Цены на квартиры в новостройках Киева, Львова, Одессы, Днепра и Харькова в мае 2025 года

Строительство многоэтажек. Фото: Freepik

Рынок первичной недвижимости в Украине весной 2025 года демонстрирует сложную и пеструю картину. В условиях войны, экономической нестабильности и изменения потребительского поведения инвесторов цены на квартиры в новостройках колеблются в зависимости от города и класса жилья. В некоторых мегаполисах фиксируется стабильный рост, в других — спад или стагнация.

Редакция Новини.LIVE предлагает актуальный обзор стоимости квадратного метра в новостройках Киева, Львова, Одессы, Днепра и Харькова по состоянию на май 2025 года.

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Киев: стабильность с намеком на рост

Несмотря на войну, столичный рынок остается наиболее устойчивым среди украинских городов. По данным портала ЛУН, предложений в Киеве становится меньше, но спрос на жилье бизнес- и комфорт-класса сохраняется.

Экономкласс: 41 000 грн/кв. м (+3% за полгода). Жилье этого сегмента остается востребованным среди молодых семей и тех, кто ищет доступные варианты.

Комфорт-класс: 45 000 грн/кв. м (+3%). Стабильный рост цен отражает спрос на более качественное жилье с развитой инфраструктурой.

Бизнес-класс: 73 000 грн/кв. м (+1%). Самый дорогой сегмент демонстрирует незначительный рост, что свидетельствует о насыщении рынка.

Киевский рынок ожидаемо держит планку. Девелоперы сосредоточены на проектах с повышенными стандартами безопасности, автономностью и инфраструктурой. При этом покупатели больше обращают внимание на качество строительства, чем на расположение.

Львов: западная жемчужина дорожает

Львов традиционно привлекает переселенцев, инвесторов и молодые семьи. Рост цен особенно ощутим в эконом- и комфорт-сегменте.

Экономкласс: 40 000 грн/кв. м (+8%). Значительный рост объясняется спросом со стороны внутренних мигрантов и туристической привлекательностью города.

Комфорт-класс: 49 000 грн/кв. м (+3%). Этот сегмент остается популярным среди местных жителей и тех, кто инвестирует в недвижимость для сдачи в аренду.

Бизнес-класс: 57 000 грн/кв. м (-4%). Незначительное снижение цен может быть связано с конкуренцией между застройщиками.

Львов привлекает инвесторов благодаря стабильной экономике и культурному потенциалу, но снижение цен в бизнес-классе может свидетельствовать о перенасыщении этого сегмента.

Одесса: морской бриз и рост цен

Южный город показывает наибольший темп роста цен на новостройки, особенно в более дорогом сегменте.

Экономкласс: 35 000 грн/кв. м (+10%). Спрос на доступное жилье растет из-за притока населения и восстановления туристической активности.

Комфорт-класс: 36 000 грн/кв. м (+7%). Этот сегмент остается привлекательным для среднего класса.

Бизнес-класс: 48 000 грн/кв. м (+20%). Значительный рост цен отражает спрос на премиум-жилье у моря.

Одесса привлекает как внутренних переселенцев, так и потенциальных инвесторов. Особенно популярны проекты с видом на море и современной инфраструктурой. В то же время цены еще не достигли довоенного уровня, поэтому наблюдается эффект "догоняющего спроса".

Днепр: комфорт дорожает, эконом — стоит на месте

В Днепре зафиксирована разнонаправленная динамика. Девелоперы активно предлагают жилье комфорт-класса, в то же время более дешевое жилье уже не слишком интересует покупателей.

Экономкласс: 27 000 грн/кв. м (0%). Отсутствие роста цен делает город одним из самых доступных для покупки жилья.

Комфорт-класс: 38 000 грн/кв. м (+11%). Рост спроса на качественное жилье способствует повышению цен.

Бизнес-класс: 47 000 грн/кв. м (+3%). Стабильный рост отражает интерес к премиум-недвижимости.

Днепр остается привлекательным для тех, кто ищет баланс между ценой и качеством, но рост цен в комфорт-классе может усложнить доступность для среднего класса.

Харьков: рынок выживания

Наиболее пострадавший от войны крупный город показывает смешанную картину. Часть объектов консервирована, некоторые — достраиваются, спрос — минимальный.

Экономкласс: 21 000 грн/кв. м (+5%). Доступность жилья делает город привлекательным для молодых семей.

Комфорт-класс: 23 000 грн/кв. м (-10%). Снижение цен может быть связано с уменьшением спроса из-за факторов безопасности.

Бизнес-класс: 34 000 грн/кв. м (+7%). Умеренный рост цен свидетельствует об интересе к качественному жилью.

Самые низкие цены по стране — в Харькове. В то же время рост в бизнес-сегменте свидетельствует о наличии ограниченного, но платежеспособного спроса на жилье с улучшенными характеристиками, которое преимущественно возводят в безопасных районах.

Цены на квартиры в новостройках в городах-миллионниках. Графика: Новини.LIVE

Что дальше

Эксперты отмечают, что рынок первичной недвижимости продолжает адаптироваться к условиям длительной войны. Безопасность, энергоэффективность и автономность — вот ключевые параметры при выборе жилья в 2025 году.

Цены, как и спрос, остаются локальными — каждый город живет по своим правилам. Для инвесторов это одновременно и вызов, и возможность: умелый анализ ситуации позволяет купить перспективную недвижимость по адекватной цене.

Как сообщалось, война в корне изменила рынок недвижимости и само понятие себестоимости строительства. За почти три года она вызвала рост стоимости возведения жилья на 90-115%, в зависимости от класса, и эта тенденция сохраняется. Основным фактором такого увеличения является не столько рост цен на материалы, сколько острый дефицит кадров.

Также отметим, что выбор квартиры всегда является компромиссом между желаниями, бюджетом и практическими потребностями. В 2025 году в Украине одним из ключевых вопросов для покупателей остается выбор оптимального этажа для проживания. Это решение в значительной степени зависит от индивидуального стиля жизни, состава семьи, расположения дома и личных планов на будущее.