим испытанием, если не знать всех нюансов законодательства. В июне 2025 года, с учетом военного положения и особенностей правового регулирования, есть категории лиц, которых невозможно выписать из жилья даже через суд.

Украинское законодательство четко определяет категории лиц, которых нельзя выписать из квартиры или дома, даже если владелец настаивает на этом. Эти нормы действуют для защиты прав граждан и учитывают социальные и военные обстоятельства, отмечают специалисты АН Oksagen.

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В июне 2025 года к таким категориям относятся:

Совладельцы жилья. Если человек владеет долей квартиры или дома, он имеет полное право оставаться в квартире. Например, если недвижимость была приобретена в браке или унаследована несколькими лицами, выписать совладельца невозможно без его согласия. Даже суд не может отменить это право, ведь оно базируется на праве собственности. Военнообязанные во время военного положения. Учитывая военное положение, которое продолжается в Украине, лица, подлежащие мобилизации (в частности мужчины в возрасте от 18 до 60 лет), имеют особую защиту. Закон запрещает их выселение, чтобы обеспечить стабильность и поддержку для тех, кто может быть призван в ряды ВСУ. Эта норма действует до завершения военного положения. Несовершеннолетние дети без родительской опеки. Дети до 18 лет, которые потеряли родителей или находятся под опекой, не могут быть выписаны без согласия органа опеки и попечительства. Это правило защищает права ребенка на жилье, особенно если квартира является его единственным местом жительства.

Эти категории граждан имеют особый статус, и попытки их выселить без надлежащих оснований могут привести к юридическим последствиям для собственника.

Основания для законного выселения: когда суд может помочь

Если человек не относится к защищенным категориям, его можно выписать из квартиры по решению суда. Законодательство Украины предусматривает несколько оснований, по которым это возможно:

Самовольное вселение. Если лицо заняло жилье без разрешения собственника (например, незаконно проникло или осталось после окончания договора аренды), суд может принять решение о его выселении. Повреждение имущества. Умышленная или систематическая порча квартиры (например, разрушение стен, мебели или коммуникаций) является веским основанием для выписки. Использование жилья не по назначению. Если жилец использует квартиру для незаконной деятельности (например, обустроил в ней склад или офис без согласия владельца), это может стать причиной для выселения. Нарушение порядка проживания. Постоянные конфликты с соседями, асоциальное поведение, нарушение тишины или другие действия, мешающие другим жильцам, могут служить основанием для иска. Неуплата коммунальных услуг. Значительные долги за коммунальные услуги, если они накоплены сознательно и без уважительных причин, также могут стать аргументом для суда.

Для успешного рассмотрения дела в суде необходимо собрать доказательства нарушений: фотографии, видео, показания соседей, квитанции о долгах и тому подобное. Без таких доказательств суд может отклонить иск.

Что делать, если в квартире живет "невыписываемый" жилец

В каждом конкретном случае нужно четко установить, к какой категории относится лицо. Важно понимать: не все, кто "не собственник", подлежат автоматической выписке.

Если человек входит в перечень защищенных лиц, выписать его не сможет ни суд, ни нотариус, ни сам собственник. В такой ситуации можно попробовать:

Достичь согласия — через переговоры. Подписать мировое соглашение — в рамках судебного процесса. Оспорить основания проживания — если есть доказательства фальсификации или злоупотребления.

Почему не стоит действовать самостоятельно

Самовольное выселение, например, смена замков или физическое изгнание жильца, является нарушением закона. Такие действия могут привести к штрафам, судебным искам против владельца или даже уголовной ответственности по статье 162 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилья). Чтобы избежать проблем, всегда действуйте через суд и заручитесь поддержкой юриста.

Куда обращаться в случае конфликта

Иски по выписке подаются в местный суд по месту нахождения жилья. Для консультаций можно обратиться в:

Центрам бесплатной правовой помощи;

частному адвокату с практикой в жилищном праве;

онлайн-сервисам правовой поддержки (например, Дія.Право).

Что еще стоит знать украинцам

Регистрация места жительства в Украине является важной предпосылкой для доступа ко многим услугам. Без нее возникают трудности с получением медицинской помощи, трудоустройством, оформлением социальных выплат и даже покупкой билетов. Если вы арендуете жилье, а владелец отказывает в прописке, помните, что закон предусматривает решение этой ситуации.

Также мы рассказывали, что наследованиенедвижимости в Украине, особенно во время военного положения и на фоне миграционных процессов, вызывает много вопросов. Многие украинцы ошибочно считают, что прописка по адресу автоматически дает право на наследство. На самом деле, регистрация места жительства не является основанием для получения недвижимости по наследству — этот вопрос регулируется исключительно нормами законодательства о наследовании.