Кого не випишуть з квартири у червні 2025 року — повний список

Чоловік підписує документи. Фото: Freepik

Питання виписки чи виселення з квартири може стати справжнім випробуванням, якщо не знати всіх нюансів законодавства. У червні 2025 року, з урахуванням воєнного стану та особливостей правового регулювання, є категорії осіб, яких неможливо виписати з житла навіть через суд.

Українське законодавство чітко визначає категорії осіб, яких не можна виписати з квартири чи будинку, навіть якщо власник наполягає на цьому. Ці норми діють для захисту прав громадян і враховують соціальні та воєнні обставини, наголошують фахівці АН Oksagen.

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У червні 2025 року до таких категорій належать:

Співвласники житла. Якщо людина володіє часткою квартири чи будинку, вона має повне право залишатися в помешканні. Наприклад, якщо нерухомість була придбана у шлюбі або успадкована кількома особами, виписати співвласника неможливо без його згоди. Навіть суд не може скасувати це право, адже воно базується на праві власності. Військовозобов’язані під час воєнного стану. З огляду на воєнний стан, який триває в Україні, особи, які підлягають мобілізації (зокрема чоловіки віком від 18 до 60 років), мають особливий захист. Закон забороняє їх виселення, щоб забезпечити стабільність і підтримку для тих, хто може бути призваний до лав ЗСУ. Ця норма діє до завершення воєнного стану. Неповнолітні діти без батьківської опіки. Діти до 18 років, які втратили батьків або перебувають під опікою, не можуть бути виписані без згоди органу опіки та піклування. Це правило захищає права дитини на житло, особливо якщо квартира є її єдиним місцем проживання.

Ці категорії громадян мають особливий статус, і спроби їх виселити без належних підстав можуть призвести до юридичних наслідків для власника.

Підстави для законного виселення: коли суд може допомогти

Якщо людина не належить до захищених категорій, її можна виписати з квартири за рішенням суду. Законодавство України передбачає кілька підстав, за якими це можливо:

Самовільне вселення. Якщо особа зайняла житло без дозволу власника (наприклад, незаконно проникла чи залишилася після закінчення договору оренди), суд може ухвалити рішення про її виселення. Пошкодження майна. Умисне або систематичне псування квартири (наприклад, руйнування стін, меблів чи комунікацій) є вагомою підставою для виписки. Використання житла не за призначенням. Якщо мешканець використовує квартиру для незаконної діяльності (наприклад, облаштував у ній склад чи офіс без згоди власника), це може стати причиною для виселення. Порушення порядку проживання. Постійні конфлікти з сусідами, асоціальна поведінка, порушення тиші чи інші дії, що заважають іншим мешканцям, можуть слугувати підставою для позову. Несплата комунальних послуг. Значні борги за комунальні послуги, якщо їх накопичено свідомо та без поважних причин, також можуть стати аргументом для суду.

Для успішного розгляду справи в суді необхідно зібрати докази порушень: фотографії, відео, свідчення сусідів, квитанції про борги тощо. Без таких доказів суд може відхилити позов.

Що робити, якщо у квартирі живе "невиписуваний" мешканець

У кожному конкретному випадку потрібно чітко встановити, до якої категорії належить особа. Важливо розуміти: не всі, хто "не власник", підлягають автоматичній виписці.

Якщо людина входить до переліку захищених осіб, виписати її не зможе ні суд, ні нотаріус, ні сам власник. У такій ситуації можна спробувати:

Досягти згоди — через переговори. Підписати мирову угоду — у рамках судового процесу. Оскаржити підстави проживання — якщо є докази фальсифікації або зловживання.

Чому не варто діяти самостійно

Самовільне виселення, наприклад, зміна замків чи фізичне вигнання мешканця, є порушенням закону. Такі дії можуть призвести до штрафів, судових позовів проти власника або навіть кримінальної відповідальності за статтею 162 Кримінального кодексу України (порушення недоторканності житла). Щоб уникнути проблем, завжди дійте через суд і заручіться підтримкою юриста.

Куди звертатися у разі конфлікту

Позови щодо виписки подаються до місцевого суду за місцем знаходження житла. Для консультацій можна звернутися до:

Центрів безоплатної правової допомоги;

приватного адвоката з практикою в житловому праві;

онлайн-сервісів правової підтримки (наприклад, Дія.Право).

Що ще варто знати українцям

Реєстрація місця проживання в Україні є важливою передумовою для доступу до багатьох послуг. Без неї виникають труднощі з отриманням медичної допомоги, працевлаштуванням, оформленням соціальних виплат і навіть купівлею квитків. Якщо ви орендуєте житло, а власник відмовляє у прописці, пам'ятайте, що закон передбачає рішення цієї ситуації.

Також ми розповідали, що успадкування нерухомості в Україні, особливо під час воєнного стану та на тлі міграційних процесів, викликає багато запитань. Чимало українців хибно вважають, що прописка за адресою автоматично дає право на спадок. Насправді ж, реєстрація місця проживання не є підставою для отримання нерухомості у спадщину — це питання регулюється виключно нормами законодавства про спадкування.