Ціни на квартири у новобудовах Києва, Львова, Одеси, Дніпра та Харкова у травні 2025

Будівництво багатоповерхівок. Фото: Freepik

Ринок первинної нерухомості в Україні навесні 2025 року демонструє складну та строкату картину. В умовах війни, економічної нестабільності та зміни споживчої поведінки інвесторів ціни на квартири в новобудовах коливаються залежно від міста та класу житла. У деяких мегаполісах фіксується стабільне зростання, в інших — спад або стагнація.

Редакція Новини.LIVE пропонує актуальний огляд вартості квадратного метра у новобудовах Києва, Львова, Одеси, Дніпра та Харкова станом на травень 2025 року.

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Київ: стабільність з натяком на зростання

Попри війну, столичний ринок залишається найбільш стійким серед українських міст. За даними порталу ЛУН, пропозицій у Києві стає менше, але попит на житло бізнес- та комфорт-класу зберігається.

Економклас: 41 000 грн/кв. м (+3% за пів року). Житло цього сегмента залишається популярним серед молодих сімей і тих, хто шукає доступні варіанти.

Комфорт-клас: 45 000 грн/кв. м (+3%). Стабільне зростання цін відображає попит на якісніше житло з розвинутою інфраструктурою.

Бізнес-клас: 73 000 грн/кв. м (+1%). Найдорожчий сегмент демонструє незначне зростання, що свідчить про насичення ринку.

Київський ринок очікувано тримає планку. Девелопери зосереджені на проєктах з підвищеними стандартами безпеки, автономністю та інфраструктурою. Водночас покупці більше зважають на якість будівництва, ніж на розташування.

Львів: західна перлина дорожчає

Львів традиційно приваблює переселенців, інвесторів і молоді сім’ї. Зростання цін особливо відчутне в економ- і комфорт-сегменті.

Економклас: 40 000 грн/кв. м (+8%). Значне зростання пояснюється попитом з боку внутрішніх мігрантів і туристичною привабливістю міста.

Комфорт-клас: 49 000 грн/кв. м (+3%). Цей сегмент залишається популярним серед місцевих жителів і тих, хто інвестує в нерухомість для здачі в оренду.

Бізнес-клас: 57 000 грн/кв. м (-4%). Незначне зниження цін може бути пов’язане з конкуренцією між забудовниками.

Львів приваблює інвесторів завдяки стабільній економіці та культурному потенціалу, але зниження цін у бізнес-класі може свідчити про перенасичення цього сегмента.

Одеса: морський бриз і зростання цін

Південне місто показує найбільший темп зростання цін на новобудови, особливо у дорожчому сегменті.

Економклас: 35 000 грн/кв. м (+10%). Попит на доступне житло зростає через приплив населення та відновлення туристичної активності.

Комфорт-клас: 36 000 грн/кв. м (+7%). Цей сегмент залишається привабливим для середнього класу.

Бізнес-клас: 48 000 грн/кв. м (+20%). Значне зростання цін відображає попит на преміум-житло біля моря.

Одеса приваблює як внутрішніх переселенців, так і потенційних інвесторів. Особливо популярні проєкти з видом на море та сучасною інфраструктурою. Водночас ціни ще не досягли довоєнного рівня, тому спостерігається ефект "наздоганяючого попиту".

Дніпро: комфорт дорожчає, економ — стоїть на місці

У Дніпрі зафіксовано різноспрямовану динаміку. Девелопери активно пропонують житло комфорт-класу, водночас дешевше житло вже не надто цікавить покупців.

Економклас: 27 000 грн/кв. м (0%). Відсутність зростання цін робить місто одним із найдоступніших для покупки житла.

Комфорт-клас: 38 000 грн/кв. м (+11%). Зростання попиту на якісне житло сприяє підвищенню цін.

Бізнес-клас: 47 000 грн/кв. м (+3%). Стабільне зростання відображає інтерес до преміум-нерухомості.

Дніпро залишається привабливим для тих, хто шукає баланс між ціною та якістю, але зростання цін у комфорт-класі може ускладнити доступність для середнього класу.

Харків: ринок виживання

Найбільш постраждале від війни велике місто показує змішану картину. Частина об’єктів консервована, деякі — добудовуються, попит — мінімальний.

Економклас: 21 000 грн/кв. м (+5%). Доступність житла робить місто привабливим для молодих сімей.

Комфорт-клас: 23 000 грн/кв. м (-10%). Зниження цін може бути пов’язане зі зменшенням попиту через безпекові фактори.

Бізнес-клас: 34 000 грн/кв. м (+7%). Помірне зростання цін свідчить про інтерес до якісного житла.

Найнижчі ціни по країні — в Харкові. Водночас зростання у бізнес-сегменті свідчить про наявність обмеженого, але платоспроможного попиту на житло з поліпшеними характеристиками, яке переважно зводять у безпечніших районах.

Ціни на квартири у новобудови в містах-мільйонниках. Графіка: Новини.LIVE

Що далі

Експерти зазначають, що ринок первинної нерухомості продовжує адаптуватися до умов тривалої війни. Безпека, енергоефективність та автономність — ось ключові параметри при виборі житла у 2025 році.

Ціни, як і попит, залишаються локальними — кожне місто живе за своїми правилами. Для інвесторів це водночас і виклик, і можливість: умілий аналіз ситуації дозволяє купити перспективну нерухомість за адекватною ціною.

Як повідомлялось, війна докорінно змінила ринок нерухомості та саме поняття собівартості будівництва. За майже три роки вона спричинила зростання вартості зведення житла на 90-115%, залежно від класу, і ця тенденція зберігається. Основним фактором такого збільшення є не стільки зростання цін на матеріали, скільки гострий дефіцит кадрів.

Також зазначимо, що вибір квартири завжди є компромісом між бажаннями, бюджетом та практичними потребами. У 2025 році в Україні одним із ключових питань для покупців залишається вибір оптимального поверху для проживання. Це рішення значною мірою залежить від індивідуального стилю життя, складу сім'ї, розташування будинку та особистих планів на майбутнє.