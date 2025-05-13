Цены на квартиры в Луцке — где самые выгодные варианты в мае 2025

Луцк. Фото: lutskrada.gov.ua

Луцк — уютный город на западе Украины, который привлекает инвесторов и покупателей недвижимости благодаря умеренным ценам, развитой инфраструктуре и безопасному расположению. В мае 2025 года первичный рынок недвижимости города демонстрирует стабильный рост цен, что связано с повышением стоимости строительных материалов, спросом на современное жилье и активным развитием новых жилых комплексов.

По данным платформы DIM.RIA, средняя цена за квадратный метр на первичном рынке Луцка составляет 37 997 грн. Однако цены варьируются в зависимости от расположения, класса жилого комплекса, этапа строительства и планировки.

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1-комнатные квартиры

Средняя цена: 36 500-43 943 грн/кв. м, общая стоимость: от 1 460 000 грн за 40 ев. м до 2 197 150 грн за 50 кв. м.

Самые дорогие предложения. ЖК в центральных районах, таких как проспект Воли или ул. Коперника (например, ЖК "Хвоя"). Цена за квадратный метр здесь достигает 43 943 грн, а квартира площадью 45 кв. м стоит около 1 977 435 грн.

ЖК "Хвоя". Фото: ЛУН

Самые дешевые предложения. Новостройки на окраинах, например, в районе ул. Конякина (ЖК Caramel Residence). Цена за квадрат стартует от 33 200 грн, а квартира 40 кв. м стоит примерно 1 328 000 грн.

ЖК Caramel Residence. Фото: ЛУН

2-комнатные квартиры

Средняя цена: 37 000-45 000 грн/кв. м. Общая стоимость: от 2 220 000 грн за 60 кв. м до 3 150 000 грн за 70 кв. м.

Самые дорогие предложения. Элитные ЖК в центре, например, ЖК "Атмосфера" на ул. Христианская. Цена за квадрат достигает 45 000 грн, а квартира площадью 65 кв. м стоит 2 925 000 грн.

ЖК "Атмосфера". Фото: ЛУН

Самые дешевые предложения. Комплексы на этапе котлована в микрорайонах Вышков или Кичкаровка. Цена за квадрат — от 37 000 грн, квартира 60 кв. м стоит около 2 220 000 грн.

ЖК в микрорайоне Вышков. Фото: dim.ria

3-комнатные квартиры

Средняя цена: 36 000-42 000 грн/кв. м. Общая стоимость: от 2 880 000 грн за 80 кв. м до 3 780 000 грн за 90 кв. м.

Самые дорогие предложения. ЖК Green Estate на ул. Олекси Ошуркевича с ценой 42 000 грн/кв. м. Квартира площадью 85 кв. м стоит 3 570 000 грн.

ЖК Green Estate. Фото: ЛУН

Самые дешевые предложения. Новостройки в районе ул. Львовской или Конякина, где цена за квадрат составляет 36 000 грн. Квартира 80 кв. м стоит около 2 880 000 грн.

ЖК "Сафрон" на ул. Львовской. Фото: dim.ria

Тенденции рынка

Рост цен . За последние полгода цены на первичном рынке Луцка выросли на 6% из-за инфляции и подорожания стройматериалов. Эксперты прогнозируют дальнейший рост на 5-10% до конца 2025 года.

. За последние полгода цены на первичном рынке Луцка выросли на 6% из-за инфляции и подорожания стройматериалов. Эксперты прогнозируют дальнейший рост на 5-10% до конца 2025 года. Спрос на компактное жилье . Одно- и двухкомнатные квартиры остаются самыми популярными из-за доступной цены и высокого потенциала для аренды.

. Одно- и двухкомнатные квартиры остаются самыми популярными из-за доступной цены и высокого потенциала для аренды. Ипотека и рассрочка . Многие застройщики предлагают ипотеку без первого взноса или рассрочку, что делает жилье более доступным.

. Многие застройщики предлагают ипотеку без первого взноса или рассрочку, что делает жилье более доступным. Энергоэффективность . Новостройки все чаще оснащаются энергосберегающими технологиями, что повышает их привлекательность.

. Новостройки все чаще оснащаются энергосберегающими технологиями, что повышает их привлекательность. Инвестиционная привлекательность. Покупка квартиры на этапе котлована позволяет сэкономить до 20% по сравнению с ценой после сдачи в эксплуатацию.

Как сообщалось, в прошлом году рынок жилой недвижимости Украины продемонстрировал впечатляющий рост. Общая площадь нового жилья, введенного в эксплуатацию, увеличилась на 32%, достигнув 9,8 миллиона квадратных метров. Этот значительный всплеск активности стал результатом комбинации государственных инициатив, миграционных процессов, а также успешной адаптации застройщиков к актуальным реалиям рынка.

Отметим, война в корне изменила рынок недвижимости, трансформируя само представление о себестоимости строительства. За почти три года она выросла на 90-115% в зависимости от класса жилья, и эта тенденция продолжается. При этом главным фактором роста являются не только цены на материалы, но и острый дефицит квалифицированных кадров.