Ціни на квартири в Луцьку — де найвигідніші варіанти у травні 2025

Луцьк. Фото: lutskrada.gov.ua

Луцьк — затишне місто на заході України, яке приваблює інвесторів і покупців нерухомості завдяки помірним цінам, розвиненій інфраструктурі та безпечному розташуванню. У травні 2025 року первинний ринок нерухомості міста демонструє стабільне зростання цін, що пов’язане з підвищенням вартості будівельних матеріалів, попитом на сучасне житло та активним розвитком нових житлових комплексів.

За даними платформи DIM.RIA, середня ціна за квадратний метр на первинному ринку Луцька становить 37 997 грн. Проте ціни варіюються залежно від розташування, класу житлового комплексу, етапу будівництва та планування.

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1-кімнатні квартири

Середня ціна: 36 500-43 943 грн/кв. м, загальна вартість: від 1 460 000 грн за 40 ев. м до 2 197 150 грн за 50 кв. м.

Найдорожчі пропозиції. ЖК у центральних районах, таких як проспект Волі чи вул. Коперника (наприклад, ЖК "Хвоя"). Ціна за квадратний метр тут досягає 43 943 грн, а квартира площею 45 кв. м коштує близько 1 977 435 грн.

ЖК "Хвоя". Фото: ЛУН

Найдешевші пропозиції. Новобудови на околицях, наприклад, у районі вул. Конякіна (ЖК Caramel Residence). Ціна за квадрат стартує від 33 200 грн, а квартира 40 кв. м коштує приблизно 1 328 000 грн.

ЖК Caramel Residence. Фото: ЛУН

2-кімнатні квартири

Середня ціна: 37 000-45 000 грн/кв. м. Загальна вартість: від 2 220 000 грн за 60 кв. м до 3 150 000 грн за 70 кв. м.

Найдорожчі пропозиції. Елітні ЖК у центрі, наприклад, ЖК "Атмосфера" на вул. Християнська. Ціна за квадрат сягає 45 000 грн, а квартира площею 65 кв. м коштує 2 925 000 грн.

ЖК "Атмосфера". Фото: ЛУН

Найдешевші пропозиції. Комплекси на етапі котловану в мікрорайонах Вишків чи Кічкарівка. Ціна за квадрат — від 37 000 грн, квартира 60 кв. м коштує близько 2 220 000 грн.

ЖК у мікрорайоні Вишків. Фото: dim.ria

3-кімнатні квартири

Середня ціна: 36 000-42 000 грн/кв. м. Загальна вартість: від 2 880 000 грн за 80 кв. м до 3 780 000 грн за 90 кв. м.

Найдорожчі пропозиції. ЖК Green Estate на вул. Олекси Ошуркевича з ціною 42 000 грн/кв. м. Квартира площею 85 кв. м коштує 3 570 000 грн.

ЖК Green Estate. Фото: ЛУН

Найдешевші пропозиції. Новобудови в районі вул. Львівської чи Конякіна, де ціна за квадрат становить 36 000 грн. Квартира 80 кв. м коштує близько 2 880 000 грн.

ЖК "Сафрон" на вул. Львівській. Фото: dim.ria

Тенденції ринку

Зростання цін . За останні пів року ціни на первинному ринку Луцька зросли на 6% через інфляцію та подорожчання будматеріалів. Експерти прогнозують подальше зростання на 5-10% до кінця 2025 року.

. За останні пів року ціни на первинному ринку Луцька зросли на 6% через інфляцію та подорожчання будматеріалів. Експерти прогнозують подальше зростання на 5-10% до кінця 2025 року. Попит на компактне житло . Одно- та двокімнатні квартири залишаються найпопулярнішими через доступну ціну та високий потенціал для оренди.

. Одно- та двокімнатні квартири залишаються найпопулярнішими через доступну ціну та високий потенціал для оренди. Іпотека та розстрочка . Багато забудовників пропонують іпотеку без першого внеску або розстрочку, що робить житло доступнішим.

. Багато забудовників пропонують іпотеку без першого внеску або розстрочку, що робить житло доступнішим. Енергоефективність . Новобудови все частіше оснащуються енергоощадними технологіями, що підвищує їхню привабливість.

. Новобудови все частіше оснащуються енергоощадними технологіями, що підвищує їхню привабливість. Інвестиційна привабливість. Купівля квартири на етапі котловану дозволяє заощадити до 20% порівняно з ціною після здачі в експлуатацію.

Як повідомлялось, минулого року ринок житлової нерухомості України продемонстрував вражаюче зростання. Загальна площа нового житла, введеного в експлуатацію, збільшилася на 32%, досягнувши 9,8 мільйона квадратних метрів. Цей значний сплеск активності став результатом комбінації державних ініціатив, міграційних процесів, а також успішної адаптації забудовників до актуальних реалій ринку.

Зазначимо, війна докорінно змінила ринок нерухомості, трансформуючи саме уявлення про собівартість будівництва. За майже три роки вона зросла на 90-115% залежно від класу житла, і ця тенденція продовжується. При цьому головним чинником зростання є не лише ціни на матеріали, а й гострий дефіцит кваліфікованих кадрів.