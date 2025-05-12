Цены на квартиры в Черкассах - сколько стоит однокомнатная и где лучше всего покупать

Новостройки Черкасс. Фото: dim.ria

Черкассы — живописный город на берегу Днепра, который привлекает покупателей недвижимости уютными районами, развитой инфраструктурой и близостью к природе. В мае 2025 года первичный рынок жилья в Черкассах демонстрирует стабильный рост цен, что связано с оживлением спроса и завершением строительства нескольких современных жилых комплексов. Однокомнатные квартиры остаются самым популярным выбором среди молодых семей, инвесторов и тех, кто ищет доступное жилье.

По данным портала DIM.RIA, средняя цена за квадратный метр на первичном рынке Черкасс колеблется от 20 000 до 30 000 грн, в зависимости от расположения, класса жилья и стадии строительства. По сравнению с 2024 годом, цены выросли на 5-8%, что отражает всеукраинскую тенденцию к удорожанию новостроек из-за роста стоимости строительных материалов и спрос на качественное жилье.

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Где самые дорогие однокомнатные квартиры

Самые высокие цены на однокомнатные квартиры фиксируются в центральных районах Черкасс и престижных микрорайонах, таких как Приднепровский и Мытныця. Здесь расположены престижные жилые комплексы, которые предлагают квартиры бизнес-класса с панорамными видами, закрытыми дворами и развитой инфраструктурой.

ЖК "Свято-Троицкий посад" (ул. Шевченко, 202). Площадь однокомнатных квартир — 64,83 кв. м, цена за квадратный метр — около 30 000 грн. Общая стоимость квартиры достигает 1,94 млн грн. Комплекс бизнес-класса на 23 этаже предлагает панорамные виды на Днепр и современную планировку. Сдача запланирована на 4 квартал 2025 года.

ЖК "Свято-Троицкий посад". Фото: dim.ria

ЖК "Симфония" (бул. Шевченко, 150/2). Однокомнатные квартиры площадью 40-45 кв. м стоят от 1,2 до 1,35 млн грн (27 000-30 000 грн/кв. м). Закрытая территория, видеонаблюдение и уютная зона отдыха делают этот комплекс популярным среди молодых профессионалов.

ЖК "Симфония". Фото: dim.ria

Эти локации привлекают покупателей близостью к Днепру, развитой инфраструктурой и наличием зеленых зон, таких как Долина Роз или Соборный парк.

Самые дешевые районы и ЖК

Бюджетные однокомнатные квартиры можно найти в Сосновском районе (ул. Путейка), Юго-Западном районе (ЮЗР) и на окраинах, таких как район Химселище. Здесь застройщики предлагают экономкласс с базовыми удобствами, идеально подходящий для молодых семей или участников программы "єОселя".

ЖК "Пастеровский" (ул. Невского Александра, 31). Однокомнатные квартиры площадью 35-40 кв. м стоят от 700 000 до 800 000 грн (20 000-22 000 грн/кв. м). Застройщик предлагает современную планировку и сдачу во 2 квартале 2025 года. Это один из самых бюджетных вариантов на рынке.

ЖК "Пастеровский". Фото: dim.ria

ЖК City Park (ул. Казацкая, 21). Квартиры площадью 38 кв. м доступны по цене от 760 000 грн (20 000 грн/кв. м). Комплекс расположен в районе с развитой инфраструктурой, что делает его привлекательным для молодых семей.

ЖК City Park. Фото: dim.ria

Эти районы имеют развитую инфраструктуру (школы, садики, супермаркеты), но расположены дальше от центра, что влияет на более низкую цену.

Тенденции и прогнозы

В 2025 году рынок первичной недвижимости Черкасс подвергнется влиянию нескольких факторов:

рост спроса. Программы кредитования, такие как "єОселя", стимулируют покупку жилья в новостройках;

ограниченное предложение. Количество новых проектов в Черкассах растет медленно, что поддерживает высокие цены;

инфляция и расходы на строительство. Подорожание материалов влияет на конечную стоимость квартир.

Эксперты прогнозируют, что до конца 2025 года цены на первичном рынке могут вырасти еще на 3-5%, особенно в престижных районах. В то же время бюджетные новостройки останутся доступными для покупателей со средним доходом.

Ранее мы рассказывали о стоимости квадратного метра в новостройках Киева, Львова, Одессы, Днепра и Харькова по состоянию на май 2025 года. Весной рынок первичной недвижимости Украины демонстрирует изменчивость и значительные региональные различия. На ценовую динамику новостроек существенно влияют война, экономическая нестабильность и изменение потребительских настроений. Как следствие, стоимость квартир колеблется в зависимости от города и класса жилья, фиксируя как рост, так и спад или стагнацию.

Также отметим, что война в корне изменила рынок недвижимости и переосмыслила само понятие себестоимости строительства. За почти три года этот показатель вырос на 90-115% в зависимости от класса жилья и продолжает расти. При этом решающим фактором является не столько рост цен на материалы, сколько острый дефицит квалифицированных кадров.