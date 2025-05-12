Ціни на квартири в Черкасах — скільки коштує однокімнатна та де найкраще купувати

Новобудови Черкас. Фото: dim.ria

Черкаси — мальовниче місто на березі Дніпра, яке приваблює покупців нерухомості затишними районами, розвиненою інфраструктурою та близькістю до природи. У травні 2025 року первинний ринок житла в Черкасах демонструє стабільне зростання цін, що пов’язано з пожвавленням попиту та завершенням будівництва кількох сучасних житлових комплексів. Однокімнатні квартири залишаються найпопулярнішим вибором серед молодих сімей, інвесторів та тих, хто шукає доступне житло.

За даними порталу DIM.RIA, середня ціна за квадратний метр на первинному ринку Черкас коливається від 20 000 до 30 000 грн, залежно від розташування, класу житла та стадії будівництва. У порівнянні з 2024 роком, ціни зросли на 5-8%, що відображає загальноукраїнську тенденцію до подорожчання новобудов через зростання вартості будівельних матеріалів та попит на якісне житло.

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Де найдорожчі однокімнатні квартири

Найвищі ціни на однокімнатні квартири фіксуються в центральних районах Черкас та престижних мікрорайонах, таких як Придніпровський та Митниця. Тут розташовані престижні житлові комплекси, які пропонують квартири бізнес-класу з панорамними видами, закритими дворами та розвиненою інфраструктурою.

ЖК "Свято-Троїцький посад" (вул. Шевченка, 202). Площа однокімнатних квартир — 64,83 кв. м, ціна за квадратний метр — близько 30 000 грн. Загальна вартість квартири сягає 1,94 млн грн. Комплекс бізнес-класу на 23 поверсі пропонує панорамні види на Дніпро та сучасне планування. Здача запланована на 4 квартал 2025 року.

ЖК "Свято-Троїцький посад". Фото: dim.ria

ЖК "Симфонія" (бул. Шевченка, 150/2). Однокімнатні квартири площею 40-45 кв. м коштують від 1,2 до 1,35 млн грн (27 000-30 000 грн/кв. м). Закрита територія, відеонагляд та затишна зона відпочинку роблять цей комплекс популярним серед молодих професіоналів.

ЖК "Симфонія". Фото: dim.ria

Ці локації приваблюють покупців близькістю до Дніпра, розвиненою інфраструктурою та наявністю зелених зон, таких як Долина Троянд чи Соборний парк.

Найдешевші райони та ЖК

Бюджетні однокімнатні квартири можна знайти в Соснівському районі (вул. Путейка), Південно-Західному районі (ПЗР) та на околицях, таких як район Хімселище. Тут забудовники пропонують економклас із базовими зручностями, що ідеально підходить для молодих сімей або учасників програми "єОселя".

ЖК "Пастерівський" (вул. Невського Олександра, 31). Однокімнатні квартири площею 35-40 кв. м коштують від 700 000 до 800 000 грн (20 000-22 000 грн/кв. м). Забудовник пропонує сучасне планування та здачу у 2 кварталі 2025 року. Це один із найбюджетніших варіантів на ринку.

ЖК "Пастерівський". Фото: dim.ria

ЖК City Park (вул. Козацька, 21). Квартири площею 38 кв. м доступні за ціною від 760 000 грн (20 000 грн/кв. м). Комплекс розташований у районі з розвиненою інфраструктурою, що робить його привабливим для молодих сімей.

ЖК City Park. Фото: dim.ria

Ці райони мають розвинену інфраструктуру (школи, садки, супермаркети), але розташовані далі від центру, що впливає на нижчу ціну.

Тенденції та прогнози

У 2025 році ринок первинної нерухомості Черкас зазнає впливу кількох факторів:

зростання попиту. Програми кредитування, такі як "єОселя", стимулюють купівлю житла в новобудовах;

обмежена пропозиція. Кількість нових проєктів у Черкасах зростає повільно, що підтримує високі ціни;

інфляція та витрати на будівництво. Подорожчання матеріалів впливає на кінцеву вартість квартир.

Експерти прогнозують, що до кінця 2025 року ціни на первинному ринку можуть зрости ще на 3-5%, особливо в престижних районах. Водночас бюджетні новобудови залишаться доступними для покупців із середнім доходом.

Раніше ми розповідали про вартість квадратного метра у новобудовах Києва, Львова, Одеси, Дніпра та Харкова станом на травень 2025 року. Навесні ринок первинної нерухомості України демонструє мінливість та значні регіональні відмінності. На цінову динаміку новобудов суттєво впливають війна, економічна нестабільність та зміна споживчих настроїв. Як наслідок, вартість квартир коливається залежно від міста та класу житла, фіксуючи як зростання, так і спад чи стагнацію.

Також зазначимо, що війна докорінно змінила ринок нерухомості та переосмислила саме поняття собівартості будівництва. За майже три роки цей показник зріс на 90-115% залежно від класу житла і продовжує зростати. При цьому вирішальним чинником є не стільки зростання цін на матеріали, скільки гострий дефіцит кваліфікованих кадрів.